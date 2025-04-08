Дуда опроверг вывод американских войск из Польши

Президент Польши заявил о перемещении войск США на другие базы по решению НАТО

Tекст: Ирма Каплан

Американские военные перемещены из логистического хаба в аэропорту города Жешув на другие базы в Польше в ходе передислокации и согласовано на уровне НАТО. Никакого вывода войск США из страны нет, заявил на пресс-конференции в Таллине польский президент Анджей Дуда.

«Я знаком с этим вопросом, мне знакома эта тема об ответственности за безопасность аэропорта Жешув. Этот вопрос ранее обсуждался на уровне альянса», – приводит слова Дуды телеканал Polsat News.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также опроверг вывод американских войск из страны, добавив, что их дислокация изменится.

По его словам, по решению саммита НАТО в Вашингтоне, характер миссии в Ясенках, где находится логистический хаб, изменился, и задачи переходят к другим союзникам, включая Норвегию, Германию и Британию.

«Прежние задачи американских войск в Ясенке переходят к их союзникам. Войска США остаются в Польше, но в других местах. Сейчас в миссии в Ясенке задействованы в основном норвежские, немецкие, британские и польские войска, а также другие союзники», – написал он в соцсети Х.

Объединенное командование ВС США в Европе и Африке решило переместить военных и технику из Жешува. Временный контингент США дислоцировался там с 2022 года. На саммите НАТО в 2024 году также приняли решение о создании миссии NSATU для поддержки и координации военных поставок Украине.

Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, будущее военного хаба в польском Жешуве, важного для поставок оружия на Украину, оказалось под вопросом из-за позиции президента США Дональда Трампа.

В начале марта премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.

Тогда же США временно прервали поставки военной помощи Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.