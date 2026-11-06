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Суд на Кубани арестовал нефть на атакованном вблизи Сочи танкере
Суд Краснодарского края арестовал нефть с танкера «Афрамакс Рио»
Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на нефть с атакованного безэкипажными катерами танкера «Афрамакс Рио» в связи с неоплатой аварийно-спасательных работ.
Морспасслужба подала иск с требованием арестовать спасенный груз танкера из-за неоплаты грузоперевозчиком проведенных работ, передает РИА «Новости». Суд постановил наложить арест на уцелевшую сырую нефть в пределах суммы 239,6 млн рублей.
При этом Морспасслужба запрашивала вознаграждение в размере 753,8 млн рублей, что составляет 10% от совокупной стоимости груза, оцениваемой в 7,5 млрд рублей. Инстанция сочла арест всего объема несоразмерным объему оказанных услуг.
В начале октября грузовладелец попросил организовать спасательную операцию. Специалисты потушили возгорание, предотвратили разлив нефтепродуктов и затопление судна, после чего отбуксировали его в Новороссийск. Счет на первый платеж направили 20 октября, однако оплата так и не поступила.
Как писала газета ВЗГЛЯД, танкер «Афрамакс Рио» получил сквозные повреждения балластного и грузового танков. В прошлом месяце танкер отбуксировали в безопасное место.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии ущерба окружающей среде от выгоревшей нефти.