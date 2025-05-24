Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.12 комментариев
СК сообщил о применении HIMARS при ударе по инфраструктуре в Курской области
Удар по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был совершен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS, представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Следователи обнаружили на месте происшествия фрагменты снаряда, что позволило установить тип примененного вооружения, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что в рамках возбужденного уголовного дела по статье о террористическом акте устанавливаются личности представителей вооруженных формирований Украины, причастных к обстрелу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Среди раненых оказались подростки 13 и 16 лет.
Президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.