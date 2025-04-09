Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.0 комментариев
Европа обеспокоилась возможным сокращением войск США
Bloomberg: Европа просит США координировать планы по сокращению войск
Европейские союзники выразили беспокойство по поводу возможного сокращения американских войск в Европе и обратились к США с просьбой координировать любые планы, чтобы избежать дестабилизации обороны НАТО.
Европейские союзники обеспокоены возможным сокращением американского военного присутствия на континенте, передает Bloomberg.
По данным источников, администрация президента США Дональда Трампа почти наверняка планирует вывести часть из примерно 80 тыс. военнослужащих США, дислоцированных в Европе, включая восточные страны. Европейские страны пытаются минимизировать негативные последствия такого шага.
Как сообщили источники, европейские официальные лица опасаются, что из-за ухудшения каналов связи с Вашингтоном они могут не получить предупреждение о подобных решениях и узнают об этом из СМИ. Также сообщается, что США рассматривают возможность вывода до 10 тыс. военнослужащих из восточной Европы, что может подорвать усилия НАТО по сдерживанию России.
Немецкие дипломаты ожидали, что анонсирование таких планов может произойти раньше, например, на конференции в Мюнхене в феврале. Европейские страны стремятся убедить США в необходимости заранее сообщать о возможном выводе войск. На встрече с госсекретарем США Марко Рубио, европейские министры иностранных дел заверили его, что страны Евросоюза начинают увеличивать военные расходы.
По данным источников, возможность быстрого вывода американских войск вызывает опасения в Европе, учитывая ее зависимость от военного лидерства США. Некоторые европейские дипломаты также выразили беспокойство, что вывод других военных активов США из Европы может повлиять на азиатские горячие точки более существенно, чем сокращение войск. Генерал Крис Каволи отметил важность сохранения текущего количества войск для выполнения миссий в Арктике и на Ближнем Востоке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США может вернуть на родину до 10 тыс. военнослужащих из Восточной Европы, которые были направлены в регион в 2022 году. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что перемещение американских войск из хаба в Жешуве на другие базы в Польше было согласовано НАТО и не означает вывод войск из страны. Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что уход американских военных из Жешува не говорит об окончании американской военной помощи киевскому режиму.