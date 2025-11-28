Командир ракетной бригады ВСУ заочно осужден пожизненно за обстрел пляжа в Севастополе

Командир бригады ВСУ Карпуша заочно осужден пожизненно за обстрел пляжа в Севастополе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Второй Западный окружной военный суд Москвы вынес заочный приговор командиру 19-й ракетной бригады «Святая Варвара» ВСУ 21-летнему Ростиславу Карпуше, сообщает прокуратура Москвы.

Карпуша признан виновным в организации террористического акта, осуществленного 23 июня 2024 года прицельным ракетным ударом по гражданской инфраструктуре в Севастополе, которая не являлась военной целью.

Следствие установило, что обвиняемый отдал приказ военнослужащим своего подразделения нанести удар по пляжу в поселке Учкуевка. Удар произвели с применением реактивных систем с кассетной боевой частью. В результате погибли четверо мирных жителей, в том числе двое детей, еще 113 человек получили ранения.

Карпуше назначено пожизненное лишение свободы с обязательным пребыванием первых 12 лет в тюрьме, оставшийся срок – в исправительной колонии особого режима.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Карпуша уже получил пожизненное заключение за теракт в Курской области. В ноябре 2024 года по его приказу нанесли комбинированный ракетный удар 11 ракетами ATACMS и четырьмя Storm Shadow, что привело к человеческим жертвам и значительному материальному ущербу.

А в июне 2025 года Карпуша был заочно приговорен к пожизненному заключению за приказы об обстрелах Льгова и школы-интерната в Судже в той же Курской области, что привело к тяжелым последствиям и гибели людей.