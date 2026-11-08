На Солнце зафиксировали вторую за сутки вспышку класса М

На Солнце произошла вторая вспышка класса М за день

Tекст: Денис Тельманов

«7 ноября в 20:17 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4566 (S07E10) зарегистрирована вспышка M1.4 продолжительностью 13 минут», – передает ТАСС сообщение института.

Ранее в субботу на Солнце уже произошла вспышка М1.2. В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что число солнечных вспышек за неполные двое суток достигло 35.

Солнечные вспышки делятся на пять классов в зависимости от мощности рентгеновского излучения: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр.

Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, которые способны вызывать магнитные бури на Земле.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили о стремительном росте вспышечной активности на Солнце.

В пятницу индекс вспышечной активности за сутки увеличился с двух до пяти по десятибалльной шкале.

В четверг вечером на Солнце зафиксировали самую сильную за последние четыре недели вспышку предпоследнего класса мощности М.