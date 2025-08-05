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Генерал-лейтенант США: Космические силы Америки запустят спутники-шпионы
Космические силы США анонсировали запуск новой спутниковой разведывательной группировки, которая будет отслеживать движения объектов на суше и воде.
Космические силы США планируют в 2026 году запустить новую сеть разведывательных спутников для отслеживания перемещений наземных и морских объектов совместно с Национальным управлением военно-космической разведки, передает ТАСС со ссылкой на портал Defense One.
Издание приводит слова генерал-лейтенанта Деанны Берт, что программа GMTI станет ответом на дефицит разведданных после списания самолетов боевого управления E-8 JSTARS в 2023 году.
Она подчеркнула, что в рамках инициативы уже запущены вспомогательные спутники, включая аппараты связи и радиолокационного наблюдения. Основная задача новой спутниковой группировки – снабжение данными Индо-Тихоокеанского командования ВС США. Берт не раскрыла количество спутников, которые планируется вывести на орбиту в 2026 году.
Министр обороны США Пит Хегсет ранее заявил, что главные инвестиции Пентагона будут направлены на развитие космической спутниковой разведки, а большая часть средств наблюдения и сбора информации вскоре будет базироваться на орбите.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее главы Роскосмоса и НАСА провели первые переговоры с 2018 года. Также Роскосмос сообщил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС и объяснил отмену запуска Crew Dragon с экипажем миссии Crew-11