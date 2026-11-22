Tекст: Антон Антонов

На Сумском направлении наиболее ожесточенные бои развернулись в Сумском районе, где подразделения группировки войск «Север» уничтожают небольшие группы украинских военных при попытках выхода в тыл, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

В Шосткинском районе по позициям ВСУ активно действуют авиация ВКС России и артиллерия. ВСУ перебрасывают на этот участок отдельный отряд беспилотных систем специального назначения «Квантум» Нацгвардии Украины, сформированный весной и пока не доукомплектованный, при этом большинство его боевиков не имеет боевого опыта.

Российская авиация, артиллерия и расчеты беспилотников нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Сумы, Стецковка, Радьковка, Битица, Песчаное, Дружба, Фотовиж и Степановка.

В Сумском районе продолжаются тяжелые бои в районах Хотени и Груновки.

В Шосткинском районе российские штурмовые подразделения при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» зачистили участок леса возле населенного пункта Коренек. В Краснопольском районе по позициям ВСУ интенсивно работали артиллерия и тяжелые огнеметные системы «Северян».

На Харьковском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» продолжают продвижение вглубь области практически на всех участках, по выявленным позициям ВСУ наносятся точечные удары артиллерии и «Солнцепеков».

Авиация ВКС России и расчеты беспилотников поразили скопления живой силы и техники ВСУ в районе населенных пунктов Золочев, Светличное, Федоровка, Подсреднее, Новоселовка, Хатнее, Плоское, Колодезное, Першотравневое, Солоницевка, Ямное, Великие Проходы и Избицкое.

На Липцовском направлении российские штурмовики продолжают наступление в сторону Шопино и Цуповки. На Волчанском и Великобурлукском направлениях российские войска значительно продвинулись в районе Бугаевки и имеют успех в районе Приколотного.

«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 130 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, группировкой российских войск «Север» уничтожен пункт временной дислокации роты спецразведки 121-го отдельного разведбатальона ВСУ в Черниговской области Украины.

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