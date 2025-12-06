Тысячи школьников Германии вышли на протесты против призыва в армию

Tекст: Денис Тельманов

По информации РИА Новости, акции протеста с участием тысяч школьников прошли в Берлине, Гамбурге и более чем 70 городах Германии.

Демонстрации были направлены против принятого бундестагом законопроекта о реформе военной службы, предполагающего обязательную жеребьевку и медицинское освидетельствование для молодых людей.

В Берлине в районе Кройцберг собрались более тысячи школьников, держали плакаты с резкой критикой нового закона и прошли шествием в центр города, сообщает издание Berliner Morgenpost. Вечером запланировано еще одно шествие с участием до двух тысяч человек.

В Гамбурге перед главным университетом, по данным телерадиокомпании NDR, собралось примерно полторы тысячи человек. Протесты прошли и в других городах, в том числе в Штутгарте, Ростоке, Нюрнберге и Лейпциге.

Организация Schulstreik gegen Wehrpflicht ранее анонсировала «забастовки» по всей стране. На их сайте отмечено: «Мы не хотим, чтобы нас на полгода нашей жизни заперли в казармах, учили строевой подготовке и как убивать».

Бундестаг проголосовал за законопроект: 323 депутата поддержали инициативу, 272 были против, один воздержался.

Новый порядок предусматривает обязательное заполнение опросников для всех молодых мужчин, из которых случайным образом будут отбирать кандидатов на службу. Женщины смогут участвовать по желанию.

Срок военной службы составит минимум шесть месяцев, а добровольцы получат денежную компенсацию не менее 2,6 тыс. евро в месяц.

По новому закону возобновляется, модернизируется и оцифровывается система воинского учета. Призывать избранных по жеребьевке обяжут только при нехватке добровольцев, а цель реформы – усиление сил бундесвера на фоне угроз безопасности. Сейчас в армии служит примерно 182 тыс. человек, а необходимый показатель – 203 тыс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бундестаг Германии принял закон, который обязывает всех юношей, родившихся после первого января 2008 года, проходить медосмотр и заполнять анкету о службе в армии с 2027 года.

В Германии разработали проект закона для увеличения численности бундесвера до 460 тыс. человек, предусматривающий анкетирование и возможность возвращения призыва.

Немецкие власти готовятся сократить расходы большинства министерств, кроме оборонного и инфраструктурного.