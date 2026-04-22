Украинский командир заочно получил пожизненный срок за атаки на Крым

Tекст: Ольга Иванова

Информацию о решении инстанции передает РИА Новости. В Главной военной прокуратуре сообщили: «Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана первого ранга Александра Щепцова... приговорил Щепцова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима».

Офицера признали виновным в организации теракта группой лиц по предварительному сговору. Следствие установило, что в декабре 2024 года и в мае 2025 года он использовал безэкипажные катера для ударов по российским объектам. Целями атак стали воздушные суда и военнослужащие, не участвующие в спецоперации.

В результате этих преступных действий погибли люди и был причинен значительный материальный ущерб. Представители прокуратуры отметили, что целью терактов являлось устрашение населения и дестабилизация работы органов государственной власти. В настоящий момент осужденный объявлен в международный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Следственный комитет России объявил Александра Щепцова в розыск за атаки на гражданские объекты.

В ноябре 2025 года суд заочно назначил пожизненное лишение свободы командиру ракетной бригады ВСУ Ростиславу Карпуше за обстрел пляжа в Севастополе.

В сентябре того же года военный суд приговорил к аналогичному наказанию командира полка поддержки сухопутных войск ВСУ Виктора Рыбалку.