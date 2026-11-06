При падении самолета на автобан в Германии погибли два человека

DPA: Два человека погибли при крушении самолета на автомагистрали в Германии

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел на участке трассы между Бургом и зоной отдыха Крээнберге. Воздушное судно упало на проезжую часть и загорелось. По предварительным данным, автомобили на шоссе не пострадали, передает ТАСС со ссылкой на DPA.

Прибывшие спасатели извлекли из обломков тела двух человек. Самолет почти полностью уничтожен огнем, его фрагменты заблокировали дорогу. Движение по автобану в направлении Ганновера перекрыли.

По данным портала Flightradar, потерпел крушение ультралегкий двухместный самолет Aerostyle Breezer. Он был зарегистрирован в аэроклубе в Кроппе и вылетел с аэродрома в Шлезвиге.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу легкомоторный самолет упал на автомагистраль А2 в районе Магдебурга.

В прошлом месяце два человека погибли при крушении легкомоторного самолета вблизи немецкого города Гундельсхайм.

Летом пилот погиб при падении легкомоторного самолета на крышу жилого дома в немецкой общине Гандеркезе.