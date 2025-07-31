Израильский шовинизм придумала явно не русскоязычная писательница Рубина. У него есть свои традиции. Но непонятно, почему подобные граждане периодически начинают учить нас гуманизму, интернационализму и правилам поведения за столом, причем делают это почему-то от имени русской культуры.6 комментариев
В НАСА рассказали о технологии сведения МКС с орбиты
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что международную космическую станцию сведет с орбиты новый аппарат, который разработает компания SpaceX, и это не создаст опасности для людей.
Сведение МКС с орбиты не приведет к угрозе для населенных районов, заявил представитель NASA по связям с общественностью Стивен Сиселоф, его слова приводит РИА «Новости».
Он отметил, что станция сойдет с орбиты и упадет в Тихий океан, поэтому населенные территории не пострадают.
По словам представителя NASA, для сведения станции с орбиты создан специальный проект, разработку необходимого для этого аппарата поручили компании SpaceX. Предполагается, что это будет непилотируемый космический корабль с вместительным грузовым отсеком.
Первый элемент МКС был выведен на орбиту в 1998 году. Станция продолжает использоваться, несмотря на изначальные планы завершить ее эксплуатацию к 2020 году. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов ранее отмечал, что процесс сведения МКС с орбиты займет около двух с половиной лет, соответствующая программа уже подготовлена.