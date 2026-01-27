SCMP сообщила о завершении строительства канала Пинлу к 2026 году

Tекст: Дмитрий Зубарев

Строительство канала Пинлу в Китае, который соединит южные провинции страны с Тонкинским заливом, должно завершиться к концу 2026 года, передает ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post. Уже в мае начнется подготовка к открытию нового водного пути для судоходства.

Общая стоимость проекта составит 72,7 млрд юаней, или примерно 10,4 млрд долларов. Длина канала составит 134 км, что позволит сократить путь судов из внутренних районов Китая к морю на 560 км. По каналу смогут проходить суда водоизмещением до 5 тыс. тонн, также в его состав войдут три шлюзовых узла и 27 мостов, из которых 13 уже введены в эксплуатацию.

South China Morning Post отмечает, что этот проект станет ключевым для соединения внутренних водных путей Китая с морскими портами. Новый канал обеспечит прямые поставки из Гуанси-Чжуанского автономного района, а также провинций Гуйчжоу и Юньнань в прибрежные гавани КНР и далее на мировые рынки.

Издание подчеркивает, что канал Пинлу не только расширит транспортные возможности региона, но и усилит экономические связи Китая со странами АСЕАН.

