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    23 октября 2026, 20:15 • Общество

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет

    «Филин» дал старт новому классу российских крылатых ракет
    @ @milinfolive

    Tекст: Олег Исайченко

    На Украине заявили о применении Россией новой крылатой ракеты «Филин» с дальностью полета до 1200 км и скоростью до 800 км/ч. По оценкам экспертов, ключевые особенности разработки – малозаметность, гибкость применения и российский турбореактивный двигатель. Появление такого изделия отражает общий тренд на создание более доступных и массовых средств поражения, сочетающих дальность крылатых ракет с экономичностью и гибкостью применения беспилотников.

    В Сети появились фотографии новой российской крылатой ракеты «Филин», упавшей в неизвестном месте на территории Украины. По данным противника, ее применение началось в конце лета 2026 года. Разработчиком изделия названо АО «НПО «Молния», входящее в концерн «Калашников». Ракета запускается с наземной пусковой установки при помощи порохового ускорителя.

    ГУР Украины утверждает, что разработка «Филина» вписывается в тенденцию российского ВПК по созданию недорогих реактивных средств поражения. По данным украинского ведомства, бортовое оборудование ракеты изготавливает петербургское ООО «ПЛАЗ», которое также задействовано в производстве БПЛА «Гарпия».

    По заявлению ГУР, блоки «Филина» и «Гарпии» якобы имеют сходную компоновку и маркировку, а их бортовое оборудование использует технические решения, характерные для других российских ракет и БПЛА. Независимого подтверждения этих данных в материале не приводится.

    «Массовое применение такого типа воздушных ударных средств ждет нас уже совсем скоро», – заявил бывший советник министра обороны Украины Сергей Стерненко, который сейчас занимается сбором средств для ВСУ в рамках общественных инициатив. «Скоро мы будем вспоминать реактивные «Герани» как весьма небольшую проблему по сравнению с «Филином». Что сейчас делает командование воздушных сил Украины для заблаговременного наращивания контрмер?», – добавил он.

    В свою очередь советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что предполагаемые новые российские ракеты могут летать на малых высотах и ​​нести более крупную боевую часть. По его словам, на ракете установлен российский реактивный двигатель, который также используется в БПЛА С-71 и «Бандероли».

    Как отметил военный эксперт Алексей Анпилогов, Минобороны России пока не делало официальных заявлений по «Филину». «Снимки, появившиеся в Сети, дают представление о его концепции: речь идет о легкой крылатой ракете, боевые возможности которой сопоставимы с дронами «Герань-4» и «Герань-5», а также изделиями «Бандероль» и «Дань-Т», – добавил собеседник.

    В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов назвал ракету «Филин» передовой, но при этом относительно недорогой разработкой». Среди ее ключевых преимуществ он выделил малую заметность, устойчивость к помехам, высокую точность наведения.

    «Филин» имеет дальность полета до 1200 км и развивает скорость до 800 км/ч; длина изделия составляет 3,5 м, размах крыла – 3 м. Корпус ракеты выполнен из композитных материалов, что существенно снижает ее радиолокационную заметность. При этом часть элементов изготавливают с помощью 3D-печати. Такая технология не только удешевляет производство, но и повышает гибкость производственного процесса», – рассказал он.

    Насколько известно, «Филин» запускается с наземной установки. Как отметил специалист, такой способ пуска позволяет наносить скрытные удары. Так, в отличие от авиационного запуска, когда самолет можно обнаружить со спутников или радиолокационных станций, наземную установку оперативно сворачивают, в результате чего выявить место старта крайне сложно.

    «Высота полета варьируется от нескольких метров над землей до 6 км – это делает ракету крайне неудобной целью для зенитной артиллерии, переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) и большей части зенитных ракетных комплексов малой дальности»,

    – сказал аналитик. По его словам, «Филин» может оснащаться боевой частью массой 50 или 100 кг – в вариантах осколочно-фугасной, проникающей и термобарической. За наведение на цель отвечает инерциальная навигационная система, которая на протяжении всего полета вычисляет положение ракеты (при этом предусмотрена возможность корректировки), и модуль спутниковой навигации «Комета» – система оснащена большим количеством антенн и позволяет избежать глушения сигнала ГЛОНАСС средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

    На завершающем этапе подключается система, схожая с машинным зрением. «В бортовой компьютер заранее загружают цифровую карту местности, образы опорных точек и непосредственно цели. Когда ракета подлетает к нужному району, ее датчики «смотрят» на местность и сравнивают реальную картинку с тем, что заложено в компьютер. Если образы совпадают, производится атака», – детализировал эксперт.

    «Номенклатура целей у «Филина» достаточно широкая. Поскольку боевая часть – до 100 кг, то диапазон применения изделия сопоставим с ракетами «Дань-Т» и «Бандероль», – продолжил Кнутов. Он напомнил, что «Дань-Т» в основном задействуют для ударов по морским целям – сухогрузам и контейнеровозам, перевозящим военные грузы, а «Бандероль» – по объектам энергетической инфраструктуры, мостам, местам скопления войск и сосредоточения техники, системам ПВО. Из-за относительно небольшой мощности боевой части такие ракеты нецелесообразно использовать против заглубленных и хорошо защищенных объектов.

    Но главная особенность ракеты «Филин» состоит в том, что она оснащена турбореактивным двигателем R500 российского производства.

    Специалист назвал это «серьезным технологическим прорывом». «Данное нововведение открывает определенные возможности: ускорится развитие направления реактивных беспилотников, а также появится потенциал для увеличения их скорости и дальности полета», – считает Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается Анпилогов. Он напомнил, что ранее в подобных изделиях нередко использовали двигатели китайской компании TeleFly (модели TJ-150 и TJ-2000) – это типовые силовые установки для RC-моделей. В случае с «Филином» речь, по всей видимости, идет о двигателе компании «Рейнольдс» – она около десяти лет разрабатывает компактные турбореактивные установки, но до сих пор это были в основном опытные образцы.

    «Если информация подтвердится, это будет означать переход России к полному циклу производства недорогих турбореактивных двигателей. Такая технологическая база дает возможность создать целый класс доступных и эффективных крылатых ракет», – подчеркнул эксперт. Он указал на глобальную тенденцию: концепция дорогих тяжелых крылатых ракет сегодня не отвечает реалиям масштабных ударных операций.

    «В современных условиях удары наносятся массово с применением сотен дронов и десятков ракет. Недорогие изделия дают важное тактическое преимущество – можно «дозировать» воздействие, шаг за шагом обрабатывать цели даже при плотной, эшелонированной ПВО. Ставка же на дорогие тяжелые ракеты в долгой кампании быстро дает сбой: яркий пример – США, которым пришлось свернуть удары по Ирану именно из-за слишком высокого расхода «Томагавков», не рассчитанных на войну на истощение», – детализировал Анпилогов.

    Этот технологический и тактический момент Россия, судя по всему, осознала заблаговременно и поэтому перешла к созданию крылатых ракет, сочетающих невысокую стоимость и высокую боевую результативность.

    В этой связи примечательно, что сегодня все чаще можно услышать мнение: дроны стали как крылатые ракеты, а крылатые ракеты – как дроны. Впрочем, как заметил специалист, и до конвергенции, то есть схождения этих классов вооружений, они были очень родственными.

    «Разница прежде всего заключалась в характеристиках: под дроном традиционно понимали более медленный аппарат, чаще оснащенный поршневым двигателем. Крылатая ракета изначально строилась на базе турбореактивного или воздушно-реактивного двигателя – и за счет этого обладала существенно большей скоростью», – напомнил аналитик.

    Теперь же в связи с тем, что системы противовоздушной обороны проектируются с расчетом на перехват относительно медленных целей с поршневыми двигателями, БПЛА все сильнее «подтягиваются» по своим характеристикам к крылатым ракетам. «Так, разница между «Геранью-4» и «Геранью-5» и ракетами вроде «Дань-Т», «Бандероль» или «Филин» сводится в основном к аэродинамической схеме», – отметил спикер.

    «При этом с точки зрения аэродинамики дельта-крыло «Герани-4» не оптимально для скоростей, которые сегодня обеспечивают турбореактивные двигатели. Более продуманным решением выглядит компоновка «Герани-5»: она оснащена стреловидным крылом, специально рассчитанным на полет в диапазоне дозвуковых и трансзвуковых (близких к скорости звука) скоростей. Именно эта особенность делает «Герань-5» по своим летным характеристикам практически идентичной крылатой ракете», – заключил Анпилогов.

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