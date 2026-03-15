Зеленский пригрозил депутатам Рады отправкой на фронт

Tекст: Антон Антонов

«Народным депутатам придется либо служить в парламенте согласно украинскому законодательству, либо я готов проговаривать с представителями парламента закон об изменениях к мобилизации, чтобы депутаты могли пойти на фронт», – приводит слова Зеленского РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Ранее Андрей Мотовиловец, заместитель главы фракции «Слуга народа», признал наличие кризиса в работе парламента и рассказал, что около 40 депутатов готовы сложить мандаты. В марте в правящей партии сообщали, что Верховная рада IX созыва фактически утратила работоспособность, ее комитеты разрушаются, а депутаты отказываются сотрудничать с президентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Зеленского. Его противники стремятся получить пост спикера Верховной рады.

В марте Верховная рада – единственный легитимный орган власти на Украине – не смогла принять законопроект о налогах, что было требованием МВФ. Это стало еще одним свидетельством кризиса.

Дело в том, что фракция Зеленского «Слуга народа» на выборах 2019 года смогла провести в Раду 254 депутата из 450 и поставить исторический рекорд. Однако с тех пор во фракции осталось всего 228 депутатов при минимуме для правящего монобольшинства в 226, при этом среди них есть еще и «мертвые души». Когда «Слуга народа» утратит минимально необходимое количество мандатов, это обрушит конструкцию власти в том виде, в каком она существует сейчас.