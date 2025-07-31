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Баканов и глава НАСА обсудили освоение Луны и дальнего космоса
Главы Роскосмоса и НАСА провели первые переговоры с 2018 года
В ходе первой за шесть лет встречи руководители космических агентств рассмотрели вопросы сотрудничества по будущим лунным миссиям и исследованию дальнего космоса.
Глава Роскосмоса Юрий Баканов и и.о. администратора НАСА Шон Даффи провели переговоры, передает ТАСС.
В госкорпорации уточнили, что стороны обсудили продолжение работы Международной космической станции, будущие лунные программы и совместные проекты по освоению дальнего космоса.
«Стороны обсудили дальнейшую работу МКС, сотрудничество по лунным программам, совместное освоение дальнего космоса, продолжение взаимодействия по другим космическим проектам», – говорится в официальном сообщении.
Эта встреча стала первой на уровне руководителей двух агентств с 2018 года. В Роскосмосе подчеркнули важность регулярных контактов для реализации крупных международных космических инициатив.
Как писала газета ВЗГЛЯД, НАСА сообщило, что новый аппарат компании SpaceX сведет Международную космическую станцию с орбиты, и это не создаст опасности для людей.
НАСА выразило надежду на продолжение перекрестных полетов России и США на космических кораблях друг друга. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по освоению космоса продолжается, несмотря на сложности в других сферах отношений.