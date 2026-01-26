Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Над Россией за ночь уничтожили 40 украинских дронов
В ночь с воскресенья на понедельник дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над Россией, сообщило Минобороны.
Над Краснодарским краем нейтрализовали 34 дрона, над Азовским морем – четыре, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Над Брянской и Калужской областями уничтожили по одному дрону.
Вечером в воскресенье сообщалось, что над Россией перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников самолетного типа.
В ночь на воскресенье над страной ликвидировали более 50 украинских беспилотников.