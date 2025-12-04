Трамп: Условия урегулирования конфликта значительно ухудшились для Украины

Tекст: Антон Антонов

«У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Он хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление».

«Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», – аявил Трамп.

Президент США напомнил, что ранее предупреждал Владимира Зеленского о сложной ситуации и невозможности одержать победу в конфликте. Трамп подчеркнул, что Киев «по своей мудрости» отказался решать вопрос дипломатическим путем, когда условия для этого были куда более благоприятными.

По его словам, после смены администрации в США прекратились безвозмездные расходы на поддержку Украины – теперь Вашингтон продает все вооружения альянсу НАТО, а в альянсе «платят по самой высокой цене».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

Зимой 2025 года Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.