Украинский командир заочно получил пожизненный срок за атаки на Крым
Южный окружной военный суд вынес заочный приговор капитану первого ранга Александру Щепцову, назначив ему высшую меру наказания за организацию террористических актов в Крыму.
Информацию о решении инстанции передает РИА Новости. В Главной военной прокуратуре сообщили: «Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана первого ранга Александра Щепцова... приговорил Щепцова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима».
Офицера признали виновным в организации теракта группой лиц по предварительному сговору. Следствие установило, что в декабре 2024 года и в мае 2025 года он использовал безэкипажные катера для ударов по российским объектам. Целями атак стали воздушные суда и военнослужащие, не участвующие в спецоперации.
В результате этих преступных действий погибли люди и был причинен значительный материальный ущерб. Представители прокуратуры отметили, что целью терактов являлось устрашение населения и дестабилизация работы органов государственной власти. В настоящий момент осужденный объявлен в международный розыск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет России объявил Александра Щепцова в розыск за атаки на гражданские объекты.
В ноябре 2025 года суд заочно назначил пожизненное лишение свободы командиру ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше за обстрел пляжа в Севастополе.
В сентябре того же года военный суд приговорил к аналогичному наказанию командира полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку.