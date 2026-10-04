Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
В Германии прошли митинги против призыва и наращивания вооружений
DW: В Германии прошли акции против наращивания вооружений и воинского призыва
В городах Германии состоялись протестные акции против милитаризации страны и возвращения обязательного воинского призыва.
В ряде городов Германии состоялись митинги против милитаризации страны и планов по возвращению обязательного призыва в армию, пишет Deutsche Welle*.
На акции в Берлине были замечены пророссийские лозунги. В Бремене демонстранты сожгли флаг ФРГ и совершили нападения на полицейских.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России. В прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию. В прошлом году тысячи школьников Германии также вышли на протесты против призыва в армию.
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