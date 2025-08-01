Роскосмос сообщил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС

Баканов сообщил о готовности НАСА продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС

Tекст: Вера Басилая

Баканов отметил, что стороны достигли принципиальной договоренности и теперь ожидается юридическое оформление соглашения, передает РИА «Новости».

Изначально соглашение о перекрестных запусках было заключено Роскосмосом и NASA в июле 2022 года. Программа гарантирует, что на борту МКС всегда будет находиться как минимум один российский космонавт и один американский астронавт, что необходимо для стабильной и безопасной работы станции даже при нештатных ситуациях.

Баканов также сообщил, что на прошедших переговорах в США Даффи отметил важность сохранения партнерства между двумя космическими корпорациями даже в нынешний «непростой период с точки зрения геополитики». По его словам, глава NASA подчеркнул: разорвать сотрудничество просто, а восстановить его будет крайне сложно, и от этого зависит не только безопасность эксплуатации МКС, но и развитие совместных технологий.

По словам Баканова, все технические вопросы между российским и американским космическими ведомствами продолжают решаться оперативно, несмотря на сложную международную обстановку. Даффи, со своей стороны, выразил глубокое уважение к совместным проектам двух стран.

Вместе с тем Баканов считает, что в нынешних условиях говорить о запуске новых глобальных совместных проектов между NASA и Роскосмосом было бы преждевременно. По его словам, сейчас важно сохранить существующие рабочие контакты, а о реализации масштабных идей можно будет говорить в будущем, когда ситуация стабилизируется.

Ранее глава Роскосмоса Юрий Баканов и исполняющий обязанности администратора NASA Шон Даффи провели переговоры.

NASA выразило надежду на продолжение перекрестных полетов между российскими и американскими космическими кораблями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество Москвы и Вашингтона по освоению космоса продолжается, несмотря на сложности в других сферах отношений.

