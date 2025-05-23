Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.9 комментариев
Буферная зона на Украине должна связать ВСУ руки
Эксперты назвали главные характеристики будущей буферной зоны на Украине
Российская армия продолжает работать над созданием буферной зоны в приграничье, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что от регулярных ударов ВСУ страдают Белгородская, Брянская и Курская области. По мнению экспертов, глубина формируемой территории должна составить около 60-80 км, что позволит снизить поражающую способность большей части арсенала ВСУ.
Владимир Путин заявил, что российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной. Во время совещания с членами правительства президент отметил, что в настоящий момент от обстрелов со стороны ВСУ страдают Белгородская, Брянская и Курская области.
Ранее в апреле начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал главе государства об успехах в создании буферной зоны. Тогда он отмечал, что российские войска продолжают продвижение в Сумской области после разгрома ВСУ в Курской области. Продвижение на этом направлении продолжается и сегодня.
Так, недавно Минобороны отчиталось об освобождении села Марьино. На этом фоне в рядах ВСУ началась деморализация: многие украинские военные считают потери здесь бессмысленными. Кроме того, шаткое положение на рубежах чувствует и руководство страны. Неслучайно Киев объявил об эвакуации уже 200 населенных пунктов.
Также продолжается наступление и в другом приграничном регионе – Харьковской области. Так, в результате действий группировки войск «Запад» российской армии удалось занять населенный пункт Радьковка. По мнению подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Морочко, это событие позволит в дальнейшем взять «в широкий охват Купянск», пишет ТАСС.
В экспертном сообществе отмечают, что буферная зона станет эффективной мерой в том случае, если она распространится на районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей «без зазоров». Однако при наступлении в этих районах Москве приходится учитывать реалии переговорного процесса с США и боевых действий на Донецком направлении.
- ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении
- Разгром ВСУ в Курской области отразится на всей линии боевого соприкосновения
- Военный эксперт объяснил активизацию ВСУ на Теткинском направлении
«В идеале глубина буферной зоны должна составить около 80 км от наших границ. Этот показатель продиктован дальностью стрельбы некоторых модификаций HIMARS и других западных орудий. Таким образом мы купируем угрозу от наиболее неприятных и разрушительных атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.
«Затем эффект от буферной зоны можно развить за счет создания демилитаризованной зоны. Речь идет о землях, где будет запрещено присутствие ВСУ. Однако реализация данной инициативы возможна лишь после подписания мирного договора, когда стороны смогут спокойно обсудить особенности поддержания этого режима», – акцентирует собеседник.
«Что касается самого обустройства буферной зоны, то здесь будут располагаться первые рубежи нашей обороны. Теоретически, в ее пределах можно создать своеобразный аналог линии Суровикина. Кроме того, на данных землях необходимо разместить полноценную войсковую группировку для предотвращения возможных атак», – говорит эксперт.
«Также на этих территориях должны располагаться пехота и артиллерия.
Кроме того, нельзя забывать и о комплексах ПВО. Нелишним будет развертывание и станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Последним "барьером" российской обороны должны стать пограничники, которые будут следить за обстановкой в Белгородской, Курской и Брянской областях», – рассуждает собеседник.
«Но важно понимать, что процесс выстраивания буферной зоны будет проходить параллельно с переговорами о мирном урегулировании. Кроме того, в настоящий момент активизировался диалог Москвы и Вашингтона. Речь идет об очень тонких и чувствительных контактах, которым резкая активизация боевых действий может помешать», – отмечает он.
«Таким образом мы сознательно сдерживаем темпы продвижения в приграничье. Это признают даже западные эксперты, – добавил Кнутов. – Кроме того, буферная зона не всегда предполагает физический контроль той или иной территории.
Например, умелое использование БПЛА в комплексе с другими видами вооружений зачастую "весит" больше, чем непосредственный контроль над тем или иным поселком».
Для предотвращения обстрелов приграничных территорий РСЗО, минометами и артиллерией России достаточно создать буферную зону глубиной в 60 км, акцентирует военный эксперт Борис Рожин. «С ее помощью мы заметно снизим поражающие возможности противника, учитывая его арсенал», – полагает он.
«Конечно, для устранения угрозы со стороны БПЛА подобной протяженности не хватит. В конечном счете, некоторые дроны способны преодолевать расстояние в 1000 км. Поэтому в формирующейся зоне не должно быть зазоров с точки зрения организации ПВО и РЭБ. Она призвана стать единой линией, которая охватит районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей», – добавляет эксперт.
«Таким образом, сам факт наличия буферной зоны вынудит противника действовать более аккуратно. Из-за резко сократившегося времени подлета российских боеприпасов солдаты ВСУ не смогут столь же активно применять орудия с подконтрольных им территорий. При этом сроки создания такой зоны будут определяться общим характером хода боевых действий в зоне СВО», –заключил Рожин.