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    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    35 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    6 комментариев
    7 июня 2025, 22:44 • Новости дня

    Женщина ранила ножом нескольких прохожих в Мюнхене

    Tекст: Антон Антонов

    В Мюнхене полиция со стрельбой задержала женщину, которая ножом ранила нескольких прохожих, она умерла в больнице, пишет Bild.

    Инцидент произошел на Терезиенвизе (Луг Терезы) около 20.00 по местному времени (21.00 мск), передает ТАСС со ссылкой на Bild.

    По информации издания, 30-летняя женщина напала с ножом на нескольких прохожих, после чего полиция применила оружие и ранила нападавшую. Ей срочно провели операцию, но женщина умерла в больнице. Мотивы нападения пока неизвестны. Полиция подчеркнула, что угрозы для других граждан сейчас нет.

    Именно на Терезиенвизе обычно проводят крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году на фестивале в немецком городе Золинген мужчина совершил нападение с ножом на прохожих. После этого власти Германии приняли решение ввести запрет на ношение ножей. Однако нападения с использованием ножей продолжаются, в мае конфликты между школьниками привели в Германии к двум поножовщинам за день.

    5 июня 2025, 22:25 • Новости дня
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    Мерц попросил США о «высадке в Нормандии» для помощи Украине
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, говоря о ситуации на Украине, напомнил о годовщине высадки союзников в Нормандии в 1944 году, передает ТАСС.

    «Это был неприятный день для вас», – подчеркнул Трамп в ответ на высказывание канцлера ФРГ, имея в виду высадку союзников в Нормандии. Мерц подчеркнул, что операция в Нормандии стала освобождением Германии от нацистов.

    В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом Мерц отметил, что Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине, а также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения войны.

    Он заявил, что Соединенные Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Мерц назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Германия продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины».

    Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США. С начала конфликта на Украине ФРГ предоставила разную помощь Киеву на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что поставки оружия Киеву ведут к затягиванию конфликта.

    Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности.

    В ответ на это постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка «Таурусов» не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

    Коментарии (29)
    7 июня 2025, 03:58 • Новости дня
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Рябков указал на решение США и ряда западных стран в ноябре 2024 года разрешить Украине использовать их дальнобойные системы для ударов по территории России. По его словам, применение такого оружия невозможно без непосредственного участия специалистов из стран-производителей этих систем.

    Он также добавил, что военные западных стран оказывают помощь Киеву, включая предоставление данных спутниковой разведки, внесение полетных заданий и другие мероприятия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

    Коментарии (14)
    7 июня 2025, 11:45 • Видео
    Европа не смогла отказаться от русского газа

    Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    Коментарии (0)
    6 июня 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    Рар: Оплеуха Трампа про Нормандию не обидела Мерца
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Фридрих Мерц в ходе переговоров с Дональдом Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал. А канцлер ФРГ между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Берлина и Вашингтона, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон ставил перед собой цель понравиться Дональду Трампу, обласкать его, склонить на сторону руководства ЕС в вопросе украинского кризиса. Поэтому он не провоцировал собеседника на встрече, а лишь кивал головой, благодарил США за спасение Германии от нацизма», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Канцлер ФРГ также пытался «подготовить благоприятную почву для саммита НАТО, где Запад должен теоретически сплотить ряды против России». По мнению эксперта, с этим политик справился наполовину. «Трамп ему не подыгрывал, но и не ругал, не ставил на место. А Мерц между тем делал все, чтобы подчеркнуть вечную дружбу Германии и США», – уточнил спикер.

    Слова американского президента про Нормандию не обидят Берлин. «Немцы принимают любую оплеуху от американцев и израильтян в том, что касается гитлеровского прошлого», – пояснил Рар. Он указал и на затронутый канцлером ФРГ и президентом США вопрос «Северных потоков». «Если раньше в Вашингтоне говорили, что газопровод – ошибка, и его надо остановить, а Германия защищала проект, то теперь они поменялись местами», – детализировал политолог.

    В четверг Фридрих Мерц совершил свой первый после назначения на пост канцлера ФРГ визит в США, где провел переговоры с Дональдом Трампом. По оценкам The New York Times, встреча в Овальном кабинете прошла для немецкого политика лучше, чем ожидали его советники.

    Как отмечает издание, «не было никаких срывов, которые характерны для некоторых других встреч президента Соединенных Штатов с иностранными лидерами». Трамп и Мерц обменивались комплиментами, указывает NYT. Подобная атмосфера установилась, вероятно, потому, что последний говорил относительно немного.

    Во время встречи канцлер ФРГ подарил главе Белого дома свидетельство о рождении его деда в золотой рамке. Фредерик Трамп родился в Баварии в 1869 году. В возрасте 16 лет переехал в США. Сам Мерц на своей странице в соцсети пояснил, что документ с переводом на английский язык оформили в МИД Германии.

    Немецкий политик заявил американскому лидеру, что приехал, чтобы найти «выход и инструменты» для окончания конфликта на Украине. «Завтра, 6 июня – годовщина D-Day (высадки союзных войск в Нормандии в 1944 году)», – напомнил Мерц. «Это был не самый приятный день для вас?» – спросил Трамп своего собеседника в присутствии журналистов, вызвав заметную неловкость.

    Канцлер Германии быстро среагировал на реплику, подчеркнув позитивное значение даты: «На самом деле этот день стал днем освобождения моей страны от нацистской диктатуры». По его мнению, Америка находится в сильной позиции и способна предпринять шаги для завершения конфликта на Украине. Он также подчеркнул важность совместных усилий для прекращения боевых действий.

    Мерц заявил, что Штаты и их союзники могут повлиять на ход событий. Канцлер назвал Трампа ключевой фигурой в этом процессе и подтвердил, что Берлин продолжит поддерживать Киев, добавив: «Моя позиция ясна: мы находимся на стороне Украины». Президент США со своей стороны не стал подробно обсуждать украинскую тематику.

    Глава Белого дома отметил, что американскому генералу Дугласу Макартуру, который командовал войсками союзников на Тихом океане во время Второй мировой войны, не понравилось бы, что Германия сейчас наращивает траты на вооружения.

    Он уточнил: Макартур говорил, «что никогда не позволит Германии перевооружиться». Теперь же, по мнению Трампа, это «хорошо». «Но, знаешь, настанет момент, когда я скажу: «Пожалуйста, не вооружайся больше, если не хочешь», – добавил президент США.

    Стороны также затронули вопрос «Северных потоков». Трамп заявил, что это он «прикончил» газопровод. Он также признался, что в первую каденцию не раз убеждал на тот момент канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от закупок российского газа. Политик говорил ей, что США выделяют значительные средства на обеспечение безопасности Европы, в то время как Германия ежемесячно перечисляет миллиарды долларов Москве за энергоносители.

    Мерц в свою очередь заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией. Он подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом.

    Прошедшие переговоры прокомментировал Дмитрий Медведев. «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал зампред Совбеза России.

    Коментарии (6)
    6 июня 2025, 02:16 • Новости дня
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме оказался «в одной лодке» с главой киевского режима Владимиром Зеленским, когда американский лидер намекнул на его нацистские наклонности, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

    «Трамп открыто намекнул на нацистские наклонности канцлера, отметив, что высадка в Нормандии, должно быть, была для него неприятной. Отличная работа!» – написал Медведев в соцсети X.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Мерц, рассуждая о событиях на Украине, сравнил текущий конфликт с высадкой союзников в Нормандии и подчеркнул ключевую роль США в возможности его прекращения.

    До этого Мерц заявил, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. В ответ постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что отверточная сборка Taurus не сделает их украинскими, а Германия таким образом окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

    Коментарии (6)
    5 июня 2025, 21:38 • Новости дня
    Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой

    Мерц назвал газопровод «Северный поток – 2» ошибочным проектом

    Мерц назвал «Северный поток – 2» ошибкой
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава правительства Германии Фридрих Мерц заявил о неверности решения прошлого руководства страны по строительству газопровода между Россией и Германией.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь подверг критике решение прежних властей страны о строительстве газопровода «Северный поток – 2», передает ТАСС.

    На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома он заявил: «Это была ошибка».

    Мерц подчеркнул, что считает реализацию данного проекта неправильным шагом. Подробности обсуждения данной темы между лидерами двух стран не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц выразил решимость приложить максимум усилий для препятствия запуску российского газопровода «Северный поток – 2».

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    7 июня 2025, 08:59 • Новости дня
    Депутат Ивлев напомнил Мерцу о декларации поражения Германии
    Депутат Ивлев напомнил Мерцу о декларации поражения Германии
    @ Марат Абулхатин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с напоминанием о Декларации о поражении Германии, подписанной 5 июня 1945 года.

    Ивлев отметил, что в Берлине документ о взятии на себя верховной власти в отношении Германии был подписан правительствами СССР, Великобритании, США и временным правительством Франции, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, первой свою подпись под декларацией поставил маршал Советского Союза Георгий Жуков, после чего ее подписали командующие других союзных войск.

    Ивлев подчеркнул, что Мерц не сможет уйти от исторической правды и скрыть героический подвиг советского народа в борьбе с фашизмом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Мерц также заявил, что украинские войска якобы атакуют только военные объекты на территории России.

    Володин в ответ на заявления Мерца о Второй мировой войне предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага». Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей.

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    6 июня 2025, 13:50 • Новости дня
    В Кремле осудили заявление Мерца о роли США в освобождении Германии

    Песков осудил заявление Мерца о роли США в освобождении Германии

    В Кремле осудили заявление Мерца о роли США в освобождении Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

    По словам Пескова, Кремль негативно воспринял слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что ключевую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента заявил журналистам, что отношение к подобным заявлениям является негативным.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов.

    Коментарии (13)
    6 июня 2025, 22:33 • Новости дня
    Володин призвал немецкие партии освежить память Мерцу

    Володин: Правящая верхушка Германии провоцирует столкновение с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны, предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага».

    Володин направил официальное обращение президенту Бундестага и лидерам пяти фракций парламента Германии. Поводом стали высказывания канцлера, который, посещая США, исказил исторические итоги Второй мировой войны и поддержал действия киевского режима. В частности, Мерц заявил, что ВСУ якобы «атакуют на территории России только военные объекты».

    «Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть, на каком языке и кем они были написаны», – заявил Володин. По его словам, «политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем».

    Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей, которые, как подчеркнул Володин, «умышленно бьют по мирным городам» России и совершают теракты. Володин заявил: «Тому есть доказательства, и это требует обязательной оценки Бундестага».

    Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений между двумя странами, и задался вопросом, поддерживают ли такие действия жители Германии. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера.

    Мерц заявлял, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США.

    Коментарии (5)
    7 июня 2025, 07:26 • Новости дня
    Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным жителям России
    Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным жителям России
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В официальном обращении к президенту Бундестага и лидерам пяти фракций парламента Германии председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Бундестагу направлены материалы об ударах ВСУ по мирным городам России и о терактах киевского режима.

    «Вы должны знать, что неонацистский режим Зеленского бьет по мирным городам. Теракты совершаются в местах массового скопления людей, на объектах гражданской инфраструктуры», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

    Володин особо отметил, что жертвами подобных терактов становятся и пассажиры поездов. Он сообщил, что российская сторона направила материалы, раскрывающие объективную ситуацию.

    Володин подчеркнул, что Москва знает о планах правительства Германии развернуть производство ракет на Украине. По его словам, этим шагом ФРГ все больше втягивается в военные действия против России. Володин предупредил: «К чему это может привести, вы сами понимаете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Мерц также заявил, что украинские войска якобы атакуют только военные объекты на территории России.

    Володин в ответ на заявления Мерца о Второй мировой войне предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага». Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей.

    Коментарии (8)
    7 июня 2025, 12:52 • Новости дня
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    Мерца сравнили с женихом после переговоров с Трампом
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Немецкое издание Tageszeitung сравнило канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    В публикации отмечается, что визит Мерца в Вашингтон напомнил поведение жениха, который выражает уважение теще, считающейся драконом. Такой образ был использован автором материала для ироничной характеристики поездки главы немецкого правительства, передает РИА «Новости».

    Издание также указывает, что целью визита Мерца было восстановление статуса Германии как надежного собеседника для американской администрации. Автор подчеркивает, что Мерц хотел добиться возвращения доверия со стороны Трампа.

    По итогам переговоров в Вашингтоне прошла 45-минутная совместная пресс-конференция. Во время мероприятия Мерцу был задан только один вопрос, после чего он большую часть времени слушал монолог главы Белого дома.

    Ранее политолог Александр Рар заявил, что Мерц в ходе переговоров с Трампом пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО. С этим политик справился наполовину: президент США ему не подыгрывал, но и не ругал.

    Коментарии (2)
    7 июня 2025, 02:24 • Новости дня
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    Рябков указал на превращение Европы в главное препятствие для мира на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые ведущие европейские страны становятся главным препятствием для достижения мира на Украине, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    «Ряд ведущих государств Европы поступательно превращается, по сути дела, в главное препятствие на пути к миру», – приводит слова замминистра ТАСС.

    Он подчеркнул, что руководство ЕС и НАТО неустанно настраивает Киев на продолжение боевых действий, поставляет вооружение и технику, а также занимается информационными «вбросами» для срыва переговорного процесса. Кроме того, «разрабатываются и предпринимаются разнообразные диверсии, провокации».

    Рябков подчеркнул, что европейские стратеги пытаются убедить Вашингтон вернуться к курсу, проводимому Джо Байденом, предусматривающему безоговорочную поддержку Украины и дальнейшую эскалацию.

    По мнению замминистра, действия канцлера ФРГ Фридриха Мерца, включая заявления о снятии ограничений на удары ВСУ по России, являются сознательной работой против политического урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц посетил Вашингтон. Он заявил, что ВСУ якобы атакуют на территории России только военные объекты. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений с Россией. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».

    Коментарии (7)
    7 июня 2025, 19:37 • Новости дня
    Популярность канцлера Германии Мерца резко выросла

    Bild: Опрос показал рост поддержки Мерца и усиление позиций ХДС/ХСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца достиг 36%, что на 13 процентных пунктов превышает показатель, зафиксированный после его вступления в должность, следует из результатов опроса института Insa для газеты Bild.

    Согласно результатам опроса института Insa для газеты Bild, нынешней работой Мерца довольны более трети граждан ФРГ. Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца достиг 36%, что на 13 процентных пунктов превышает показатель, зафиксированный после его вступления в должность, передает РИА «Новости».

    Газета отмечает, что федеральное правительство Германии также стало более популярным: поддержка его деятельности возросла до 37%, что на восемь процентных пунктов больше, чем месяц назад. Глава Insa Герман Бинкерт заявил, что большинство немцев разделяют позицию Мерца по миграционной политике.

    Опрос зафиксировал и рост популярности блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов: ХДС/ХСС набрал 27% (+1 процентный пункт), в то время как «Альтернатива для Германии» потеряла один процентный пункт и опустилась до 23%. Социал-демократы и Левые также потеряли по одному процентному пункту, набрав 16% и 10% соответственно. Зеленые получили 11%, а партии «Союз Сары Вагенкнехт» и СвДП – по 4%.

    Исследование проводилось 5-6 июня 2025 года, в нем участвовали 1002 человека, статистическая погрешность не превышает 2,9 процентного пункта.

    Ранее немецкое издание Tageszeitung сравнило канцлера Германии Фридриха Мерца с женихом после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

    Дмитрий Медведев похвалил Трампа за «намек на нацистские наклонности» Мерца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему миссия Фридриха Мерца в США оказалась проваленной.

    Коментарии (3)
    6 июня 2025, 15:14 • Новости дня
    Запад обвинил Германию в угрозе мировой войны

    Tекст: Евгения Караваева

    Планы Берлина по передаче Украине ракет Taurus вызвали резкую критику на Западе из-за риска эскалации конфликта с Россией.

    Немецкая поддержка Украины может быть воспринята как прямое участие в конфликте с Россией, передает РИА «Новости» со ссылкой на французского обозревателя Патриса Браво.

    По словам Браво, «поставка немецких ракет Taurus Украине напрямую вовлечет Германию в военные действия против России. И у Москвы будут все основания для ответных мер. Это может спровоцировать новую мировую войну».

    Он также отметил, что в случае поставок вооружения Москва будет руководствоваться принципом самообороны и действовать в соответствии с Уставом ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в пятницу, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с Дональдом Трампом оказался «в одной лодке» с Владимиром Зеленским, когда президент США намекнул на нацистские наклонности Мерца, который пытался подготовить благоприятную почву для саммита НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

    Коментарии (0)
    6 июня 2025, 11:12 • Новости дня
    Мерц заявил об «импорте» антисемитизма в Германию
    Мерц заявил об «импорте» антисемитизма в Германию
    @ IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Фридрих Мерц признал в интервью Fox News, что в стране наблюдается усиление так называемого импортированного антисемитизма из-за увеличения числа мигрантов за последнее десятилетие.

    Мерц подчеркнул, что рост антисемитизма в Германии является серьезным вызовом для государства, а также заявил о решительной позиции правительства и большинства парламента против подобных проявлений, передает Deutche Welle (внесено в России в список СМИ-иноагентов).

    По его мнению, проблема во многом связана с увеличением количества мигрантов.

    Канцлер сообщил, что немецкое правительство предпринимает шаги по изменению миграционной политики для сокращения потока нелегальных мигрантов, и подчеркнул, что уже приняты важные решения в этом направлении.

    По его словам, результаты работы уже заметны, показатели незаконной миграции снижаются, однако окончательного решения проблемы пока нет.

    Согласно докладу Федеральной ассоциации исследовательских и информационных центров по борьбе с антисемитизмом (RIAS), число юдофобских инцидентов в Германии в 2024 году выросло на 77%, достигнув 8627 случаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение продолжить отказывать во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее решение административного суда Берлина.

    Напомним, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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    5 июня 2025, 12:01 • Новости дня
    Bloomberg: Германия столкнулась с угрозой экономического и политического кризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Германская промышленность и рынок труда переживают спад на фоне усилившегося влияния США и давления Дональда Трампа и внутренних трудностей, сообщает Bloomberg.

    В преддверии визита канцлера Фридриха Мерца в Белый дом, экономисты и предприниматели отмечают, что главные проблемы страны – внутренние, несмотря на внешние вызовы со стороны политики Дональда Трампа. По словам Мелани Арнтц из Института исследования труда в Нюрнберге, в экономике преобладают деструктивные силы и сохраняется пессимизм.

    Президент США Дональд Трамп усилил давление на Германию введением тарифов на сталь и автомобили, а также сокращением военной поддержки Европы. Особенно уязвимыми оказались немецкие промышленные предприятия, где фиксируется постоянное сокращение рабочих мест. По данным Института исследования занятости, страна ежемесячно теряет около 10 тысяч рабочих мест, передает Bloomberg.

    Владельцы предприятий, такие как Карстен Фогт из Дуйсбурга, описывают растущее чувство пессимизма и усталости среди бизнесменов.

    «Я не собираюсь заново изобретать себя в последний десяток лет своей жизни. Уже проходил через это дважды – хватит. Это изматывает», – сообщил Фогт.

    Пессимизм усиливается на фоне стагнации спроса, смены технологий и массовых увольнений у крупных производителей стали в регионе Рура. Безработица в мае выросла рекордно за последние три года, а потребительская уверенность не восстановилась после пандемии и начала спецоперации на Украине.Партия канцлера борется за лидерство с АдГ, которая использует экономические трудности и обещает выход из Евросоюза.

    Мерц инициировал создание фонда в 500 млрд евро для модернизации инфраструктуры страны и снял ограничения на заимствования для оборонных расходов, но одновременно пообещал урезать выплаты по социальным программам. Он предупредил: «С четырехдневной рабочей неделей и балансом работа–жизнь мы не сможем сохранить процветание этой страны».

    Ранее министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал остановить обострение торгового противостояния между Евросоюзом и США.

    В Германии спрогнозировали падение доходов бюджета на 81,2 млрд евро.

    Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель на заседании бундестага раскритиковала канцлера Фридриха Мерца и его экономическую политику, призвав к возобновлению поставок газа из России.

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