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    Великий и могучий. Как Россия и русский язык защищают друг друга
    Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    Марочко сообщил о боях в Купянске
    Трамп назвал слова Путина приятными
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    Мнения
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Национальный мессенджер – часть неизбежной суверенизации

    Всякая страна, имеющая технологические возможности и амбиции, будет стремиться к обеспечению автономности работы своих средств связи. Национальный мессенджер, который нам обещают, это только часть неизбежной суверенизации цифрового пространства.

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    Василий Авченко Василий Авченко Горячий Ледовитый

    27 июня 1935 года, 90 лет назад, ЦИК СССР официально утвердил этот океаноним – Северный Ледовитый океан. В те годы начиналось активное освоение Арктики с применением дирижаблей, пароходов, самолетов. Кажется, в XXI веке в Арктику придет настоящая жара, и вовсе не по причине глобального потепления.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Венецианская свадьба Безоса напомнила о марксизме

    Венецианская свадьба – не аномалия, а логичное развитие системы, где экономическая власть трансформируется в политическое влияние через «экономику впечатлений». Это возвращение к аристократической культуре, только без традиционных ограничений аристократии.

    14 комментариев
    28 июня 2025, 08:16 • Новости дня

    Командира ВСУ заочно осудили за обстрелы Льгова и Суджи

    Tекст: Александра Юдина

    Командир ВСУ Ростислав Карпуша, отдавший приказы о ракетных обстрелах Льгова и школы-интерната в Судже, был заочно осужден к пожизненному заключению, сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры России.

    По данным ведомства, Карпуша признан виновным в совершении теракта в составе организованной группы, что привело к значительному ущербу, тяжелым последствиям и гибели нескольких человек, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что суд объяснил с позицией обвинения и назвал Карпуше пожизненное лишение свободы, где первые семь лет он должен провести в естественном, полном объеме срок – в исправительной колонии особого режима.

    Также в ГВП сообщили, что Карпуша заслуженно признан и признан в международных розысках.

    Ранее украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. Удар по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был совершен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан.

    СК установил причастных к обстрелу Льгова командиров ВСУ. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что речь идет о командире 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» Ростиславе Карпуше, а также о командирах дивизионов Вадиме Смирнове и Владимире Керсане.

    27 июня 2025, 15:07 • Новости дня
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    Посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава германской дипмиссии в Москве Александер Ламбсдорф временно вышел из здания МИД России, объяснив это необходимостью попить кофе.

    Ламбсдорф, ранее вызванный в МИД России, временно покинул здание министерства, передает ТАСС. «Посол Германии покинул МИД. Временно. Пошел искать переводчика», – сообщило агентство со ссылкой на источник.

    Дипломат пообещал вернуться примерно через час, объяснив свой уход так: «Я вернусь примерно через час, у меня будет встреча в МИД. А сейчас я пойду пить кофе». Посол отметил, что готов прокомментировать итоги общения с российским министерством только после возвращения на встречу.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 14:54 • Новости дня
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    Украина заявила о планах значительно увеличить число ударов беспилотниками по России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киев планирует значительно расширить применение дальнобойных беспилотников, уже готовится закупка новых десятков тысяч дронов для увеличения ударов по территории России, заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

    Украина намерена нарастить количество дальнобойных ударов по территории России с использованием беспилотников, передает РИА «Новости». Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что около двух недель назад было принято решение увеличить количество подобных операций в несколько раз.

    Он подчеркнул, что в настоящее время ведется подготовка к заключению контрактов на поставку новых десятков тысяч дальнобойных дронов.

    По словам Умерова, эти меры позволят Украине существенно повысить интенсивность и масштаб ударов по российской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ перебросило на Сумское направление женские расчеты БПЛА, где они понесли большие потери под Андреевкой.

    Между тем президент Владимир Зеленский заявил о достижении договоренности между Украиной и Британией о совместном производстве беспилотников.

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    27 июня 2025, 20:20 • Видео
    У Трампа отнимают победу в Иране

    Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

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    27 июня 2025, 22:18 • Новости дня
    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского

    Небензя заявил, что в политическом плане Зеленский уже мертв

    Небензя заявил о политической «смерти» Зеленского
    @ Pascal Bastien/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский продолжает удерживать власть из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, с политической точки зрения он уже мертв, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    По словам Небензи, Владимир Зеленский с политической точки зрения уже мертв, однако у него есть причины цепляться за власть, передает RT.

    Дипломат считает, что у него есть причины не проводить выборы, чтобы избежать любой ценой ответственность за украденные деньги и «гнева людей, которых он страшно подвел».

    Небензя добавил, что на Украине и среди иностранных спонсоров Зеленскому уже задают вопросы по поводу похищения миллиардов долларов из полученной помощи. По его словам, даже администрация Джо Байдена предпринимала попытки призвать Зеленского к отчету за потраченные средства.

    Постпред России при ООН также заявил, что, по его мнению, разоблачение главы киевского режима, когда оно произойдет, будет очень жестким.

    Ранее бывший помощник президента Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский намерен продолжать военные действия до полного истощения людских ресурсов.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что Зеленский оказался в крайне сложном положении.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что легитимность Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, и назвал Зеленского неадекватным руководителем.

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    27 июня 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной

    Путин: Меморандумы должны стать темой обсуждения в ходе переговоров России и Украины

    Путин назвал тему третьего раунда переговоров с Украиной
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что на третьем раунде переговоров между Россией и Украиной основным вопросом должно стать обсуждение проектов меморандумов обеих сторон.

    «Предметом (третьего раунда переговоров – прим. ВЗГЛЯД), на мой взгляд, и должно быть обсуждение меморандумов как с одной, так и с другой стороны», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости». Глава государства подчеркнул, что представители переговорных групп сейчас согласовывают дату следующей встречи.

    Президент находится в Минске с официальным визитом и ранее принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение диалога между Москвой и Киевом обсудят после завершения выполнения гуманитарных соглашений, достигнутых в Стамбуле во втором раунде переговоров. Песков также заявил, что диалог между Москвой и Киевом по проектам меморандумов об урегулировании ситуации на Украине сейчас не ведется.

    В Кремле выразили надежду, что ориентировочные сроки нового этапа переговоров станут известны в ближайшие дни.

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    27 июня 2025, 19:50 • Новости дня
    Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ

    В Госдуму внесен законопроект о взыскании долгов ЖКХ через РСО

    Госдума решила изменить правила взыскания долгов по ЖКХ
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Законопроект, позволяющий действующим управляющим организациям (УО) передавать право по возврату просроченной задолженности за коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям (РСО), внесен в Госдуму.

    В пояснительной записке уточняется, что сейчас такой возможностью обладают только вновь выбранные управляющие организации, а изменения предлагают распространить и на действующие УО при согласии обеих сторон, передает РИА «Новости».

    Авторы документа отметили, что РСО может взыскивать долги напрямую с потребителей, поскольку просроченные платежи приводят к сокращению средств на ремонт сетей. В законопроекте подчеркивается, что речь идет именно о праве, а не об обязанности передачи долгов.

    Концепция законопроекта, по мнению разработчиков, не приведет к дополнительным расходам для ресурсоснабжающих и управляющих организаций, а также для жителей многоквартирных домов. Анализ правоприменительной практики показал, что РСО заинтересованы самостоятельно взыскивать просроченную задолженность с собственников помещений.

    Ранее министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин заявил о планах Минстроя ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги.

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    27 июня 2025, 15:54 • Новости дня
    Захарова объяснила неосведомленность Мерца о вызове посла ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера Германии Фридриха Мерца, который сообщил, что ему неизвестны причины вызова посла ФРГ Александера Ламбсдорфа в российское министерство иностранных дел.

    Захарова в своем Telegram-канале отметила, что за сутки до этого было официально объявлено о причинах вызова – это третирование российских журналистов в Германии и ответные меры со стороны России.

    По словам Захаровой, посол Германии в Москве не владеет русским языком и обратился за помощью переводчика при посещении российского МИД. Она предположила, что немецкие дипломаты не смогли донести до канцлера Мерца информацию, так как не перевели ее на немецкий язык.

    «Сутки назад было заявлено, что причина вызова – третирование в ФРГ российских журналистов и ответные меры российской стороны. Но, учитывая, что, как выяснилось, посол ФРГ русским не владеет и пошел за переводчиком, то и своему канцлеру немецкие дипломаты вчерашнюю информацию, видимо, не перевели», – написала дипломат.

    Напомним, посол Германии ушел из МИД России пить кофе и искать переводчика.

    Ранее сообщалось, что в пятницу в Министерстве иностранных дел России пройдут переговоры с послом Германии Александером Ламбсдорфом относительно ответных мер за действия в отношении журналистов.

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    27 июня 2025, 11:14 • Новости дня
    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье

    Российские войска нанесли удар дронами по военному заводу ВСУ в Запорожье

    Стало известно о массированном ударе по заводу ВСУ в Запорожье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Военный завод в Шевченковском районе Запорожья был атакован с помощью дронов, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Российские войска провели массированную атаку на военный завод в городе Запорожье, передает РИА «Новости».

    Рогов заявил: «Минувшей ночью нашими войсками был нанесен массированный удар дронами по цеху одного из военных заводов в Шевченковском районе Запорожья».

    Он уточнил, что цех на заводе был оборудован украинскими военными для производства и ремонта военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотник «Герань-2» нанес удар по временной базе подразделения ВСУ вблизи поселка Новоэкономическое на территории ДНР.

    В Днепропетровской области железнодорожные узлы и склады техники ВСУ подверглись ударам, три из которых пришлись по объектам транспортной инфраструктуры. Российские войска при помощи беспилотников-камикадзе «Герань» поразили цех по сборке БПЛА на аэродроме Краматорска.

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    27 июня 2025, 14:45 • Новости дня
    Сырский назвал самое тяжелое направление для ВСУ

    Сырский сообщил о сложной ситуации ВСУ на Красноармейском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Командующий ВСУ Александр Сырский заявил о трудной обстановке для украинских войск в районе Красноармейска (украинское название – Покровск).

    Ситуация на Красноармейском (Покровском) направлении остается самой сложной для украинских войск, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, передает ТАСС.

    В связи с этим Сырский провел совещания с подразделениями ВСУ и национальной гвардии, чтобы обсудить текущую обстановку.

    Красноармейск играет важную роль как узел материально-технического снабжения украинской группировки в Донецкой народной республике.

    Ранее Сырский поручил новому подразделению сосредоточиться на строительстве укреплений и инженерных заграждений в Сумской области.

    Подразделения ВС России продолжают охватывать Красноармейск для его дальнейшего освобождения.

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    27 июня 2025, 16:23 • Новости дня
    Бразилия решила закупить плавучие АЭС у России для Амазонки

    Бразилия планировала приобрести у Росатома плавучие АЭС для Амазонки

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Бразилии рассматривают возможность использования российских плавучих атомных станций для энергоснабжения труднодоступных районов бассейна Амазонки.

    Как передает ТАСС, бразильское правительство собирается приобрести у российской корпорации Росатом плавучие атомные электростанции для работы в Амазонии. Об этом заявила газета Folha de S. Paulo со ссылкой на министра горнорудной промышленности и энергетики Бразилии Алешандри Сильвейру.

    Сильвейру подчеркнул, что малые реакторы, включая плавучие модели, способны обеспечить безопасное и стабильное электроснабжение труднодоступных регионов страны, особенно в бассейне Амазонки.

    «Малые реакторы [АЭС], включая плавучие модели, могут предложить безопасные и стабильные решения для труднодоступных регионов, таких как Амазонка. Мы поддерживаем продуктивный технический диалог с Росатомом», – заявил министр.

    В публикации отмечается, что переговоры между Бразилией и Росатомом по этому вопросу уже ведутся. Целью сотрудничества является развитие энергетической инфраструктуры в отдаленных районах страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росатом начнет монтаж оборудования на новых модернизированных плавучих атомных энергоблоках в 2025 году для энергоснабжения Баимского ГОКа на Чукотке.

    Станции малой мощности, такие как АТСТ «Елена-АМ», открывают новые возможности для России на мировом рынке ядерных технологий, включая лизинг плавучих АЭС другим странам. В Феодосии начали фиксировать перебои с водоснабжением из-за пожара на нефтебазе и ремонта Северо-Крымского канала, для жителей организовали подвоз воды.

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    27 июня 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин назвал оборонные расходы России
    Путин назвал оборонные расходы России
    @ Евгений Кузьмин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Затрат на оборону составляют 13,5 трлн рублей, сообщил президент России Владимир Путин.

    Путин заявил, что расходы на оборону достигли 13,5 трлн рублей, что составляет 6,3% ВВП, передает РИА «Новости». По его словам, общий объем ВВП страны составляет 223 трлн рублей, а доля оборонных расходов оценивается как значительная.

    «Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией», – сказал российский лидер. Он также заявил, что власти России целенаправленно идут к тому, чтобы обеспечить «мягкую посадку» экономики.

    Президент добавил, что государство здраво оценивает текущую экономическую ситуацию.

    Ранее Путин назвал расходы на оборону в России некритичными. В декабре он заявил о невозможности бесконечного увеличения расходов на оборону.

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    27 июня 2025, 12:57 • Новости дня
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    Российские войска освободили Новую Кругляковку в Харьковской области
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений группировки «Запад» была освобождена Новая Кругляковка, а ранее – Петровское в Харьковской области. Всего за неделю освобождены восемь населенных пунктов.

    Группировкой было нанесено поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, а также двух пограничных отрядов погранслужбы Украины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 1410 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, включая американские HMMWV и М113, а также турецкий бронеавтомобиль Cobra II. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии, 17 станций РЭБ и 26 складов боеприпасов.

    В то же время в течение недели подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю. Ударами авиации, беспилотников и огнем артиллерии поразили скопления живой силы и техники пяти механизированных, трех десантно-штурмовых, егерской бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, двух бригад теробороны и отряда спецназначения «Химера» ГУР в Сумской области.

    На Харьковском направлении было нанесено поражение подразделениям механизированной, двух мотопехотных бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

    Всего за минувшую неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1355 военнослужащих, 16 бронемашин, 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ, десять складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Между тем подразделения Южной группировки продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободили за неделю Дылеевку в Донецкой народной республике (ДНР).

    Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, а также бригад нацгвардии и теробороны.

    За прошедшую неделю на этом направлении потери ВСУ составили свыше 1190 военнослужащих, танк, пять бронемашин, включая американский бронетранспортер М113. Уничтожены 15 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, 15 складов с боеприпасами и матсредствами, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Центр» продолжали развитие наступления на территории ДНР и Днепропетровской области. В результате была освобождена Новосергеевка. Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых, горно-штурмовой, воздушно-десантной бригад, двух штурмовых полков, бригады беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и сводной бригады полиции «Хижак».

    Противник при этом потерял до 3295 военнослужащих, танк, 29 бронемашин, включая две американские боевые машины пехоты Bradley, четыре бронетранспортера М113 и три бронеавтомобиля HMMWV. Уничтожены 23 орудия полевой артиллерии.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, освободив населенные пункты Запорожье, Перебудово, Шевченко и Ялта в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    При этом потери ВСУ составили свыше 1360 военнослужащих, два танка, 12 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и три станции РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны ВСУ и теробороны. ВСУ потеряли более 520 военнослужащих, бронемашину. Уничтожены восемь артиллерийских орудий, 23 станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 18 складов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР. За день до этого они освободили Ялту в ДНР, а до этого освободили Дылеевку в ДНР.

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    27 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    На Украине не стали наказывать Верку Сердючку за песни на русском языке
    На Украине не стали наказывать Верку Сердючку за песни на русском языке
    @ Maxim Burlak/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный как Верка Сердючка, не понесет наказания за выступления на русском языке, сообщил омбудсмен по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень.

    Власти отказались от наказания, так как действия артиста, по их словам, «не запрещены законом». Кремень подчеркнул, что правила об использовании государственного языка не распространяются на исполнение песен. Таким образом, Данилко может продолжать свои выступления без ограничений, передает «Московский комсомолец».

    Тем не менее проверки по факту мероприятия пока продолжаются. Кремень отметил, что у ведомства остались вопросы к организаторам концерта, которые использовали русский язык в других аспектах шоу.

    Ранее полиция привлекла к административной ответственности директора киевского отеля, где во время выступления Данилко в образе Верки Сердючки звучали песни на русском языке. Директор одного из отелей на Украине был оштрафован за организацию концерта Верки Сердючки.

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    27 июня 2025, 18:06 • Новости дня
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    Путин заявил о готовности России передать Украине еще 3 тыс. тел солдат ВСУ
    @ Пресс-служба Владимира Мединского/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин сообщил о готовности передать Украине еще порядка 3 тыс. тел погибших военнослужащих ВСУ.

    По его словам, ранее уже были возвращены останки свыше 6 тыс. украинских военных, однако дальнейшая процедура зависит от согласия Киева, передает РИА «Новости».

    «Мы вот уже свыше 6 тысяч тел отдали и готовы еще почти 3 тысячи отдать. Но дело за украинской стороной, чтобы она принимала тела своих погибших солдат», – сказал президент.

    На прошлой неделе помощник президента России Владимир Мединский сообщил о готовности передать украинской стороне около 3 тыс. тел погибших военнослужащих, которые хранятся в рефрижераторах для возможной идентификации и захоронения.

    Россия ранее передала украинской стороне 6060 тел погибших военных ВСУ.

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    28 июня 2025, 04:26 • Новости дня
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    Небензя назвал возвращение Украины к границам 1991 года нереалистичным
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Позиция Киева о возвращении к границам Украины 1991 года является нереалистичной, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент их позиция такова: вернуться к тому, что было в 1991 году, а это нереалистично», – приводит слова Небензи RT.

    Небензя также сказал, что прекращение мобилизации и демобилизация в ВСУ будут показателем готовности Киева к переговорам. По его словам, именно эти шаги станут лакмусовой бумажкой серьезности намерений украинской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что Владимир Зеленский продолжает удерживать власть на Украине из страха перед ответственностью за хищения миллиардов долларов международной помощи, а с политической точки зрения он уже мертв.

    Бывший главком ВСУ и посол Украины в Лондоне Валерий Залужный отметил, что Украине не стоит ожидать возвращения к границам 1991 или 2022 года. МИД России подчеркнул, что Москва никогда не допустит возвращения украинских границ к рамкам 1991 года.

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    27 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    Путин сообщил о планах подписать 100 контрактов с Белоруссией

    Tекст: Александра Юдина

    Порядка ста коммерческих контрактов на общую сумму 20 млрд рублей планируется подписать по итогам встречи регионов России и Белоруссии, сообщил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам пленарного заседания XII Форума регионов.

    Президент отметил, что реализация этих соглашений будет способствовать развитию интеграции между двумя странами, передает ТАСС.

    Путин заявил, что практически все субъекты России и области Белоруссии реализуют взаимовыгодные совместные проекты. Он выразил благодарность участникам форума за вклад в укрепление стратегического партнерства и дружеских связей между странами.

    Форум регионов Белоруссии и России проходит ежегодно под эгидой Совета Федерации и Совета Республики. XII форум организован с 25 по 27 июня 2025 года в Нижнем Новгороде, основная деловая программа состоялась на Нижегородской ярмарке.

    Ранее президент рассказал, что Москва и Минск по итогам прошлого года добились беспрецедентного уровня товарооборота, который превысил 50 млрд долларов.

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    Россия впервые построила сложнейший ледовый танкер для экспорта СПГ

    Россия впервые построила уникальный танкер высокого ледового класса для вывоза российского СПГ из Арктики на экспорт. Он заработает во второй половине этого года на заводе «Арктик СПГ-2». Это дефицитные суда, которые строить еще сложнее, чем ледоколы. Это важный шаг России к развитию собственного судостроения и к самостоятельной постройке подобных сложных танкеров, без которых невозможен экспорт нашего СПГ на мировой рынок. Подробности

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    Война с журналистами обесценила успех Трампа в Иране

    Успех Дональда Трампа на Ближнем Востоке оспаривается американскими журналистами. СМИ продолжают требовать от главы Белого дома и его администрации подтверждений уничтожения ядерных объектов Ирана. Как отмечают эксперты, столь сильные разногласия с медиа способны расшатать власть республиканцев и привести к очередной эскалации на Ближнем Востоке. Могут ли стороны прийти к взаимопониманию? Подробности

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    Россия создала новую точку давления на Днепропетровскую область

    Российские войска продолжают развивать наступление в ДНР, освободив на этой неделе два крупных населенных пункта – Новосергеевку и Шевченко. Как отметили в Минобороны, после Шевченко открывается направление в сторону Днепропетровской области. По мнению экспертов, выход к границе возможен в течение ближайших месяцев, при этом Россия получает контроль над месторождением лития, которое стояло нетронутым более 40 лет. Подробности

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    Как Иран будет вычищать шпионскую сеть Израиля

    Иранская контрразведка начала кампанию по выявлению внедренных в страну агентов израильской разведки «Моссад», нанесших Ирану колоссальный ущерб в ходе недавней 12-дневной войны. Уже идут массовые аресты и даже казни. По каким признакам Иран вычисляет шпионов Израиля и с какими трудностями неизбежно столкнется Исламская республика? Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • У Трампа отнимают победу в Иране

      Несмотря на заявления властей США, многие не верят, что удары Пентагона по Ирану имели смысл и привели к успеху. Это вызвало у Дональда Трампа истерику. Чем больше он шумит, тем меньше похож на победителя.

    • Каллас хочет увеличить Евросоюз втрое

      Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в очередной раз опозорилась, решив посоревноваться с президентом США Дональдом Трампом за контроль над Канадой.

    • В НАТО понизили Украину

      В Гааге прошел очередной саммит НАТО, на который из вежливости был приглашен Владимир Зеленский, в итоге напросившийся на рандеву с Дональдом Трампом. Итоги разнонаправленные: Украину они не порадуют, но и Россию тоже.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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