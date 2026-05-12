  • Новость часаПутин: «Орешник» способен нести ядерные боеголовки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германия решила вооружить Украину дешевой заменой крылатых ракет
    Путин: «Орешник» способен нести ядерные боеголовки
    Военный эксперт сказал, как Су-57 мог уничтожить украинский самолет ДРЛО Saab 340
    Финляндия решила запретить экспорт медицинских товаров в Россию
    Путин поздравил военных с успешным испытанием стратегического комплекса «Сармат»
    Путин заявил о продолжении работ по совершенствованию ракеты «Кинжал»
    Учительница Путина рассказала о его взрослом мышлении в детстве
    Россия вернула из украинского плена более 3,7 тыс. военных
    Трамп заявил о просьбе Кубы к США о помощи
    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов США повторяют ошибки Ассирии

    США – страна юная, с ничтожной исторической памятью. На фоне 2500-летнего Ирана 250-летняя Америка выглядит несмышленым подростком. И ведет себя соответствующе. Конечно, это не первый случай в истории.

    6 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов История Польши предупреждает Украину

    Сто лет назад, 12 мая 1926 года, в Польше начался майский переворот, закрывший недолгий период польской парламентской демократии. Стоит вспомнить не только внутреннюю борьбу Юзефа Пилсудского со своими оппонентами, но и амбицию усилить влияние Польши в Европе. Что из этого вышло?

    2 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Постсоветское пространство – не место для гусарской политики

    Да, Россия может прекратить субсидирование тех среднеазиатских стран, которые соблюдают западные санкции. Лишить их доступа на российский рынок, ввести визовый режим для их гастарбайтеров, отозвать военно-политические гарантии. Что хорошего от этого получит Россия, кроме морального удовлетворения?

    13 комментариев
    12 мая 2026, 18:14 • Новости дня

    В Молдавии учителям обещали двойные оклады за участие в Дне Европы вместо Дня Победы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Педагогам в Молдавии предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы, сообщил руководитель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович .

    Правительство Молдавии пообещало педагогам двойную оплату за участие в съезде преподавателей и мероприятиях ко Дню Европы. Об этом сообщил руководитель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По его словам, участникам предоставили транспорт, а после форума их обязали выйти на центральную площадь для создания массовки на правительственных акциях.

    Накануне праздника президент Майя Санду и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвали жителей отказаться от празднования Дня Победы, а главная площадь Кишинева была зарезервирована для нового праздника. Однако самые массовые мероприятия прошли за пределами площади.

    Глава Партии социалистов Игорь Додон рассказал ТАСС: «В шествии “Бессмертного полка” только в Кишиневе приняли участие десятки тысяч человек». Политик отметил, что полиция блокировала транспорт для желающих приехать из регионов.

    Несмотря на позицию властей, День Победы отметили во всех городах страны. В Молдавии прошли шествия, церемонии, автопробеги, а общественные организации и оппозиция привели в порядок памятники и мемориалы. По разным данным, в Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, из которых 50 тыс. получили награды, а 20 стали Героями Советского Союза. К могилам солдат 9 мая по традиции пришли сотни тысяч людей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские власти усилили давление на русский язык и запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.

    Ранее власти Кишинева направили учащихся лицеев на открытие мемориала «Кладбище румынских героев». Между тем, президент Владимир Путин адресовал поздравления гражданам Молдавии с 81-й годовщиной разгрома нацизма, руководство страны российский лидер поздравлять не стал.

    9 мая 2026, 22:07 • Новости дня
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    Путин: Дело идет к завершению украинского конфликта
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинский конфликт, по его мнению, близится к завершению.

    «Я думаю, что дело идет к завершению [украинского конфликта]», – приводит слова президента ТАСС.

    По его словам, необходимо добиться, чтобы России никто не угрожал, и к этому Москва будет стремиться, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева. Он также отметил, что вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России.

    Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа по продлению перемирия с Украиной и обмену военнопленными, однако Киев оказался не готов к обмену. Путин сообщил, что Минобороны пока не докладывало о провокациях в День Победы.

    Комментарии (53)
    11 мая 2026, 15:47 • Новости дня
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    Пашинян объяснил молчание в ответ на антироссийские выпады Зеленского
    @ Sebastian Gollnow/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава армянского правительства Никол Пашинян объяснил, почему не стал критиковать угрозы Зеленского атаковать парад в Москве на 9 Мая на прошедшем в Ереване саммите.

    Позицию властей республики озвучил премьер-министр Никол Пашинян, отвечая на вопросы журналистов о саммите Европейского политического сообщества в Ереване, передает РИА «Новости». Политик попытался оправдать свое нежелание отвечать на антироссийские выпады Владимира Зеленского.

    «Саммит Европейского политического сообщества – это многосторонняя платформа, место проведения не имеет значения. Это мероприятие настолько же мое, насколько и других наших партнеров. Я не считаю, что в статусе главы принимающей страны должен цензурировать или обязательно реагировать на все подряд», – заявил Пашинян.

    Он также отметил, что Армения является небольшой страной и не планирует вмешиваться в глобальные мировые процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ненормальным предоставление площадки для антироссийских выступлений в Ереване. Министерство иностранных дел России выразило протест послу Армении из-за высказываний украинского лидера. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о возмущении российского общества радушным приемом Владимира Зеленского.

    Комментарии (28)
    12 мая 2026, 18:23 • Видео
    Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

    Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 17:38 • Новости дня
    Эксперт: Дуров боится потерять деньги, поздравляя россиян с 9 Мая

    Член ОП Григорьев объяснил отказ основателя Telegram Дурова поздравить россиян с 9 Мая

    Эксперт: Дуров боится потерять деньги, поздравляя россиян с 9 Мая
    @ IMAGO/Eventpress/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    День Победы считают самым важным праздником не только россияне, но и наши соотечественники за рубежом. Многие из них празднуют 9 Мая, несмотря на риск наказания со стороны властей недружественных нам стран. Впрочем, находятся и те, кто предпочитает забыть о памятной дате. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров, не ставший поздравлять аудиторию мессенджера с 9 Мая, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Максим Григорьев.

    «Значение праздника 9 Мая всегда было велико для России. Но особую роль День Победы приобрел в условиях текущей агрессии западных стран руками Украины против нашей страны. Понятно, что в таких условиях нередко люди проводят параллели между Великой Отечественной войной и СВО», – говорит Максим Григорьев, член Общественной палаты России.

    «Кроме того, население России видит заявления и действия европейцев, их попытки переписать историю, желание проигнорировать тот факт, что более 70% военной машины фашистской Германии было уничтожено именно Красной армией», – продолжает спикер.

    И это осознание действительности есть не только у граждан, живущих в России, но и соотечественников за рубежом. Поэтому часть из них по-прежнему участвует в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы, даже вопреки рискам из-за запретов и ограничений местных властей.

    «Оппонентами ведется серьезная борьба с русской культурой, исторической памятью. И для многих соотечественников за рубежом участие в памятных мероприятиях может закончиться наказанием со стороны враждебных нам местных властей. Это хорошо видно в Прибалтике, где запрещается все русское», – продолжает Григорьев.

    Между тем, по его словам, есть и те, кто руководствуется своими личными мотивами, игнорируя 9 Мая. Среди них – основатель Telegram Павел Дуров. Пользователи Сети обратили внимание, что предприниматель не стал обращаться к своей многомиллионной российской аудитории в День Победы. Вместо этого он опубликовал результаты конкурса, в рамках которого раздал несколько десятков тысяч долларов.

    «С одной стороны, Дуров находится под колоссальным влиянием западных идей. Кроме того, как мы знаем, он находится под огромным прессингом со стороны стран Запада. Все помнят его арест во Франции по надуманным причинам», – рассуждает Григорьев.

    «Поэтому можно допустить, что его решение не поздравлять россиян с Днем Победы связано с тем, что в противном случае пострадал бы он сам и его кошелек. Но, с другой стороны, сам Дуров никогда не был настоящим патриотом страны, где он родился. Так что тут сыграли свою роль сразу два фактора», – заключил собеседник.

    Так, 9 мая 2012 года Павел Дуров в своем аккаунте вместо поздравления россиян с Днем Победы опубликовал пост про сталинские репрессии. 

    9 мая по всей России прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Главным событием стал традиционный парад Победы в Москве. Газета ВЗГЛЯД объясняла, какое значение имеет его проведение в условиях нынешней внешнеполитической обстановки.

    Памятные мероприятия прошли и в ряде других стран мира: шествия «Бессмертного полка», концерты, выставки, кинопоказы, возложения цветов, а также акции «Георгиевская ленточка», «Сад памяти» и «Огонь памяти». В них приняли участие соотечественники, ветераны, представители общественных организаций, школьники, студенты, деятели культуры и друзья России, сообщается на сайте Россотрудничества.

    Одним из центральных событий стали шествия «Бессмертного полка», прошедшие в Аргентине, на Кипре, в Малайзии, Танзании, США, Франции, Испании и других странах. В Буэнос-Айресе акция собрала участников на площади Сан-Мартина, где также прошли трансляция парада Победы, полевая кухня и концерт.

    На Украине граждане также пытались почтить память героев войны. Так, в Киеве горожане возлагали цветы к обелиску Вечной славы. Аналогичная ситуация была зафиксирована в Харькове. Напомним, на Украине День Победы над нацизмом перенесен на 8 мая, и 9 Мая больше не считается государственным праздником, а демонстрация символов праздника пресекается и карается. Наказание за символы Победы предусмотрены и в Литве – в этом году полиция Вильнюса у входа на Антакальнисское кладбище задержала мужчину с георгиевской лентой.

    Комментарии (22)
    10 мая 2026, 00:34 • Новости дня
    Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Россию

    Захарова: Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы

    Захарова ответила Мерцу на слова о визите Фицо в Россию
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова канцлера Германии Фридриха Мерца о намерении поговорить с премьером Словакии Робертом Фицо, который выбрал День Победы в России вместо Дня Европы.

    «Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами», – заявила Захарова РИА «Новости».

    Она также добавила: «Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор после визита в Москву. Мерц в ходе совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном заявил: «Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Сам глава словацкого правительства назвал большой честью присутствие на праздновании Дня Победы в России. Президент России Владимир Путин отметил неизменную позицию политика по вопросу роли Красной армии во Второй мировой войне.

    Комментарии (4)
    9 мая 2026, 21:34 • Новости дня
    Путин объяснил отсутствие военной техники на параде в Москве

    Путин объяснил отсутствие техники на параде безопасностью и задачами армии

    Tекст: Вера Басилая

    Решение об отказе от демонстрации военной техники на параде в Москве принято не только по соображениям безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

    Владимир Путин сообщил журналистам, что проведение праздничных мероприятий без участия техники связано также с необходимостью сосредоточить усилия вооруженных сил на выполнении задач в рамках специальной военной операции, передает РИА «Новости».

    «Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники. И не только по соображениям безопасности, но, прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции», – заявил глава государства.

    Путин подчеркнул, что сейчас ключевая задача армии – окончательный разгром противника, и именно на этом должно быть сосредоточено основное внимание военных.

    «Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – подчеркнул Путин.

    Министерство обороны России анонсировало проведение парада без участия колонны военной техники.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил данное решение необходимостью минимизации террористической угрозы.

    В итоге парад Победы на Красной площади прошел в усеченном формате.

    Комментарии (7)
    9 мая 2026, 21:13 • Новости дня
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    Путин: Россия отреагировала на провокационные заявления Киева
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о ноте МИД и подчеркнул решительность Минобороны ответить на вероятные действия Киева по срыву Дня Победы.

    После серии международных встреч президент России Владимир Путин вышел к журналистам и рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева.

    По словам главы государства, Россия не ограничилась только заявлением Министерства обороны, но также направила ноту через МИД, передает РИА «Новости».

    Путин отметил, что заявление Минобороны о возможности ответа России на попытки Киева сорвать празднование Дня Победы было предельно ясным.

    «Что касается провокационных заявлений, то эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления. Что касается этих заявлений, то мы на них отреагировали, как вы знаете», – сказал Путин журналистам.

    «В начале министерство обороны выступило с определенным заявлением, оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий, мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?»  – сказал Путин.

    «У России нет желания усугублять с кем-либо отношения, но ответ РФ на провокации Киева в День Победы мог привести именно к этому», – подчеркнул российский лидер.

    Ранее Владимир Зеленский озвучил угрозы безопасности празднования Дня Победы на Красной площади.

    В ответ Министерство обороны России предупредило о готовности нанести массированный ракетный удар по центру Киева.

    Позже МИД России направил соответствующую ноту во все аккредитованные дипломатические миссии.

    Комментарии (16)
    10 мая 2026, 09:21 • Новости дня
    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве

    Британский военный аналитик Меркурис оценил парад Победы в Москве

    Британский военный аналитик оценил парад Победы в Москве
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Парад Победы в Москве показал, что Западу не удалось запугать Россию, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

    Меркурис в эфире YouTube-канала заявил, что Парад Победы в Москве продемонстрировал неспособность Запада оказать давление на Россию, передает РИА «Новости».

    По его словам, праздник показал, что Россия близка к завершению конфликта на Украине на своих условиях, а действия западных стран не смогли изменить ситуацию.

    Меркурис отметил: «Он (Владимир Путин) заставил американцев надавить на Украину, заставил украинцев соблюдать перемирие».

    По мнению аналитика, финал парада и слова Путина «Победа будет за нами» подтверждают уверенность российского руководства в скором достижении военной победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, традиционный парад Победы прошел в Москве в штатном режиме.

    Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия на Красной площади.

    Российский лидер отметил вдохновляющую силу подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    Комментарии (0)
    11 мая 2026, 22:25 • Новости дня
    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате

    Путин приехал на встречу с первой учительницей за рулем Aurus

    Путин за рулем Aurus приехал к первой учительнице в гостиницу на Арбате
    @ Скриншот с видео Max-канале «Кремль. Новости».

    Tекст: Катерина Туманова

    В понедельник президент России Владимир Путин встретился со своей школьной учительницей Верой Дмитриевной Гуревич, на встречу глава государства приехал за рулем представительского Aurus.

    «Президент пригласил Веру Дмитриевну посетить парад Победы в Москве, а затем погостить несколько дней в столице. Для педагога была организована культурная программа», – сообщили в Max-канале «Кремль. Новости».

    В понедельник глава государства поужинал с Верой Дмитриевной в Кремле, лично управляя автомобилем Aurus и заехав за учительницей в гостиницу.

    Увидев бывшего ученика, Вера Дмитриевна приостановилась.

    «Не пойму, ты это, не ты?» – сказала она смеясь.

    «Да я, я», – ответил Путин, крепко обнимая первую учительницу.

    Они обменялись поздравлениями с Днем Победы, президент вручил Вере Дмитриевне большой букет цветов, поприветствовал родственников первой учительницы, после чего все отправились в Кремль.

    Ранее Песков рассказал о приглашении Путиным первой учительницы на парад Победы и составлении особой культурной программы для Веры Дмитриевны, в том числе экскурсии по галерее Александра Шилова.

    Aurus – первый российский бренд автомобилей класса люкс, в линейке которого на данный момент лимузин, седан и внедорожник. Внедорожник класса люкс Aurus Komendant был презентован в музее Гаража особого назначения в 2022 году. Это полноприводное авто с силовой электроустановкой и двигателем V8 Twin-turbo мощностью 598 лошадиных сил, крутящим моментом 880 Нм и объемом 4,4 литра.

    Комментарии (12)
    10 мая 2026, 19:49 • Новости дня
    Финский политик осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Финский политик Мема осадил Мерца после критики визита Фицо в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема вступился за словацкого премьера Роберта Фицо, решившего посетить парад Победы в Москве вместо празднования Дня Европы.

    Канцлер Германии пригрозил Роберту Фицо серьезным разговором из-за решения посетить Москву в День Победы, и подобная риторика вызвала резкое осуждение, передает РИА «Новости».

    «Мерц не в лучшем положении, чтобы критиковать Фицо за его визит в Москву. Есть те, кто лучше с точки зрения интересов защищает Европу, и Мерц – не один из них», – написал Мема в соцсети.

    Политик подчеркнул, что быть настоящим европейцем сегодня означает стремиться к дипломатическому диалогу с Москвой по украинскому вопросу. Разжигателей конфликта он назвал подлинными антиевропейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал премьер-министру Словакии Роберту Фицо серьезный разговор из-за визита в Москву.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова жестко отреагировала на данное заявление немецкого политика.

    Между тем руководство Евросоюза начало поиск способов воздействия на словацкого премьера путем заморозки финансирования местных фермеров.

    Комментарии (2)
    9 мая 2026, 21:17 • Новости дня
    Захарова высмеяла «разрешившего парад» Зеленского сравнением с Пугачевой

    Представитель МИД Захарова иронично сравнила Зеленского с певицей Пугачевой

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова провела параллель между украинским лидером Владимиром Зеленским, «разрешившим» парад в Москве и эстрадной артисткой Аллой Пугачевой, «разрешавшей» весну.

    Дипломат Мария Захарова с иронией отреагировала на абсурдные инициативы Зеленского в своем Telegram-канале.

    Она напомнила об указе украинского лидера, в котором тот якобы позволил проводить торжества в Москве.

    Представитель МИД сослалась на реакцию бывшего премьера Польши Лешека Миллера. «Следующим шагом должно стать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту – на открытие пирамид ровно в девять часов», – заявил ранее политик.

    В ответ на это высказывание дипломат в шутку поинтересовалась реакцией польского деятеля на новость о том, что наступление весны традиционно «разрешала» Алла Пугачева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Польши Лешек Миллер иронично прокомментировал указ Владимира Зеленского о «разрешении» парада Победы в Москве.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал этот абсурдный документ откровенной политической клоунадой.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил об отсутствии у Москвы необходимости получать дозволение на проведение торжеств.

    Комментарии (6)
    9 мая 2026, 19:44 • Новости дня
    Итальянский телеведущий удивился сплоченности россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Итальянский телеведущий Федерико Арнальди признался, что впервые приехал в Россию именно в майские дни и был поражен атмосферой сплоченности, которой не встречал у себя на родине.

    Итальянский телеведущий Федерико Арнальди, ведущий программы «Поедем, поедим!» на НТВ, поделился своими впечатлениями от празднования Дня Победы в России, передает Lenta.ru.

    После участия в акции «Страна поет «Катюшу» он отметил, что был поражен атмосферой единства, которую ощутил в мае, когда впервые приехал в Россию. По словам Арнальди, такого чувства сплоченности в Италии он не встречал.

    Телеведущий обратил внимание, что в Италии жители разных регионов больше выделяют и продвигают свои традиции, кухню и обычаи, в то время как в России люди объединяются общими ценностями. В этом году Арнальди участвовал во всероссийской акции, когда ровно в 13.30 по московскому времени по всей стране прозвучала песня «Катюша». К исполнению присоединились артисты ансамбля имени А.В. Александрова, певицы Люся Чеботина и Алсу, телеведущий Вячеслав Макаров и другие знаменитости.

    Трансляция выступления прошла на «Авторадио» и НТВ. Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров объяснил, что «Катюша» стала голосом Великой Победы и символом общей исторической памяти. Он подчеркнул, что когда эту песню одновременно поют в разных уголках страны, связь между людьми становится по-настоящему ощутимой и значимой.

    Участники шествия «Бессмертного полка» в Кельне слушали знаменитую песню «Катюша».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы.

    Комментарии (3)
    9 мая 2026, 21:45 • Новости дня
    Путин объяснил причину отказа Киева от перемирия на 9 мая

    Tекст: Мария Иванова

    Вместо прямого согласия на прекращение огня 8 и 9 мая украинская сторона выдвинула встречную инициативу, предложив начать перемирие с 6 мая, потому что Киев посчитал невыгодным сразу согласиться с предложением России, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что украинская сторона изначально проигнорировала инициативу о прекращении огня, передает РИА «Новости».

    По словам российского лидера, осознав поддержку этой идеи со стороны США, Киев решил отреагировать, но отказался от первоначальных условий.

    «Но как мы только объявили об этом, никакой реакции ни от кого не было. Спустя, не знаю, день-два, когда, видимо, в Киеве подумали и точно осознали, что это поддерживается и администрацией Соединенных Штатов, видимо, сочли для себя благом на это отреагировать», – рассказал глава государства.

    Российский лидер добавил, что украинские власти посчитали невыгодным просто согласиться с инициативой Москвы. В результате они выдвинули встречное предложение о перемирии, начиная с 6 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило о перемирии с Украиной на 8 и 9 мая. В ответ киевский режим разыграл политический фарс с собственным вариантом прекращения огня.

    Комментарии (4)
    9 мая 2026, 19:17 • Новости дня
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    Мерц пообещал Фицо серьезный разговор после визита в Москву
    @ Stefan Jerrevafayng/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ждет разговор о его визите в Москву на День Победы

    Мерц заявил, что премьер-министра Словакии Роберта Фицо ожидает серьезный разговор в Европе после его визита в Москву, передает РИА «Новости». Мерц подчеркнул, что этот вопрос обязательно будет поднят на уровне европейских лидеров.

    На совместной пресс-конференции с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном он заявил: «Мы поговорим с ним об этом сегодняшнем дне в Москве. Сегодня здесь, в Стокгольме, мы отмечаем День Европы, а это совсем другое дело».

    Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Кремле продлились около двух часов.

    Глава словацкого правительства пообещал представить инициативы по возобновлению работы двусторонней межправительственной комиссии.

    Фицо назвал большой честью свое присутствие на праздновании Дня Победы в Москве.

    Комментарии (7)
    10 мая 2026, 09:25 • Новости дня
    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву

    Euractiv: ЕС начал оказывать давление на Фицо из-за поездки в Москву

    Евросоюз начал оказывать давление на Фицо после визита в Москву
    @ RAMIL SITDIKOV/REUTERS/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Брюссель отреагировал на участие словацкого премьера Роберта Фицо в праздновании Дня Победы в Москве угрозой заморозить финансирование местных фермеров.

    Руководство Евросоюза пытается найти способы воздействия на премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его визита в российскую столицу, передает портал Euractiv.

    Брюссель уже предупредил Братиславу о проблемах в национальном агентстве сельскохозяйственных платежей, что создает риски для финансирования словацких фермеров.

    Журналисты также напомнили об инициативе депутатов Европарламента, предложенной в апреле. Парламентарии призвали создать механизм заморозки выделения средств странам ЕС в случае нарушений принципов верховенства права, влияющих на бюджет блока, отмечает ТАСС.

    Ситуацию прокомментировал и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, анонсировав дискуссию европейских лидеров со словацким политиком. «Мы поговорим с ним об этом дне в Москве», – подчеркнул он.

    В субботу Роберт Фицо вместе с другими иностранными лидерами посетил торжественные мероприятия по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках визита состоялись его переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на встрече с Робертом Фицо указал на конфронтационную линию Евросоюза. Переговоры лидеров двух государств в Кремле продлились около двух часов.

    Латвия, Литва, Эстония и Польша ранее отказали в разрешении на пролет правительственного самолета Словакии.

    Комментарии (0)
    10 мая 2026, 13:25 • Новости дня
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    Ушаков связал указ Зеленского о параде в Москве с прошлым политика в КВН
    @ Felix Zahn/Imago/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков иронично прокомментировал инициативу Владимира Зеленского, «позволяющую» провести парад на Красной площади в честь Дня Победы.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков назвал клоунадой указ Владимира Зеленского, который «разрешает» проведение парада на Красной площади в честь Дня Победы, передают Вести.

    «Клоунада. Может, вспомнил о временах участия в КВН, я не знаю», – отметил Ушаков в беседе с корреспондентом Павлом Зарубиным.

    Таким образом помощник президента отреагировал на недавний документ, подписанный главой киевского режима. Ушаков предположил, что подобные решения могут быть связаны с прошлым Зеленского в качестве комика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова после этого указа сравнила украинского лидера с певицей Аллой Пугачевой.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер иронично высмеял абсурдный указ политика.

    Комментарии (2)
    Главное
    Иран подал иск против США в арбитражный суд Гааги
    В Молдавии учителям обещали двойные оклады за участие в Дне Европы вместо Дня Победы
    В Госдуме назвали оптимальный курс доллара для российской экономики
    Франция отказалась создавать крупные зарубежные военные базы
    Мерца освистали на съезде профсоюзов ФРГ
    Петербуржец задержан за осквернение Вечного огня в День Победы
    Таиланд анонсировал сокращение срока безвизового пребывания для иностранцев

    Технологический рывок Китая оставит Европу далеко позади

    Китайский пятилетний план развития промышленности и технологий грозит еще сильнее ударить по европейской экономике. ЕС уже тяжело тягаться с китайскими конкурентами, а дальше будет только хуже. На адаптацию прорывных технологий у Европы уходит в восемь раз больше времени, чем у китайцев. И отказ ЕС от российского рынка сбыта и энергии лишь ухудшил ситуацию. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев провалил перемирие ко Дню Победы

    К полудню 8 мая ВСУ нарушили режим прекращения огня, объявленный Россией на время празднования Дня Победы, уже 1630 раз. Такие данные привело Минобороны России. В экспертном сообществе эту статистику комментируют однозначно: киевские власти полностью перешли на сторону нацизма, проигравшего во Второй мировой войне. Подробности

    Перейти в раздел

    Парад в Москве стал ответом на внешние вызовы и угрозы

    «В голосе Путина слышалось явное предупреждение в адрес оппонентов о недопустимости риторики на языке нацистов», – так эксперты оценивают речь Владимира Путина на параде Победы в Москве. Они также отмечают, что мероприятие прошло штатно, несмотря на угрозы Киева, а сами торжества были насыщены новшествами. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинские беспилотники вскрыли блеф военного руководства Латвии

    Политические потрясения произошли в Латвии по итогам атаки украинских БПЛА – в отставку отправлен министр обороны страны. Глава военного ведомства долгое время уверял, что строит специальную «антидронную стену» для защиты от «российской агрессии» – однако в итоге и агрессия оказалась не российской, и никакой «стены» построено не было. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Двойной удар по Зеленскому: Ермак и Мендель

      Пока бывшему главе офиса президента Андрею Ермаку предъявляли обвинения в коррупции, Украина зачитывалась откровениями бывшего пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель о любви своего шефа к наркотикам и Геббельсу. Киевский режим рушится на глазах, но необходимо добивание.

    • Третья война России и Германии: быть или не быть?

      На фоне обещаний германского правительства создать самую мощную армию в Европе рейтинг канцлера Фридриха Мерца опустился до невиданных и позорных 15% поддержки. Видимо, в третий раз воевать с Россией немцы все-таки не хотят.

    • В НАТО освоили новый способ пропаганды

      Секретариат НАТО проводит встречи с мировыми кинематографистами, желая привлечь их к своей пропаганде. Пока кинематографисты против, что неудивительно: похоже, это самая идиотская идея Брюсселя.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации