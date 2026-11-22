В Бурятии представили уникальный оленный камень возрастом более 3 тыс. лет

Tекст: Дмитрий Зубарев

Возраст оленного камня превышает 3 тыс. лет, он датируется XIII–X веками до нашей эры. Массивная гранитная плита длиной более двух метров украшена высеченными солярными знаками и фигурами животных с клювообразными мордами и ветвистыми рогами, передает РИА «Новости».

«Земля Бурятии подарила уникальную находку – оленный камень, камень, которому порядка 3 тыс. лет», – рассказал на презентации Алексей Цыденов. Он подчеркнул, что этот артефакт старше Римской империи и китайского государства.

Монумент обнаружили осенью 2026 года в местности Боргой Джидинского района Бурятии во время первого снега. По словам автора раскопок Павла Марнуева, сначала археологи ничего не заметили, но лучи закатного солнца и тающий снег помогли выявить древние рисунки на граните.

Исследователи считают подобные камни кенотафами – надмогильными памятниками в честь погибших на чужбине воинов. Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский добавил, что найденный артефакт станет украшением нового здания бурятского Национального музея.

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