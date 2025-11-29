Что бы ни сделала Россия, следует аргумент: а вот США/Китай/Турция/Израиль (нужное подставить) воротят, что хотят, действуют без оглядки на чужое мнение, и все ходят перед ними по струнке, дисциплинированно выполняя полученные указания и безропотно перенося наложенные наказания.9 комментариев
В городе Гисен более 800 участников утвердили устав новой молодежной организации «Поколение Германия», тесно связанной с партией АдГ, несмотря на массовые протесты и задержку мероприятия.
Партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) основала новую молодежную организацию «Поколение Германия». Мероприятие прошло в Гисене (Гессен), сообщает ТАСС.
На съезде более 800 делегатов одобрили устав организации, которая, в отличие от прежней молодежной структуры, теперь будет тесно связана с АдГ. Председателем «Поколения Германия» избрали депутата ландтага Бранденбурга Жана-Паскаля Хома, который получил 90,43% голосов.
Ранее в январе делегаты АдГ распустили «Молодую альтернативу» на партсъезде в городе Риза. Это решение объяснялось недостаточной интеграцией организации: члены «Молодой альтернативы» редко входили в саму партию и действовали в основном самостоятельно.
Сопредседатель АдГ Алис Вайдель подчеркнула, что новая организация должна готовить молодых специалистов для партии, особенно накануне выборов в Саксонии-Анхальт и Мекленбурге – Передней Померании в следующем году. По данным опросов, в этих регионах АдГ пользуется значительной поддержкой.
С самого утра в Гисене проходили массовые протесты против создания «Поколения Германия». По данным организаторов, в акции участвовали более 20 тыс. человек, что стало одной из крупнейших демонстраций против АдГ. Из-за беспорядков съезд стартовал с задержкой более двух часов, несколько участников и 10-15 полицейских получили легкие травмы. Вайдель также сообщила о ранении депутата Бундестага Юлиана Шмидта и раскритиковала протесты вместе с Тино Хрупаллой и Фридрихом Мерцем.
Напомним, на этой неделе лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель выступила за возобновление закупок газа и нефти из России.
Бывший депутат Бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германия находится в депрессии, и приход к власти АдГ может быть единственным шансом избежать упадка.