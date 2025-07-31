В НАСА рассказали о технологии сведения МКС с орбиты

Tекст: Евгения Караваева

Сведение МКС с орбиты не приведет к угрозе для населенных районов, заявил представитель NASA по связям с общественностью Стивен Сиселоф, его слова приводит РИА «Новости».

Он отметил, что станция сойдет с орбиты и упадет в Тихий океан, поэтому населенные территории не пострадают.

По словам представителя NASA, для сведения станции с орбиты создан специальный проект, разработку необходимого для этого аппарата поручили компании SpaceX. Предполагается, что это будет непилотируемый космический корабль с вместительным грузовым отсеком.

Первый элемент МКС был выведен на орбиту в 1998 году. Станция продолжает использоваться, несмотря на изначальные планы завершить ее эксплуатацию к 2020 году. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов ранее отмечал, что процесс сведения МКС с орбиты займет около двух с половиной лет, соответствующая программа уже подготовлена.