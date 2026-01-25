ПВО уничтожила 52 украинских беспилотника над Россией за ночь

Tекст: Денис Тельманов

Оперативные средства противовоздушной обороны России уничтожили за ночь 52 украинских беспилотника самолетного типа, передает РИА «Новости».

В сообщении Минобороны уточняется, что 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 15 – над Краснодарским краем, девять – над Ростовской областью, четыре – над Орловской областью, а также по три беспилотника уничтожены над Белгородской и Астраханской областями.

В ведомстве подчеркнули, что все аппараты были ликвидированы силами дежурных расчетов ПВО за один ночной период. О жертвах и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате интенсивного обстрела Белгорода ВСУ были повреждены объекты энергетики, а также зафиксированы возгорания и разрушения в частных строениях.

Средства ПВО за 12 часов уничтожили девять беспилотников самолетного типа, пять из которых сбили над Белгородской областью.

В Энергодаре в результате атаки с применением беспилотника квадрокоптерного типа был поврежден автомобиль скорой помощи, при этом медицинский персонал и водитель не пострадали.