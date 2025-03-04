Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.10 комментариев
Украина начала аудит вооружений после приостановки военной помощи США
Украина начала аудит поставок оружия после приостановки военной помощи США
Киев оценивает возможности замещения американского вооружения на фоне приостановки военной помощи США, рассматривая покупку аналогов у Европы.
Украина начала аудит поставок вооружений после решения Дональда Трампа о приостановке американской военной помощи, передает ТАСС. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев проводит тщательную проверку имеющихся запасов и рассматривает возможность производства необходимого вооружения в рамках партнерских программ.
Кроме того, Украина ищет поставщиков на коммерческом рынке и активно обсуждает с европейскими партнерами варианты замещения американских аналогов вооружений. Подоляк отметил, что Киев не исключает возможности переговоров с США для возобновления военной помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон временно приостановил предоставление военной помощи Украине, что может серьезно повлиять на боевые возможности Вооруженных сил Украины в ближайшее время, а увеличивающиеся потери на фронте станут ощутимыми из-за снижения уровня поддержки.