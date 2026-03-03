Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.2 комментария
Офицер заявил об ударах ВСУ дронами по погибшим гражданским в Красноармейске
ВСУ убивали мирных жителей Красноармейска, пытавшихся покинуть город, после чего наносили повторные удары по уже погибшим для устрашения других людей, сообщил командир 7-й мотострелковой роты 3-го батальона 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» гвардии старший лейтенант Геннадий Дорошев.
По его словам, боевики ВСУ наносили удары FPV-дронами по мирным жителям Красноармейска, пытавшимся покинуть город, сообщает РИА «Новости».
Дорошев добавил, что он лично видел, как для устрашения жителей повторно атаковали уже погибших людей: «Своими глазами видел, как шли бабушки и дедушки, мужчина пытался выехать на велосипеде. По ним работали FPV-дронами. Причём наносили повторные удары, даже когда было видно, что человек уже погиб, для устрашения других мирных», – заявил Дорошев.
Он уточнил, что удары наносились по дорогам, ведущим из Красноармейска в сторону Шевченко и через Зверево.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пригласил зарубежных журналистов лично убедиться в том, что Красноармейск находится под контролем России. Путин отметил стратегические преимущества Красноармейска для российской армии. Первый вице-премьер Андрей Белоусов поздравил мотострелков, которые освободили Красноармейск.