Командира водных дронов ВСУ заочно обвинили в терроризме
Командира украинской бригады морских беспилотников Александра Щепцова объявили в розыск за атаки на гражданские объекты в Черном море и Туапсе, сообщил Следственный комитет России.
Щепцов, возглавляет 385-ю отдельную бригаду морских беспилотных комплексов ВСУ, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Ему заочно предъявлено обвинение в совершении пяти террористических актов, также он объявлен в розыск.
Следователи установили, что в 2024–2025 годах фигурант отдавал приказы об атаках безэкипажными катерами. Целями становились объекты гражданской морской инфраструктуры в Черном море и частные домовладения на побережье Туапсе. Размер причиненного ущерба оценили в сумму более 38 млн рублей.
Ранее командира 19-й ракетной бригады ВСУ Ростислава Карпушу заочно обвинили в причастности к обстрелам Белгорода и области. При этом у него уже есть два других заочных пожизненных наказания.