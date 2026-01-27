Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.2 комментария
Силы ПВО сбили пять украинских БПЛА над Белгородской областью
Силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской областью
Пять беспилотников самолетного типа были сбиты силами ПВО над Белгородской областью во временной промежуток с 8 до 13 часов по Москве.
Силы противовоздушной обороны с 8.00 до 13.00 мск уничтожили пять украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, передает Минобороны России.
В ведомстве уточнили, что все БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО и не причинили ущерба инфраструктуре или гражданскому населению региона. Оперативные службы продолжают мониторинг обстановки в приграничных районах.
Ранее в регионе уже неоднократно фиксировались попытки атак с использованием беспилотников, которые пресекаются силами ПВО. Минобороны России подчеркивает, что ситуация находится под контролем.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 19 украинских беспилотников.