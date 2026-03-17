Киев заявил протест Индии за задержание шести украинцев

Киев потребовал немедленного доступа к шести задержанным в Индии украинцам

Tекст: Тимур Шайдуллин

Украинский МИД направил официальную ноту протеста Индии с требованием освободить шестерых граждан Украины и допустить к ним консула. В ведомстве подчеркнули, что посольство не получило официального уведомления о задержании, что противоречит установленной международной практике, передает ТАСС.

Министерство заявило, что задержание произошло 13 марта на территории штата Мизорам, куда иностранцам разрешено въезжать только по спецразрешениям. По данным МИД Украины, задержанным инкриминируют незаконное пребывание и, возможно, пересечение границы между Индией и Мьянмой, однако доказательств их причастности к противоправной деятельности не представлено.

В ходе судебного заседания 16 марта сотрудникам украинского посольства не позволили пообщаться с задержанными. Суд продлил арест всех шестерых до 27 марта. В украинском МИД отметили, что в Индии существуют зоны с ограниченным доступом для иностранцев, но их маркировка часто отсутствует, что ведет к непреднамеренным нарушениям.

Индийские СМИ ранее сообщали о задержании Национальным агентством расследований семи иностранцев, среди которых – шесть украинцев и один гражданин США. Задержанных подозревают в попытках установить связи с вооруженными формированиями и поставках беспилотников из Европы в Мьянму через Индию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина уже устроила крупный скандал с Венгрией из-за задержания в Будапеште семи граждан по подозрению в отмывании денег, среди которых был бывший генерал украинских спецслужб.

Позже стало известно, что с января через Венгрию на Украину перевезли 900 млн долларов, 420 млн евро и 146 кг золотых слитков. Далее премьер Венгрии Виктор Орбан подписал указ об аресте конфискованных у украинцев денег на 60 дней для проверки их происхождения и назначения налоговыми органами.