В Молдавии учителям обещали двойные оклады за участие в Дне Европы вместо Дня Победы
Педагогам в Молдавии предложили двойные оклады и командировочные за участие в мероприятиях ко Дню Европы вместо празднования Дня Победы, сообщил руководитель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович .
Правительство Молдавии пообещало педагогам двойную оплату за участие в съезде преподавателей и мероприятиях ко Дню Европы. Об этом сообщил руководитель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович в своем Telegram-канале, передает ТАСС. По его словам, участникам предоставили транспорт, а после форума их обязали выйти на центральную площадь для создания массовки на правительственных акциях.
Накануне праздника президент Майя Санду и глава дипслужбы ЕС Кая Каллас призвали жителей отказаться от празднования Дня Победы, а главная площадь Кишинева была зарезервирована для нового праздника. Однако самые массовые мероприятия прошли за пределами площади.
Глава Партии социалистов Игорь Додон рассказал ТАСС: «В шествии “Бессмертного полка” только в Кишиневе приняли участие десятки тысяч человек». Политик отметил, что полиция блокировала транспорт для желающих приехать из регионов.
Несмотря на позицию властей, День Победы отметили во всех городах страны. В Молдавии прошли шествия, церемонии, автопробеги, а общественные организации и оппозиция привели в порядок памятники и мемориалы. По разным данным, в Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, из которых 50 тыс. получили награды, а 20 стали Героями Советского Союза. К могилам солдат 9 мая по традиции пришли сотни тысяч людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, молдавские власти усилили давление на русский язык и запретили празднование Дня Победы в центре Кишинева.
Ранее власти Кишинева направили учащихся лицеев на открытие мемориала «Кладбище румынских героев». Между тем, президент Владимир Путин адресовал поздравления гражданам Молдавии с 81-й годовщиной разгрома нацизма, руководство страны российский лидер поздравлять не стал.