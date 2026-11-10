Маск и глава Mastercard вошли в делегацию Трампа на саммит АТЭС в Китае

SCMP: Маск и Мибах присоединились к делегации Трампа на АТЭС в Шэньчжэне

Tекст: Ольга Иванова

К саммиту АТЭС, который пройдет на следующей неделе в китайском Шэньчжэне, к делегации президента США Дональда Трампа должны присоединиться несколько ведущих американских бизнесменов, включая главу Tesla и SpaceX Илона Маска и исполнительного директора Mastercard Майкла Мибаха, пишет South China Morning Post.

Руководитель Nvidia Дженсен Хуанг, по данным издания, вел переговоры об участии в поездке, однако его присутствие на саммите оказалось под вопросом на фоне расследования предполагаемых связей с иностранной разведкой и скандала, затронувшего компанию и технологическую отрасль в целом; при этом Пекин назвал выдвинутые обвинения «неподтвержденными».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

Трамп сообщил о намерении провести в Китае переговоры с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС.

Россия, США и Китай начали обсуждение повестки возможной встречи лидеров трех стран перед этим саммитом.