В Госдуме назвали легализацию онлайн-казино опасным шагом для общества

Депутат Делягин: Легализация онлайн-казино приведет к трагедиям в семьях

Tекст: Вера Басилая

Инициатива Минфина по легализации онлайн-казино вызвала резкую критику в Госдуме. Зампред комитета по экономической политике Михаил Делягин заявил, что подобный шаг может привести к личным трагедиям и разорению семей. Он назвал идею Минфина порочным, отчаянным и безжалостным шагом, передает «Газета.Ru».

Делягин отметил, что хотя государственный бюджет и может получить дополнительные средства, это произойдет за счет ухудшения положения граждан, а о возможных негативных последствиях, по его мнению, в Минфине не задумываются. Он подчеркнул, что существуют альтернативные способы пополнения бюджета, не связанные с легализацией азартных игр.

Депутат сравнил инициативу Минфина с идеей легализовать проституцию и наркоманию, как это сделали некоторые западные страны. Делягин считает, что подобная практика не принесла положительных результатов ни в Германии, ни в Канаде. По его словам, у Минфина уже есть неиспользуемые остатки на счетах бюджета: вне ФНБ – 5,2 трлн рублей, а в самом ФНБ – еще 4,4 трлн рублей.

Ранее министр финансов Антон Силуанов предложил президенту Владимиру Путину рассмотреть возможность легализации онлайн-казино в России.