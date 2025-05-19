В Сумской области наблюдается рост деморализации среди командиров подразделений ВСУ, сообщает РИА «Новости». По данным источника агентства в силовых структурах, причиной стали значительные и, как считают военные, бессмысленные потери личного состава.

Один из командиров батальона 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ написал рапорт об увольнении, прямо обвинив командование в некомпетентности и бессмысленных потерях. Личный состав этой бригады уже трижды пополнялся из-за потерь на линии соприкосновения.

Собеседник агентства рассказал, что на Украине среди мирных жителей усиливается возмущение из-за масштабов потерь, а офицеры ВСУ всё чаще подают рапорты на увольнение, несмотря на продолжающуюся мобилизацию.

«Обстановка на данном участке фронта для противника плачевная: личный состав бригады несет большие потери, а погибшие до сих пор считаются пропавшими без вести, потому что противник не эвакуирует тела с поля боя», – заявил источник.

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, российские войска освободили Марьино в Сумской области и Новооленовку в ДНР. Власти на Украине объявили эвакуацию жителей более 200 населенных пунктов в Сумской области.