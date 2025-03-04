Tекст: Елизавета Шишкова

Из-за приостановки военной помощи США Украина рискует потерять значительное количество боевой техники, в том числе БМП Bradley и ракеты для систем ЗРК Patriot. Это, по данным издания Economist, приведет к увеличению потерь среди украинских силовиков из-за невозможности должным образом защищать свои позиции и города, передает РИА «Новости».

По словам украинского лейтенанта, прекращение военной поддержки от США усугубит ситуацию на фронте, и украинская армия столкнется с еще большими потерями. Украинские военные зависят от американских поставок, без которых они не смогут полностью использовать свою артиллерию и обеспечить эффективную противовоздушную оборону.

Напомним, США временно приостановили всю военную помощь Украине из-за недостаточной приверженности Киева мирным переговорам с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможная приостановка военной помощи США Украине может способствовать началу мирного процесса.

The New York Times отмечала, что это обостряет отношения с НАТО, где Франция, Британия и Германия не смогут быстро заменить военную помощь США.