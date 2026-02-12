Командира водных дронов ВСУ заочно обвинили в терроризме

Кремль прокомментировал сообщения о выборах на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, пока преждевременно обсуждать возможные намерения Владимира Зеленского провести на Украине референдум или выборы, передает ТАСС.

Песков пояснил, что в данный момент существует лишь обмен сообщениями через прессу, источники которых не подтверждены официально.

По словам представителя Кремля, сначала анонимный источник сообщил о якобы начавшейся подготовке к выборам, а затем другой источник из офиса киевского режима опроверг эту информацию.

Он также отметил, что необходимо внимательно следить за информационными потоками, но при этом ориентироваться на первоисточники. По его словам, со стороны официальных лиц Киева подобных заявлений пока не поступало.

The Financial Times сообщила, что Владимир Зеленский может объявить о выборах и референдуме 24 февраля.

Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что Москва готова подумать о прекращении ударов по территории Украины в день возможных выборов.