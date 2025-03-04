Украинское общество и, тем более, его «творческая элита» сами себя довели до состояния, близкого к безумию. Пытаясь искоренить русский язык, они ввергли свою страну и свой народ в глубочайший провинциализм, по сути, отказавшись от всех предыдущих достижений украинской же культуры.5 комментариев
Economist: Потеря помощи США увеличит потери ВСУ на фронте
Приостановка поставок американского вооружения и боеприпасов Украине может увеличить число жертв среди украинских военных из-за невозможности поддерживать эффективную оборону против атакующих сил, пишет Economist.
Из-за приостановки военной помощи США Украина рискует потерять значительное количество боевой техники, в том числе БМП Bradley и ракеты для систем ЗРК Patriot. Это, по данным издания Economist, приведет к увеличению потерь среди украинских силовиков из-за невозможности должным образом защищать свои позиции и города, передает РИА «Новости».
По словам украинского лейтенанта, прекращение военной поддержки от США усугубит ситуацию на фронте, и украинская армия столкнется с еще большими потерями. Украинские военные зависят от американских поставок, без которых они не смогут полностью использовать свою артиллерию и обеспечить эффективную противовоздушную оборону.
Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная приостановка военной помощи США Украине может способствовать началу мирного процесса.
The New York Times отмечала, что это обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.