  • Новость часаСК сообщил о применении HIMARS при ударе по инфраструктуре в Курской области
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    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    10 комментариев
    24 мая 2025, 09:30 • Новости дня

    СК сообщил о применении HIMARS при ударе по инфраструктуре в Курской области

    Tекст: Александра Юдина

    Удар по гражданской инфраструктуре Льгова Курской области был совершен с использованием реактивной системы залпового огня HIMARS, представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

    Следователи обнаружили на месте происшествия фрагменты снаряда, что позволило установить тип примененного вооружения, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что в рамках возбужденного уголовного дела по статье о террористическом акте устанавливаются личности представителей вооруженных формирований Украины, причастных к обстрелу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Среди раненых оказались подростки 13 и 16 лет.

    Президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.


    21 мая 2025, 11:28 • Новости дня
    Путин на просьбу присоединить Сумы к России ответил шуткой о Хинштейне
    Путин на просьбу присоединить Сумы к России ответил шуткой о Хинштейне
    @ Мария Сухорукова/правительство Курской области/kremlin.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Во время совещания в Курской области Владимир Путин с улыбкой отметил, что Александр Хинштейн стал врио губернатора, поскольку «хочет все побольше» для области, как и жители региона. Так Путин ответил на реплику главы Глушковского района Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России.

    Президент России Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов в Курской области, которое прошло 20 мая, объяснил назначение Александра Хинштейна врио губернатора с иронией, передает ТАСС.

    В ответ на реплику главы Глушковского района Павла Золотарева о том, что Сумы должны стать территорией России, чтобы обезопасить приграничные районы, Путин рассмеялся и заявил: «Поэтому Александра Евсеевича и выбрали [в качестве врио главы региона], он тоже так хочет все побольше».

    Президент подчеркнул, что Хинштейн отличается настойчивостью и умением добиваться результатов. В ответ на замечание Золотарева о «пробивном» характере врио губернатора Путин добавил: «Одно могу точно сказать – деньги выбивает».

    Ранее президент России Владимир Путин пригласил исполняющего обязанности губернатора Александра Хинштейна продолжить обсуждение ситуации в Курской области в автомобиле.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что получает доклады от всех силовых ведомств и лично отслеживает ситуацию в Курской области, отмечая важность мнения местных руководителей.

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    23 мая 2025, 20:50 • Новости дня
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области

    Москалькова: Украина удерживает в Сумах 34 жителя Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти сообщили, что в ходе обмена возвращены 20 жителей Курской области, однако 34 человека все еще остаются в Сумах.

    Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, в рамках одного из последних обменов удалось вернуть 120 гражданских лиц, среди которых оказались 20 жителей Курской области. Москалькова уточнила: «На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека».

    Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан продолжается и власти прилагают все усилия для их освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сумской области пожаловались на насилие со стороны иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ.

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    23 мая 2025, 18:29 • Видео
    Часть Украины станет буферной зоной

    Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    22 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    «Северяне» разбили колонну бронетехники ВСУ на границе с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    На Теткинском и Глушковском направлениях на границе Курской области России и Сумской области Украины уничтожены передовые и штурмовые подразделения вооруженных сил Украины, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

     «Несмотря на колоссальные потери на Теткинском и Глушковском направлениях, спровоцировавшие рост протестных настроений даже внутри ВСУ, враг не оставляет попыток прорыва на нашу территорию, бросив на убой колонну военной техники и штурмовые группы в пешем порядке», – сообщил «Северный Ветер», подчеркнув, что все вражеские атаки отражены, прорыва российской границы не допущено.

    Как сообщил Telegram-канал, колонна вражеской техники, в которую входили БМП Bradley и БТР Stryker, направлялась из Павловки в Сумской области к российскому поселку Новый Путь. Российские военные барражирующими боеприпасами и беспилотниками уничтожили две БМП и повредили третью. В глубине украинской территории «Северяне» смогли уничтожить и «сбежавший» Stryker.

    Кроме того, российские артиллеристы и операторы БПЛА нанесли удары в окрестностях Рыжевки, в Павловке, а также в лесных массивах между селами Речки и Бондаревщина. Всего на Теткинском и Глушковском направлениях за сутки уничтожено 16 единиц вражеской техники.

    На Сумском направлении российские силы продвигаются вглубь украинской территории, создавая «полосу безопасности»: ВСУ выбиты из нескольких домовладений в Локне, зачищена приграничная лесополоса. Общее продвижение «Северян» на Сумском направлении составило свыше 550 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях в результате комплексного огневого поражения уничтожено 12 боевых групп противника вместе с автомобильной техникой и станциями РЭБ; в Волчанске зачищены десять домовладений. Кроме того, сообщается о продвижении российских войск на направлении села Волчанские Хутора.

    «За сутки потери противника составили свыше 290 человек (из них более 150 на Сумском и свыше 30 на Теткинском направлениях)», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, днем ранее подразделения группировки «Север» уничтожили до 290 украинских военных и порядка 14 единиц техники.

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    21 мая 2025, 14:23 • Новости дня
    Кирьянов: Путин встретился с волонтерами для получения объективной картины

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин в рамках визита в Курскую область уделил внимание встрече с волонтерами, чтобы получить объективную информацию о происходящем в регионе, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

    В своем Telegram-канале он указал, что, несмотря на плотный рабочий график, глава государства уделил время общению с теми, кто на практике помогает жителям пострадавших районов, взаимодействует с местными властями и участвует в гуманитарных миссиях на передовой.

    Кирьянов отметил, что волонтеры рассказали президенту о реальной ситуации на местах, отметив: «У нас наиболее полная и объективная картина происходящего». Такой диалог позволяет главе государства получать живую информацию напрямую от тех, кто ежедневно сталкивается с вызовами на земле.

    По мнению депутата, сам факт встречи стал знаком особого уважения и признательности к добровольцам, служащим стране и людям, оказавшимся в трудной ситуации.

    Напомним, в среду Путин впервые после освобождения региона от ВСУ приехал в Курскую область, где провел встречу с волонтерами гуманитарного штаба и региональными чиновниками.

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    21 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Хинштейн: Вся территория Курской области освобождена от ВСУ

    Вся Курская область освобождена от украинских боевиков, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Хинштейн в среду.

    «Насколько понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор», – цитирует Хинштейна ТАСС.

    Он добавил, что атаки вооруженных сил Украины на приграничные районы продолжаются с использованием беспилотников и авиабомб. В то же время ведется активная работа по разминированию территории. Саперы уже осмотрели 767 километров дорог и 31 населенный пункт, разминировано примерно 37 тыс. га приграничных районов.

    Ранее президент Владимир Путин шуткой ответил на слова Хинштейна о необходимости присоединения Сум к России.

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    22 мая 2025, 23:25 • Новости дня
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    Военное следствие заявило о возможном применении HIMARS при ударе ВСУ по Льгову
    @ John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Для удара по Льгову в Курской области вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS, сообщил сотрудник Военного следственного управления СК России, проводивший осмотр места удара и изъявший осколки боеприпаса для дальнейшей экспертизы. СК возбудил уголовное дело о теракте.

    На месте обстрела были проведены следственные действия и обнаружены фрагменты и осколки, «предположительно, от РСЗО HIMARS». Объекты изъяты для дальнейшей экспертной проверки, передает РИА «Новости».

    В результате обстрела пострадали местные жители, которые были доставлены в лечебные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Представитель следствия уточнил, что в районе атаки поврежден фасад многоквартирного жилого дома и выбиты окна.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что по факту украинской атаки на гражданские объекты Льгова открыто уголовное дело о теракте, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан. Среди раненых оказались подростки 13 и 16 лет.

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    23 мая 2025, 05:12 • Новости дня
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    Пострадавшего от дрона ВСУ главу района Курской области доставили в Москву
    @ Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Беловского района Николай Волобуев, пострадавший в результате атаки украинского БПЛА, экстренно доставлен в Национальный медицинский центр травматологии и ортопедии в Москве, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил в Telegram, что вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко встретил Волобуева в больнице.

    По словам Хинштейна, медики сразу провели компьютерную томографию пострадавшему и начали подготовку к операции. Он подчеркнул, что у Волобуева диагностированы минно-взрывная травма, переломы костей таза и руки. После хирургического вмешательства главу района ожидает курс реабилитации.

    Хинштейн отметил, что несмотря на тяжелые травмы, Волобуев сохраняет боевой настрой и беспокоится о необходимости временно оставить работу. Хинштейн выразил благодарность Мурашко и Минздраву России.

    «С августа бок о бок с курскими врачами в регионе работают врачи из Центра медицины катастроф, Минздрава, ФМБА, департамента здравоохранения Москвы. При необходимости – больных регулярно транспортируют в столицу, также активно применяются методы телемедицины. Искренне благодарю медиков за спасённые жизни и неоценимую помощь людям!» – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Волобуев получил травмы после атаки украинского дрона по его автомобилю. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Президент России Владимир Путин позвонил Волобуеву и пожелал ему скорейшего выздоровления.

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    23 мая 2025, 06:45 • Новости дня
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    @ Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска предприняли попытку прорыва к Горналю впервые после освобождения Курской области от вооруженных сил Украины; группировка российских войск «Север» не допустила прорыва.

    «Впервые после освобождения Курской области враг предпринял попытку прорыва на данном участке фронта. На направлении Запселье (Сумская область) – Горналь нашей разведкой вскрыта группа украинского спецподразделения», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Сообщается, что «морпехи «Северян» в ходе стрелкового боя уничтожили в районе госграницы большую часть оккупантов, остальные сбежали вглубь Сумской области».

    Кроме того, на Сумском направлении российские десантники продвинулись в окрестностях Локни, «перерезая логистические маршруты» ВСУ, зачищено несколько приграничных лесополос. Общее продвижение российских войск на Сумском направлении составило свыше 700 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы четыре боевые группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и станцией РЭБ. В Волчанске российские войска продвинулись на 120 м, ВСУ выбиты из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Также группировкой войск «Север» уничтожены передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях. «Количество уничтоженных ВСУшников из 253 ошб «Арей» говорит о том, что это подразделение криворожских неонацистов также переброшено на данный участок фронта. Созданный изначально как элитное подразделение, начиная с 2024 года штурмовой батальон комплектовался в основном за счет бывших заключенных», – говорится в сообщении.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 210 человек, в том числе более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях, сообщил «Северный Ветер».

    В апреле был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. При этом российские военные освободили и Горнальский Свято-Николаевский монастырь.

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    23 мая 2025, 23:45 • Новости дня
    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена военнослужащими ВС России сел в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье
    @ Telegram-канал телеканала «Звезда» - Zvezdanews

    Tекст: Ирма Каплан

    Борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Самолет с освобожденными военнослужащими и гражданскими прилетел в подмосковный аэропорт. На борту находились 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, которых удерживали ВСУ.

    Выходя из самолета, военнослужащие развернули российский флаг, передает телеканал «Звезда».

    В Минобороны России уточнили, что обмен прошел согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле между представителями России и киевского режима. Аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских было передано украинской стороне.

    Вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

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    21 мая 2025, 10:19 • Новости дня
    Путин заявил о ежедневных попытках ВСУ пересечь границу России
    Путин заявил о ежедневных попытках ВСУ пересечь границу России
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания в Курской области указал на постоянную активность украинских боевиков на государственной границе.

    «Каждый день противник пытается пересечь государственную границу России», – цитирует ТАСС Путина.

    Президент России Владимир Путин заявил о попытках ВСУ прорваться через границу во время совещания с руководителями муниципалитетов, состоявшегося в Курской области.

    Владимир Путин посетил Курскую область впервые после освобождения региона от ВСУ. Президент на встрече с волонтерами в Курской области сообщил о попытках украинской армии выйти к российской границе в районе Шостки.

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    24 мая 2025, 01:07 • Новости дня
    Марочко: На участках Сумщины фронт отодвинут от Курской области на 10 км

    Tекст: Ирма Каплан

    Линия соприкосновения в Сумской области силами ВС России была отодвинута от границы с Курской областью на ряде участков более чем на 10 километров, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Российские подразделения добились успехов на отдельных направлениях в Сумской области Украины за прошедшую неделю, поэтому линия боевого соприкосновения была отодвинута от границы с Курской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо успехов ВС РФ на территории Сумской области за истекшую неделю: я бы назвал их очень существенными, поскольку на многих участках линия боевого соприкосновения отодвинута от Курщины на расстояние более чем 10 км», – рассказал он.

    Марочко добавил, что успехи российских военных позволили снизить угрозу для пограничных районов Курской области и укрепить позиции на данном направлении.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, жители освобожденных сел Сумской области рассказали российским военным о случаях насилия, мародерства и грабежей, совершенных наемниками в рядах ВСУ.

    Во время наступления российских войск подразделения украинских боевиков и польских наемников начали беспорядочно отходить в сторону города Сумы.

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    22 мая 2025, 20:25 • Новости дня
    При ударе ВСУ по Льгову в Курской области пострадали 12 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области, пострадали 12 мирных граждан, включая несовершеннолетних, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

    В числе пострадавших – дети 13 и 16 лет, у 13-летнего ребенка осколочные ранения поясницы, у 16-летнего – черепно-мозговая травма, написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

    В числе пострадавших семь женщин и трое мужчин.

    Их жизни ничего не угрожает, всех отправили в Курскую областную больницу. На место направили дополнительные бригады скорой помощи. Также в результате удара повреждены четыре автомобиля, один многоквартирный дом и два частных дома.

    Ранее в четверг при ударе ВСУ был ранен глава Беловского района Курской области Николай Волобуев.

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    24 мая 2025, 02:31 • Новости дня
    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области

    Москалькова о вернувшихся из плена россиянах: они возвратились победителями

    Москалькова назвала победителями вернувшихся из плена жителей Курской области
    @ Пресс-служба Госдумы России/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Освобожденные из украинского плены жители Курской области прибыли в пункт временного размещения (ПВР), где после дороги смогли отдохнуть и встретиться с близкими, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    Освобожденные из плена ВСУ жители Курской области были доставлены в пункт временного размещения после обмена, врио губернатора региона Александр Хинштейн лично встретил и вернувшихся домой курян, сообщила в Telegram-канале уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    «Усталые, изможденные, но не сломленные, не подавленные, а морально окрыленные – они возвратились победителями. На родной земле их ждут родные и близкие», – написала она.

    Москалькова уточнила, что на родине им предстоят реабилитация, лечение, возвращение к нормальной жизни, а власти помогут и поддержат вернувшихся домой граждан.

    Врио губернатора региона Александр Хинштейн, который встречал автобус с курянами, в своем Telegram-канале также поделился информацией об их возвращении и выложил несколько фото.

    «На территорию одного из ПВР города прибыл автобус с 18 жителями приграничья. Напомню, что двух человек на скорой доставили в Курскую областную больницу,  сейчас они находятся под присмотром медиков. Нескольких сразу забрали родственники», – сообщил он.

    Хинштейн добавил, что на месте вручил каждому жителю приграничья сертификат на 30 тыс. рублей, «чтобы люди могли купить себе вещи первой необходимости». Это региональная дополнительная мера поддержки к остальным, в том числе к ежемесячной выплате в 65 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, поздно вечером 23 мая борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

    Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

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    23 мая 2025, 00:36 • Новости дня
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    Число пострадавших в результате удара ВСУ по Льгову выросло до 16 человек
    @ кадр из видео Александр Хинштейн/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В результате ракетного удара ВСУ по Льгову пострадали 16 мирных жителей, четверо из которых находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн.

    «Количество пострадавших в результате ракетного удара по городу Льгову возросло до 16 человек. 14 раненых находятся в Курской областной больнице, в том числе и двое детей», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Двое получили легкие ссадины и отпущены на амбулаторное лечение.

    Представители администрации города и ремонтные бригады сразу после обстрела провели обход поврежденных объектов. По последним данным, повреждены 30 частных домов, выбиты окна в 26 квартирах трех многоквартирных домов, пострадали два магазина, автомойка, 14 легковых и девять грузовых автомобилей, рассказал Хинштейн.

    Он сообщил, что специалисты приступят к восстановлению поврежденного жилья, включая замену стеклопакетов. Он заверил, что никто из пострадавших не останется без внимания и всей необходимой поддержки со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские боевики нанесли массированный удар по городу Льгову в Курской области. В результате атаки пострадали 12 мирных граждан, среди которых были подростки 13 и 16 лет.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Военное следственное управление Следственного комитета заявило, что для удара по Льгову вооруженные силы Украины, предположительно, использовали РСЗО HIMARS.

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    21 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Хинштейн: Попытки ВСУ зайти в Курскую область получают жесткий отпор
    Хинштейн: Попытки ВСУ зайти в Курскую область получают жесткий отпор
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все попытки украинских боевиков проникнуть на территорию Курской области пресекаются, заявил временно исполняющий главы региона Александр Хинштейн.

    «Насколько я понимаю и располагаю информацией, всем попыткам проникновения на территорию региона дается решительный и очень жесткий отпор», – заявил врио губернатора в эфире «России 24», передает ТАСС.

    При этом он отметил, что украинские военные ведут активные боевые действия, каждый день фиксируются различные удары, налеты дронов, прилеты авиабомб.

    Ранее президент Владимир Путин шуткой ответил на слова Хинштейна о необходимости присоединения Сум к России.

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    Европа вводит высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков. Однако эксперты уверены: Россия все равно продолжит наращивать экспорт своих удобрений, как и раньше. Тогда как Европу, где уже закрылись собственные химические заводы, ждут неприятные последствия. Почему даже русофобская Польша, отказавшись от российского газа, все эти годы скупала российские удобрения? Подробности

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

    В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности

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    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем

    Экстренные усилия администрации Белого дома по урегулированию украинского кризиса сложно воспринимать в отрыве от соперничества Соединенных Штатов с Китаем. Это прямо следует не только из заявлений американских официальных лиц, но и из динамики военного производства этих двух стран. США стремительно теряют шансы одержать победу над китайскими Вооруженными силами. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.

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    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

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    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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