Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.3 комментария
Москвич получил восемь лет колонии за фейки о ВС России
Жителя столицы 36-летнего Солима Камина признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах, сообщили в прокуратуре города.
Камину назначили восемь лет лишения свободы, указали в ведомстве, передает ТАСС.
Отмечается, что обвиняемый публиковал в одной из социальных сетей материалы, в которых содержалась ложная информация о действиях российских военных. В публикациях также выявлены призывы к противодействию работе ВС России и склонение к государственной измене.
Срок отбывания наказания Камин будет проводить в исправительной колонии общего режима. Дополнительно суд запретил ему заниматься администрированием сайтов и каналов в электронных и информационно-телекоммуникационных сетях сроком на четыре с половиной года.
Отмечается, что фигурант придерживался радикальных политических взглядов и открыто выражал несогласие с действующей политической системой России.
Ранее СК завел уголовное дело в отношении блогера Павла Сюткина за распространение фейков о российской армии.
До этого экс-депутата столичной думы Максима Круглова арестовали по обвинению в распространении заведомо ложной информации о ВС России.