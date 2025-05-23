Эксперты назвали главные характеристики будущей буферной зоны на Украине

Tекст: Евгений Поздняков

Владимир Путин заявил, что российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль всей границы с Украиной. Во время совещания с членами правительства президент отметил, что в настоящий момент от обстрелов со стороны ВСУ страдают Белгородская, Брянская и Курская области.

Ранее в апреле начальник Генштаба Валерий Герасимов докладывал главе государства об успехах в создании буферной зоны. Тогда он отмечал, что российские войска продолжают продвижение в Сумской области после разгрома ВСУ в Курской области. Продвижение на этом направлении продолжается и сегодня.

Так, недавно Минобороны отчиталось об освобождении села Марьино. На этом фоне в рядах ВСУ началась деморализация: многие украинские военные считают потери здесь бессмысленными. Кроме того, шаткое положение на рубежах чувствует и руководство страны. Неслучайно Киев объявил об эвакуации уже 200 населенных пунктов.

Также продолжается наступление и в другом приграничном регионе – Харьковской области. Так, в результате действий группировки войск «Запад» российской армии удалось занять населенный пункт Радьковка. По мнению подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Морочко, это событие позволит в дальнейшем взять «в широкий охват Купянск», пишет ТАСС.

В экспертном сообществе отмечают, что буферная зона станет эффективной мерой в том случае, если она распространится на районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей «без зазоров». Однако при наступлении в этих районах Москве приходится учитывать реалии переговорного процесса с США и боевых действий на Донецком направлении.

«В идеале глубина буферной зоны должна составить около 80 км от наших границ. Этот показатель продиктован дальностью стрельбы некоторых модификаций HIMARS и других западных орудий. Таким образом мы купируем угрозу от наиболее неприятных и разрушительных атак», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

«Затем эффект от буферной зоны можно развить за счет создания демилитаризованной зоны. Речь идет о землях, где будет запрещено присутствие ВСУ. Однако реализация данной инициативы возможна лишь после подписания мирного договора, когда стороны смогут спокойно обсудить особенности поддержания этого режима», – акцентирует собеседник.

«Что касается самого обустройства буферной зоны, то здесь будут располагаться первые рубежи нашей обороны. Теоретически, в ее пределах можно создать своеобразный аналог линии Суровикина. Кроме того, на данных землях необходимо разместить полноценную войсковую группировку для предотвращения возможных атак», – говорит эксперт.

«Также на этих территориях должны располагаться пехота и артиллерия.

Кроме того, нельзя забывать и о комплексах ПВО. Нелишним будет развертывание и станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Последним "барьером" российской обороны должны стать пограничники, которые будут следить за обстановкой в Белгородской, Курской и Брянской областях», – рассуждает собеседник.

«Но важно понимать, что процесс выстраивания буферной зоны будет проходить параллельно с переговорами о мирном урегулировании. Кроме того, в настоящий момент активизировался диалог Москвы и Вашингтона. Речь идет об очень тонких и чувствительных контактах, которым резкая активизация боевых действий может помешать», – отмечает он.

«Таким образом мы сознательно сдерживаем темпы продвижения в приграничье. Это признают даже западные эксперты, – добавил Кнутов. – Кроме того, буферная зона не всегда предполагает физический контроль той или иной территории.

Например, умелое использование БПЛА в комплексе с другими видами вооружений зачастую "весит" больше, чем непосредственный контроль над тем или иным поселком».

Для предотвращения обстрелов приграничных территорий РСЗО, минометами и артиллерией России достаточно создать буферную зону глубиной в 60 км, акцентирует военный эксперт Борис Рожин. «С ее помощью мы заметно снизим поражающие возможности противника, учитывая его арсенал», – полагает он.

«Конечно, для устранения угрозы со стороны БПЛА подобной протяженности не хватит. В конечном счете, некоторые дроны способны преодолевать расстояние в 1000 км. Поэтому в формирующейся зоне не должно быть зазоров с точки зрения организации ПВО и РЭБ. Она призвана стать единой линией, которая охватит районы Черниговской, Сумской и Харьковской областей», – добавляет эксперт.

«Таким образом, сам факт наличия буферной зоны вынудит противника действовать более аккуратно. Из-за резко сократившегося времени подлета российских боеприпасов солдаты ВСУ не смогут столь же активно применять орудия с подконтрольных им территорий. При этом сроки создания такой зоны будут определяться общим характером хода боевых действий в зоне СВО», –заключил Рожин.