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Маск и глава Mastercard вошли в делегацию Трампа на саммит АТЭС в Китае
SCMP: Маск и Мибах присоединились к делегации Трампа на АТЭС в Шэньчжэне
Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Mastercard Майкл Мибах войдут в делегацию президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС в Шэньчжэне, тогда как участие главы Nvidia Дженсена Хуанга осложнило расследование о связях с иностранной разведкой.
К саммиту АТЭС, который пройдет на следующей неделе в китайском Шэньчжэне, к делегации президента США Дональда Трампа должны присоединиться несколько ведущих американских бизнесменов, включая главу Tesla и SpaceX Илона Маска и исполнительного директора Mastercard Майкла Мибаха, пишет South China Morning Post.
Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг, по данным издания, вел переговоры об участии в поездке, однако его присутствие на саммите оказалось под вопросом на фоне расследования предполагаемых связей с иностранной разведкой и скандала, затронувшего компанию и технологическую отрасль в целом; при этом Пекин назвал выдвинутые обвинения «неподтвержденными».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.
Трамп сообщил о намерении провести в Китае переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.
Россия, США и Китай начали обсуждение повестки возможной встречи лидеров трех стран перед этим саммитом.