Москвич получил восемь лет колонии за фейки о ВС России

Tекст: Алексей Дегтярев

Камину назначили восемь лет лишения свободы, указали в ведомстве, передает ТАСС.

Отмечается, что обвиняемый публиковал в одной из социальных сетей материалы, в которых содержалась ложная информация о действиях российских военных. В публикациях также выявлены призывы к противодействию работе ВС России и склонение к государственной измене.

Срок отбывания наказания Камин будет проводить в исправительной колонии общего режима. Дополнительно суд запретил ему заниматься администрированием сайтов и каналов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях сроком на четыре с половиной года.

Отмечается, что фигурант придерживался радикальных политических взглядов и открыто выражал несогласие с действующей политической системой России.

Ранее СК завел уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина за распространение фейков о российской армии.

До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.