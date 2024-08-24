На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
Мужчина напал с ножом на прохожих на «Фестивале многообразия» в Германии
Мужчина с ножом зарезал трех человек на «Фестивале многообразия» в немецком городе Золинген
На фестивале в немецком городе Золинген мужчина напал с ножом на прохожих, как минимум три человека погибли, еще несколько человек тяжело ранены, пишет Bild.
Очевидцы сообщают, что нападение совершил «преступник, похожий на араба». Праздник отменили, территория оцеплена, посетителей фестиваля попросили покинуть площадь. Один из соорганизаторов фестиваля Филипп Мюллер сообщил, что медики пытаются спасти девять человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild и Solinger Tageblatt.
Нападавшему удалось скрыться, передает RT.
Золинген в пятницу и выходные празднует 650-летие получения городских прав. Планировалось, что праздник, получивший название «Фестиваль многообразия», за три дня посетят 80 тыс. человек, передает ТАСС.