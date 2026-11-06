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Дептранс анонсировал новую систему въезда в «Москва-Сити» и «Сколково»
Дептранс: Въезд в «Москва-Сити» и «Сколково» станет безбарьерным с 12 декабря
Департамент транспорта Москвы сообщил о внедрении новой системы безбарьерного въезда в зоны «Москва-Сити» и «Сколково» с использованием автоматических камер с 12 декабря.
Тарифы на въезд останутся прежними, однако система упростится за счет отказа от шлагбаумов в пользу автоматических камер фото- и видеофиксации, сообщается в Telegram-канале дептранса.
В ведомстве пояснили, что нововведение позволит ликвидировать заторы на въездах и выездах. В будние дни в «Москва-Сити» находится свыше 150 тыс. человек, а в «Сколково» – более 30 тыс. человек.
Кроме того, ожидается разгрузка прилегающих дорог, включая Третье транспортное кольцо, Пресненскую набережную, Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд, а также Минское и Можайское шоссе. В следующем году аналогичную безбарьерную систему планируется внедрить на территории строящегося инновационного района «СберСити».
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