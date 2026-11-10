Анализ показал сдвиг «красных» округов США с дата-центрами в сторону демократов

Tекст: Игорь Иножарский

Организация Humans First проанализировала открытые данные о выборах и о проектах дата-центров в 1540 округах 16 штатов США и зафиксировала так называемый «штраф дата-центра», передает Fox News. По расчетам авторов записки, округа с крупными дата-центрами в среднем сместились в сторону демократов дополнительно на 2,2 процентных пункта по сравнению с округами без таких объектов в тех же штатах, и этот эффект проявился в 14 из 16 штатов и в 25 из 27 губернаторских и сенатских гонок.

Отдельно исследователи рассмотрели «глубоко красные» округа, где Дональд Трамп выигрывал не менее чем на 20 пунктов, и получили разрыв в 2,1 пункта между территориями с крупными дата-центрами и сопоставимыми округами без таких проектов. В округах, где центры пока только планируются, после учета прошлых результатов голосования, статуса сельской или городской местности, численности населения, расового и этнического состава и недавних трендов голосования разрыв составил 1,1 пункта.

В записке говорится, что в таких глубоко «красных» округах-региональных хозяевах дата-центров суммарный результат республиканцев дополнительно просел на 1,1%, тогда как у демократов статистически значимых изменений не зафиксировано. Авторы подчеркивают, что речь идет лишь об ассоциации, а не о доказанном причинно-следственном эффекте, и из данных округа нельзя понять, перешли ли избиратели-республиканцы к демократам или просто не пришли на участки.

«Наш анализ посмотрел, как голосовали округа с дата-центрами и как эти округа сдвинулись влево», – заявила Эми Крамер Fox News Digital. По ее словам, люди активнее включаются в политику, когда решения напрямую затрагивают их кошелек, здравоохранение, детей, дом и местное сообщество, а конфликт вокруг дата-центров затрагивает все эти вопросы и потому, по ее мнению, подталкивает округа отходить от республиканцев.

В Humans First напомнили, что в сентябре провели автобусное турне «Data Center Revolt», сделав 35 остановок в 27 штатах, в том числе 14 в штатах, вошедших в анализ; девять из них пришлись на глубоко «красные» округа с крупными проектами дата-центров, где после учета контрольных факторов сдвиг к демократам составил 2,2 пункта против 0,75 пункта в среднем по таким округам, тогда как в 2020–2024 годах такого разрыва не наблюдалось.

Отдельно отмечается, что, по данным Ballotpedia, избиратели поддержали ограничения или отклонили меры в пользу строительства дата-центров в 46 из 47 местных голосований по этой теме в 2026 году, причем инициативы касались разных форм регулирования – от ограничений застройки до консультативных вопросов. Крамер назвала происходящее спором о местном самоуправлении и подчеркнула, что республиканцам важно защищать права собственности и контроль людей над тем, как решения влияют на их жизнь.

Крамер указала, что жителям много где навязывали проекты дата-центров кулуарно, через сделки с компаниями под соглашениями о неразглашении и с использованием подставных фирм. По ее словам, такие проекты ухудшают качество жизни, могут повышать стоимость электроэнергии и воды, пока власти предоставляют налоговые льготы «триллионным корпорациям», что воспринимается как удар по кошелькам американцев и стимулирует политическую активность.

Спор вокруг дата-центров развивается на фоне обсуждения того, кто должен оплачивать необходимую им электроэнергию и модернизацию энергосетей: Минэнерго США оценивает, что в 2024 году дата-центры потребили 4,7% всей электроэнергии страны и в базовом сценарии могут довести долю до 11,8% к 2030 году, при этом, по данным Национальной конференции законодательных собраний штатов, не менее 38 штатов уже предоставляют дата-центрам специальные налоговые стимулы, а отраслевое объединение Data Center Coalition утверждает, что такие объекты создают рабочие места, инвестиции и налоговые поступления.

При этом Humans First не выступает за федеральный или общештатный мораторий на дата-центры: Эми Крамер заявила, что каждый муниципалитет должен сам решать, разрешать или запрещать подобные проекты, и выразила надежду, что властям «удастся вернуть местным сообществам контроль над тем, как они живут и что появляется в их округах».

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