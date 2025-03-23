ABC: Трамп поставил под вопрос судьбу военного хаба в Жешуве

Tекст: Ольга Иванова

Телеканал сообщил, что статус совместно управляемого логистического центра в Жешуве теперь неясен, передает РИА «Новости». «Статус совместно управляемого логистического центра в городе Жешуве, расположенном в восточной Польше, теперь поставлен под вопрос из-за недавно продемонстрированной администрацией Трампа враждебности по отношению к Украине», – говорится в сообщении.

Кроме того, ABC сообщает, что несколько подразделений материально-технического обеспечения США уже покинули Жешув.

Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией, после чего Украина начала аудит вооружений.

Премьер-министр Польши Дональд Туск подтвердил, что США приостановили поставки военных грузов на Украину через логистический хаб в аэропорту Ясенки в польском Жешуве.