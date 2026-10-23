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Жительница Крыма стала матерью в 15-й раз
Жительница города Саки в Крыму родила 15-го ребенка
Жительница крымского города Саки Ольга Иванова в 15-й раз стала матерью, родив 11-го сына, сообщило Министерство здравоохранения Крыма.
Новорожденного мальчика назвали Архипом, передает РИА «Новости». «23 октября в родильном отделении Сакской районной больницы состоялась торжественная выписка жительницы города Саки Ольги Ивановой – она стала мамой в 15-й раз», – сообщили в пресс-службе ведомства.
Для крымчанки это были 14-е роды, поскольку в семье есть двойня. Ребенок родился 19 октября, его вес составил 3430 граммов, рост – 53 сантиметра.
Всего в семье теперь воспитываются 11 мальчиков и четыре девочки. Все дети родились в Сакской районной больнице. У многодетных родителей также подрастают двое внуков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе врачи столичного роддома при ГКБ имени Вересаева впервые приняли роды у ставшей матерью в 15-й раз пациентки.
В прошлом году врачи родильного дома больницы № 14 Екатеринбурга приняли роды у родившей 13-го ребенка женщины.
Врачи севастопольского роддома приняли 14-е роды у жительницы Херсонской области.