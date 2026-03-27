Женщина нанесла ножевые ранения гражданам Германии в центре болгарской Софии

Tекст: Антон Антонов

Вечером в центре Софии произошли два нападения на граждан Германии. Первый случай зафиксирован около 19.30 (20.30 мск) возле станции метро «Васил Левски», где были ранены двое мужчин в возрасте 63 и 65 лет – удары пришлись в верхнюю часть тела, включая голову. Пострадавшие были доставлены в больницу имени Пирогова бригадами скорой помощи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное телевидение.

Через 15 минут произошло второе нападение неподалеку от отеля «Хемус». На этот раз пострадали две женщины – 26 и 39 лет, обе получили ножевые ранения рук и были госпитализированы в Военно-медицинскую академию.

Полиция продолжает поиски нападавшей, личность которой пока не установлена.

Телеканал Nova опубликовал фото подозреваемой, полученное с камер видеонаблюдения. На изображении видно, что подозреваемой не более 25 лет.

