Командира ВСУ заочно осудили за обстрелы Льгова и Суджи

Tекст: Александра Юдина

По данным ведомства, Карпуша признан виновным в совершении теракта в составе организованной группы, что привело к значительному ущербу, тяжелым последствиям и гибели нескольких человек, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что суд объяснил с позицией обвинения и назвал Карпуше пожизненное лишение свободы, где первые семь лет он должен провести в естественном, полном объеме срок – в исправительной колонии особого режима.

Также в ГВП сообщили, что Карпуша заслуженно признан и признан в международных розысках.

Ранее украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. Удар по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был совершен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан.

СК установил причастных к обстрелу Льгова командиров ВСУ. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что речь идет о командире 19-й отдельной ракетной бригады «Святая Варвара» Ростиславе Карпуше, а также о командирах дивизионов Вадиме Смирнове и Владимире Керсане.