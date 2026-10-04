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    Нанесены новые удары по Северному и Южному мостам в Киеве
    Названа цель визита Мерца в Киев
    Нанесены новые удары по Северному и Южному мостам в Киеве
    Премьер Латвии запросил у Европы деньги на защиту от России
    В Германии прошли митинги против наращивания вооружений
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Главные угрозы современности требуют сложных решений

    Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.

    3 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Греческая «реконкиста» опирается на Израиль

    Перспектива войны с Турцией не является жупелом для греческого общества. Напротив – за несколько столетий надежда на реванш и освобождение Константинополя, подкрепленная многочисленными предсказаниями почитаемых святых, закрепилась в греческом национальном сознании как «Великая идея».

    11 комментариев
    Алексей Вагин Алексей Вагин Почему Европе больше всех надо

    Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.

    11 комментариев
    4 октября 2026, 10:37 • Новости дня

    В Германии прошли митинги против призыва и наращивания вооружений

    DW: В Германии прошли акции против наращивания вооружений и воинского призыва

    Tекст: Игорь Иножарский

    В городах Германии состоялись протестные акции против милитаризации страны и возвращения обязательного воинского призыва.

    В ряде городов Германии состоялись митинги против милитаризации страны и планов по возвращению обязательного призыва в армию, пишет Deutsche Welle*.

    На акции в Берлине были замечены пророссийские лозунги. В Бремене демонстранты сожгли флаг ФРГ и совершили нападения на полицейских.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России. В прошлом месяце в Германии прошли забастовки школьников против призыва в армию. В прошлом году тысячи школьников Германии также вышли на протесты против призыва в армию.

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    2 октября 2026, 17:34 • Новости дня
    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»

    Borsen-Zeitung: Германия запустила продажу бывшей «дочки» «Газпрома»

    Германия запустила реприватизацию бывшей дочерней компании «Газпрома»
    @ Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правительство Германии начало процесс реприватизации бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, стоимость которой оценивается в 6 млрд евро, пишет Borsen-Zeitung.

    Власти ФРГ инициировали процесс подачи заявок на приобретение бывшей дочерней компании «Газпрома» Sefe, которая ранее имела название Gazprom Germania. Стоимость актива оценивается примерно в 6 млрд евро, пишет ТАСС со ссылкой на Borsen-Zeitung.

    В ноябре 2022 года правительство Германии национализировало Sefe, владеющую крупнейшим в Западной Европе подземным газохранилищем «Реден». Министерство по делам экономики и защиты климата страны тогда объяснило этот шаг угрозой неплатежеспособности предприятия, что могло поставить под удар безопасность энергоснабжения ФРГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне российский суд запретил Sefe продолжать зарубежный арбитраж против «Газпрома».

    Ранее Германия не смогла отказаться от оплаты российского сжиженного природного газа. В то же время власти страны нашли способ для Sefe выйти из договора с предприятием «Ямал СПГ».

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    3 октября 2026, 18:43 • Новости дня
    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения

    Президент ФРГ заявил о недоверии немцев к политическому устройству страны

    Штайнмайер признал разочарование немцев спустя 36 лет после объединения
    @ Uli Deck/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства заявил, что значительная часть немцев выражает недоверие к нынешнему политическому устройству страны спустя 36 лет после объединения ГДР и ФРГ.

    «Спустя почти четыре десятилетия после объединения Германии... значительная часть граждан выражает свое недоверие к политическому устройству федеративной республики», – заявил Штайнмайер, передает РИА «Новости».

    «Мы сейчас живем не в том мире уверенности и надежды, из которого вышли. Многие из нас – и действительно не только на востоке страны – выражают разочарование в своих ожиданиях», – сказал глава государства на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии.

    По мнению Штайнмайера, политическая реальность продемонстрировала немцам «свою жесткую и горькую сторону», отмечает ТАСС.

    Ранее канцлера ФРГ Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте освистали на вручении Вестфальской премии мира в Мюнстере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Штайнмайер не согласился с проведением Олимпиады-2036 в Германии.

    В прошлом году президент ФРГ подписал поправки для увеличения государственного долга на оборону. В феврале 2025 года он сравнил лидеров ЕС с оленями.

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    3 октября 2026, 13:04 • Видео
    Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

    Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    2 октября 2026, 11:04 • Новости дня
    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца

    Politico: Страны Евросоюза начали готовиться к отставке канцлера Германии

    В ЕС начали готовиться к отставке Мерца
    @ MAGO/chris.emil-janssen/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Европейские лидеры и дипломаты начали планировать свои действия на случай возможной отставки канцлера Германии Фридриха Мерца на фоне его политических неудач, пишет Politico.

    Партнеры по Евросоюзу рассматривают сценарии, при которых канцлер ФРГ может лишиться своего поста в ближайшие месяцы из-за поражений его партии на выборах и внутренних разногласий в правящей коалиции, пишет Politico со ссылкой на пять дипломатов и чиновников.

    Как отмечает издание, два европейских правительства уже провели внутренние заседания, чтобы оценить влияние потенциального конца срока Мерца на политику ЕС. Дипломаты опасаются, что политическая слабость канцлера может осложнить переговоры по семилетнему бюджету ЕС на сумму 2 трлн евро, так как Германия выступает за его значительное сокращение.

    По словам источников, Мерц может занять более жесткую позицию на переговорах в Брюсселе, чтобы продемонстрировать лидерство и укрепить свои позиции внутри страны.

    Внутренние конфликты между партиями ХДС и СДПГ уже привели к тому, что Берлин не смог выработать четкую позицию по таким вопросам, как запрет на двигатели внутреннего сгорания и ограничение использования социальных сетей для детей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца упал до 14%. Партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера. Летом Мерца назвали канцлером Украины, а не Германии.

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    4 октября 2026, 09:04 • Новости дня
    Названа цель визита Мерца в Киев

    Мерц в Киеве намерен объявить о передаче ВСУ тысяч дронов-перехватчиков

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен во время своего визита в Киев объявить о передаче украинской стороне тысяч дронов-перехватчиков и производстве дальнобойного оружия, сообщает dpa.

    Мерц во время визита в Киев намерен объявить о передаче Украине тысяч дронов-перехватчиков. На эти цели власти Германии планируют выделить 1 млрд евро из бюджетных средств, сообщает dpa со ссылкой на правительственные источники. Еще 350 млн евро пойдут на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, передает ТАСС.

     «Украине предстоят решающие недели», – отметил Мерц на своей странице в соцсети X.

    Канцлера ФРГ сопровождают в поездке представители деловых кругов.

    Москва неоднократно заявляла, что поставки вооружений украинским властям ведут лишь к затягиванию конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье канцлер Германии Фридрих Мерц прибыл в Киев с необъявленным визитом. В субботу рейтинг партии Мерца упал до исторического минимума. В пятницу Мерца и Марка Рютте освистали в Мюнстере во время вручения премии мира.

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    2 октября 2026, 09:58 • Новости дня
    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»

    Бывший канцлер Германии Шредер решил заняться развитием сети «Глобус» в России

    Бывший канцлер Германии Шредер вошел в набсовет российской сети «Глобус»
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в состав наблюдательного совета компании «Гиперглобус», где будет отвечать за стратегическое развитие торговой сети в России.

    Общее собрание участников ООО «Гиперглобус» назначило бывшего немецкого лидера Герхарда Шредера членом наблюдательного совета. В этой должности он займется общим руководством и стратегическим развитием торговой сети в России, передает РБК.

    Акционер розничной сети Томас Брух отметил, что многолетний опыт участия Шредера в политической и экономической жизни России делает его идеальным дополнением к совету. По его мнению, экс-канцлер поможет компании придерживаться курса на конструктивное сотрудничество и поиск совместных решений.

    Сам Шредер подчеркнул важность сохранения экономических связей и инвестиций в российскую экономику. По его словам, деятельность сети в России вносит значимый вклад в культурные отношения двух стран и обеспечение населения продовольствием.

    С января 2025 года российское подразделение «Гиперглобус» было полностью выделено из состава немецкого холдинга и функционирует самостоятельно. В настоящее время в России работают 20 гипермаркетов сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом немецкие СМИ сообщили о визите Шредера в Москву.

    Весной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что Владимир Путин инициативно не предлагал кандидатуру политика для диалога с Европой.

    В Германии осудили отказ Европейского союза от посредничества экс-канцлера в переговорах с Россией.

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    3 октября 2026, 13:53 • Новости дня
    Рейтинг партии канцлера ФРГ упал до исторического минимума

    Bild: Поддержка партии канцлера ФРГ Мерца упала до исторического минимума в 18%

    Tекст: Мария Иванова

    Рейтинг популярности правящего блока ХДС/ХСС, возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, опустился до исторического минимума в 18%, тогда как поддержка оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» достигла рекордных 30%.

    Рейтинг популярности возглавляемого канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем блока ХДС/ХСС упал до исторического минимума, в то время как оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) поднялась до рекордных 30%, пишет Bild со ссылкой на опрос института INSA.

    По данным исследователей, ХДС/ХСС потерял один процентный пункт и набирает 18% голосов. АдГ, напротив, прибавила один процентный пункт и впервые достигла отметки в 30%. Разрыв между двумя партиями увеличился до нового рекордного уровня в 12 процентных пунктов, отмечает РИА «Новости».

    Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые» сравнялись по уровню поддержки на отметке 14%. За ними следует Левая партия с 10% голосов. Рейтинг остальных политических сил среди избирателей на данный момент не превышает 4%.

    Опрос также зафиксировал рекордно высокий уровень недовольства населения работой главы немецкого правительства Фридриха Мерца. Его деятельностью удовлетворены лишь 15% опрошенных, тогда как 79% высказались о ней негативно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье рейтинг блока ХДС/ХСС рухнул до 19%.

    В прошлом месяце Фридрих Мерц после провала партии на выборах пообещал обсудить корректировку реформ.

    Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» подала заявление в полицию на канцлера страны.

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    2 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Захарова прокомментировала слова Мерца о ревизионизме

    Захарова: Обвинивший Россию в ревизионизме Мерц не знает значения этого слова

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, обвиняющий Россию в ревизионизме, не понимает значения этого термина, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова напомнила, что слово «ревизионизм» означает пересмотр устоявшихся теорий или доктрин, передает ТАСС.

    «Какие устоявшиеся теории, доктрины или концепции требует пересмотреть Россия?» – спросила она.

    Дипломат подчеркнула, что Россия выступает против нацизма, фашизма и диктатуры. Захарова поинтересовалась, не поддерживает ли Мерц все эти явления, если он считает их устоявшимися.

    Она также отметила, что Россия уважает итоги Второй мировой войны и Устав ООН, если Мерц имел в виду послевоенное мироустройство.

    Ранее Мерц заявил, что безопасность Европы находится под угрозой из-за «жестокого ревизионизма» России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Захарова назвала Мерца рабом военно-промышленного комплекса.

    Летом она раскритиковала призыв канцлера вернуть мигрантов в Марокко.

    В мае дипломат ответила на слова немецкого политика о визите словацкого премьера Роберта Фицо в Россию.

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    2 октября 2026, 16:52 • Новости дня
    Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Politico: Германия отказалась продавать дизель из запасов ЕС по требованию США

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Германия и Франция разошлись во мнениях относительно требования США о продаже 120 млн баррелей дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза, пишет газета Politico.

    Германия и ряд других стран ЕС отказываются поддаваться давлению Соединенных Штатов в вопросе продажи дизельного топлива из стратегических запасов Евросоюза. Они считают, что распродажу можно начинать только в случае реального прекращения поставок, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    В то же время Франция фактически согласилась с требованием США. Париж предложил выпустить на рынок 50 млн баррелей нефти и 50 млн баррелей дизельного топлива.

    Еврокомиссия ранее заявляла, что решение о продаже части стратегического запаса должно приниматься на уровне Международного энергетического агентства совместно с «Группой семи». Таким образом, терять запасы должны не только страны ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Франция предложила ЕС вскрыть запасы нефти из-за давления США.

    Накануне ЕС в ответ на ультиматум США отказался продавать дизель без рекомендации МЭА.

    В тот же день США потребовали от Франции и ФРГ высвободить запасы дизеля.

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    3 октября 2026, 18:37 • Новости дня
    В центре Берлина прошел антивоенный митинг с флагами России

    Berliner Morgenpost: На митинге в Берлине потребовали закрыть базы США

    Tекст: Мария Иванова

    В День германского единства в центре Берлина состоялась масштабная акция протеста против милитаризации Германии, участники которой принесли с собой флаги России.

    Митинг прошел перед Бранденбургскими воротами. Участники размахивали флагами с голубями мира, палестинскими и отдельными российскими флагами, пишет Berliner Morgenpost.

    Организатором выступила инициатива «Никогда больше войне – сложить оружие», к ней присоединились левые политические силы, включая партию «Левых» и «Союз за социальную справедливость и разумную экономику», отмечает РИА «Новости».

    В манифесте протестующие потребовали от властей остановить милитаризацию, прекратить поставки оружия в зоны конфликтов, отменить санкции и отказаться от возвращения обязательного призыва. Активисты также настаивают на закрытии военных баз США, выводе американского ядерного оружия и создании общеевропейской архитектуры безопасности с включением России.

    В документе подчеркивается, что за последние пять лет расходы на армию в ФРГ удвоились, а к 2030 году их планируют увеличить еще вдвое. Активисты назвали несостоятельными заявления властей о российской угрозе, отметив, что за гонку вооружений расплачиваются граждане ростом налогов и снижением качества соцуслуг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Берлине в защиту Русского дома спели песню «Пусть всегда будет солнце».

    Летом жители столицы Германии вышли на митинг против поставок оружия Украине.

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    3 октября 2026, 16:50 • Новости дня
    Штайнмайер предупредил об опасности повторения ФРГ судьбы Веймарской республики

    Президент ФРГ Штайнмайер заявил об опасном усилении экстремистских сил в стране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил об опасности усиления экстремистских сил и предупредил о риске повторения сценария Веймарской республики.

    Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в День германского единства предупредил об опасности усиления в стране экстремистских сил и повторения сценария Веймарской республики (неофициальное название Германии в 1918–33 годах, когда в стране царила нестабильность в политике и экономике, итогом стал приход к власти Гитлера – прим. ред.). Выступая в Бремене на торжествах по случаю 36-й годовщины объединения Германии, глава государства указал на недоверие широких слоев общества к политическому порядку страны, передает ТАСС.

    «Дискредитация демократических процессов, радикализация общественности, диффамация компромисса – все это должно быть для нас предостережением. Станет ли Берлинская республика более похожей на Веймарскую – этот вопрос пока остается открытым», – заявил Штайнмайер.

    Он призвал граждан не позволять втягивать себя в политическую истерию и разгул оскорблений представителей власти. По его словам, экстремистские силы проявляют жажду разрушения и угрожают внутреннему единству ФРГ.

    Президент Германии добавил, что руководство государства не может игнорировать тот факт, что более четверти избирателей своими голосами на выборах демонстрируют неприятие важных решений республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пресса сообщила о несогласии Штайнмайера с идеей проведения Олимпийских игр в Германии. В прошлом году глава государства подписал поправки, позволяющие увеличить государственный долг на нужды обороны.

    До этого президент ФРГ распустил Бундестаг после вынесения вотума недоверия правительству.

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    2 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    Крупнейшая сеть универмагов Германии подала на банкротство

    DPA: Крупнейшая в Германии сеть универмагов Galeria подала заявление о банкротстве

    Tекст: Мария Иванова

    Германская сеть универмагов Galeria подала заявление в суд Дюссельдорфа об открытии процедуры несостоятельности.

    Операционная деятельность во всех 83 филиалах компании продолжится в штатном режиме. В Galeria отметили, что обращение в суд необходимо для стабилизации бизнеса. В результате под угрозой увольнения оказались около 12 тыс. сотрудников, сообщает агентство DPA со ссылкой на ретейлера.

    Это банкротство стало четвертым для компании за последние шесть лет. Предыдущие процедуры инициировались в 2020, 2022 и 2024 годах. Летом 2024 года сеть выкупил консорциум, в который вошли американская инвестиционная компания NRDC и структуры немецкого предпринимателя Бернда Бетца, отмечает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле в Германии зафиксировали максимальное число банкротств компаний за 20 лет.

    В марте импортер «Нивы» в Германии объявил о банкротстве.

    В январе один из старейших трактиров Германии объявил о банкротстве после 270 лет работы.

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    1 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Канцелярия канцлера Германии заблокировала законопроект о налоге на сахар

    Bild: Канцелярия Мерца заблокировала проект налога на сахар в напитках

    Tекст: Мария Иванова

    Ведомство канцлера ФРГ Фридриха Мерца отклонило законопроект министра финансов Ларса Клингбайля о введении специального сбора с напитков с высоким содержанием сахара.

    Внутри правящей коалиции Германии обострились разногласия после того, как ведомство главы правительства отклонило инициативу о налогообложении сладких напитков. Законопроект не прошел согласование с канцелярией и вряд ли получит большинство в парламенте, пишет Bild.

    Отвергнутый документ предусматривал введение сбора на все напитки, в которых содержится более пяти граммов сахара на 100 миллилитров. При таком составе налог составил бы 26 евроцентов за литр, при содержании от семи граммов – 32 цента, а свыше десяти граммов – 38 центов, отмечает ТАСС.

    Ранее немецкие партии договорились о необходимости ввести подобный сбор, однако его точные параметры так и остались неопределенными. Ожидалось, что новые правила вступят в силу 1 июля следующего года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил встречу потенциальному преемнику главы немецкого правительства.

    В субботу канцлер столкнулся с угрозой блокады налоговых инициатив со стороны однопартийцев.

    В прошлом месяце рейтинг Фридриха Мерца упал до 14%.

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    2 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Вручение НАТО премии мира вызвало протесты в немецком Мюнстере

    Около 350 человек протестовали в Мюнстере против вручения НАТО премии мира

    Tекст: Мария Иванова

    В немецком Мюнстере прошли протестные акции против вручения оборонному Североатлантическому альянсу Вестфальской премии мира, награду от лица НАТО получил генеральный секретарь Марк Рютте.

    Церемония вручения премии за укрепление сплоченности в Европе состоялась в четверг. Мероприятие традиционно проводится в городе, где в 1648 году подписали договор, завершивший Тридцатилетнюю войну. Перед гостями выступили канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Хендрик Вюст, передает ТАСС.

    В отличие от прошлых лет торжество сопровождалось громкими протестами у ратуши, пишет WDR. Активисты выражали недовольство присуждением премии мира военному блоку. Всего на территории города одновременно прошли пять демонстраций с участием около 350 человек.

    Во время проводов лауреатов обстановка на площади Принципальмаркт обострилась. Оркестр играл гимн Европы, а некоторые протестующие пели протестные песни. Несмотря на напряженность, полиция заявила о завершении дня без серьезных происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Марк Рютте заявил о неспособности лицензий на ракеты для систем Patriot помочь украинской армии в краткосрочной перспективе.

    В среду генеральный секретарь НАТО подтвердил получение предупреждения России о защите Калининграда.

    Во вторник руководитель Североатлантического альянса призвал увеличить расходы на оборону из-за происшествий на военных заводах.

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    2 октября 2026, 15:54 • Новости дня
    В Германии назвали сроки готовности нового подразделения беспилотников

    DPA: Бундесвер намерен привести в полную готовность новый полк БПЛА к 2029 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Новое подразделение Вооруженных сил Германии по работе с беспилотниками будет приведено в полную боеготовность к 2029 году, заявил инспектор сухопутных войск бундесвера Кристиан Фройдинг.

    Как пишет DPA со ссылкой на Фройдинга, в состав формируемого полка планируется включить от пяти до шести рот, передает РИА «Новости». Одна из рот должна применять БПЛА на малых дистанциях, другая – на дистанциях свыше 500 км. Также в состав полка войдут рота радиоэлектронной борьбы и рота противодействия беспилотникам.

    Кроме того, в подразделение планируется включить роту для испытаний и экспериментов в области БПЛА, что позволит сосредоточить в нем процессы развития, тестирования и боевого применения новых образцов.

    Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о создании первого специального подразделения БПЛА в бундесвере. По данным телеканала N-TV, оно войдет в состав 10-й танковой дивизии, к которой относится бригада в Литве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Германия анонсировала поставки Украине ракет для ЗРК Patriot.

    Летом Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы.

    Весной глава Минобороны Германии объявил о свободном выезде мужчин за границу.

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    2 октября 2026, 14:05 • Новости дня
    Суд Гамбурга отказал операторам «Северных потоков» в статусе соистцов

    Суд в Гамбурге не допустил операторов «Северных потоков» к участию в процессе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Высший земельный суд Гамбурга отказался допустить компании Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG к процессу по делу о подрыве газопроводов в качестве соистцов.

    «Постановлениями от 30 сентября 2026 года 3-й сенат по уголовным делам Высшего земельного суда Гамбурга отказал компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG в допуске к участию в процессе по делу о подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» в качестве соистцов», – отмечается в сообщении суда, сообщает ТАСС.

    Суд счел, что у компаний нет «особой процессуальной потребности в защите», вызванной экономическими последствиями диверсии. Там заявили, что стоимость восстановления трубопроводов не позволяет квалифицировать ущерб как полную экономическую гибель имущества.

    В инстанции также отметили, что право выступать соистцом не может быть обосновано необходимостью защиты от возможных обвинений со стороны подсудимого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник подозреваемый в подрыве «Северных потоков» украинец попросил убежище в Хорватии.

    В августе премьер-министр Польши Дональд Туск оправдал подрыв «Северных потоков».

    В июле суд Лондона отказал Nord Stream AG в страховке за взорванные газопроводы.

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    NYT: Украина перешла в новую стадию конфликта
    Финансист назвала необлагаемую налогом сумму дохода по вкладам
    В гараже сожителя убитой в Москве предпринимательницы нашли тело ее дочери

    Россия увеличила расходы на человеческий капитал и инфраструктуру

    В Госдуму внесен главный финансовый документ на ближайшие три года. Новый трехлетний бюджет можно назвать социально ориентированным. Но главное, что рост расходов на здравоохранение, образование, семьи с детьми и пенсионеров сбалансированы с поддержкой развития самой экономики и промышленности. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Шведы готовят западню для Балтийского флота

    Шведское военное командование заявляет, что за несколько дней Готланд может превратиться в платформу для наступательных операций. После вступления Швеции в НАТО остров стал одним из ключевых элементов военной инфраструктуры альянса на Балтике, а размещаемые там силы и вооружения могут использоваться для ограничения свободы маневра российского флота. Чем Россия способна нейтрализовать наступательный потенциал Готланда? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

    • США потеряли 20% генералов. Но как?

      Министр войны США Пит Хегсет заявил, что очистил армию от «толстых, трансгендеров, чуваков с бородой, отморозков, слабаков и радикалов». Но при этом под сокращение попали 20% генералов и адмиралов. Что происходит на самом деле?

    • Власть Британии хочет назад в ЕС. Оголодала

      Вопреки прежним обещаниям, премьер-министр Великобритании Энди Бернем предложил провести новый референдум о членстве в Евросоюзе. Потому что деньги кончились.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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