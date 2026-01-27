Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.2 комментария
Москвич напал на соседку с ложкой для обуви из-за доставки
Пьяный житель столицы с ложкой в руках набросился на пожилую женщину, обвинив ее в создании неудобств из-за постоянных заказов товаров на дом, сообщили в главном управлении Росгвардии по городу.
Инцидент произошел в одной из квартир на Медынской улице, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Пожилая женщина пожаловалась росгвардейцам на агрессивного нетрезвого соседа.
Подозреваемому 53 года, он, по словам пострадавшей, бросился на нее с подвернувшимся под руку предметом быта. Причиной агрессии стало обвинение соседки в личных неудобствах из-за ее частых интернет-заказов с доставкой товара на дом.
Отмечается, что мужчина напал с женщиной с ложкой для обуви. Он пнул сумку пострадавшей и вернулся домой. Правоохранители задержали нападавшего и доставили его в отдел полиции для разбирательства.
