Командир ракетной бригады ВСУ заочно осужден пожизненно за обстрел пляжа в Севастополе

Командир бригады ВСУ Карпуша заочно осужден пожизненно за обстрел пляжа в Севастополе
Командир ракетной бригады ВСУ Ростислав Карпуша заочно признан виновным в теракте, приведшем к гибели четырех человек и ранениям 113 жителей Севастополя, он получил пожизненный срок, сообщает прокуратура Москвы.
Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес заочный приговор командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ 21-летнему Ростиславу Карпуше, сообщает прокуратура Москвы.
Карпуша признан виновным в организации террористического акта, осуществленного 23 июня 2024 года прицельным ракетным ударом по гражданской инфраструктуре в Севастополе, которая не являлась военной целью.
Следствие установило, что обвиняемый отдал приказ военнослужащим своего подразделения нанести удар по пляжу в поселке Учкуевка. Удар произвели с применением реактивных систем с кассетной боевой частью. В результате погибли четверо мирных жителей, в том числе двое детей, еще 113 человек получили ранения.
Карпуше назначено пожизненное лишение свободы с обязательным пребыванием первых 12 лет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Карпуша уже получил пожизненное заключение за теракт в Курской области. В ноябре 2024 года по его приказу нанесли комбинированный ракетный удар 11 ракетами ATACMS и четырьмя Storm Shadow, что привело к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.
А в июне 2025 года Карпуша был заочно приговорен к пожизненному заключению за приказы об обстрелах Льгова и школы-интерната в Судже в той же Курской области, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей.