    Зеленский и Тихановская решили разыграть «белорусский козырь»
    Захарова: Армения удалила термин «Великая Отечественная война» из документов
    Сальдо раскрыл места содержания пророссийских политзаключенных на Украине
    Москвичи рассказали о своем отношении к татуировкам
    Путин назвал пять преимуществ России в сфере развития ИИ
    Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске
    Принято решение о воссоздании Челябинского высшего танкового училища
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент
    Неизвестные дроны атаковали три танкера у берегов Турции
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    29 мая 2026, 05:20 • Новости дня

    Трассу из Ярославля в Москву перекрыли после атаки беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Движение автомобилей на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно ограничили ради обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

    «В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы – от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – указал Евраев в Max.

    Глава региона пояснил, что ограничения связаны с атакой дронов.

    Он призвал воздержаться от поездок в этом направлении, а также в окрестности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 мая силы противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники на подлете к Ярославлю. В результате этой атаки местная жительница получила незначительное осколочное ранение.

    28 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что американское посольство покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что дипломатическое представительство Соединенных Штатов покидает украинскую столицу, передает ТАСС. При этом посольства всех стран Европейского союза продолжают функционировать на территории Киева.

    «Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», – сообщила она.

    Соответствующее заявление дипломат сделала по прибытии на неформальную встречу руководителей министерств иностранных дел государств ЕС. Мероприятие проходит на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представительства западных государств проигнорировали призывы Москвы к срочной эвакуации персонала из Киева.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза вывозить своих дипломатов.

    28 мая 2026, 17:03 • Новости дня
    Шойгу: Удар по Киеву может быть нанесен в любой момент

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу на пресс-конференции на Первом Международном форуме по безопасности.

    «Это может произойти в любой момент. И тогда, когда мы сочтем, что ответ должен быть той силы, о которой мы неоднократно говорили, мы ответим на тот террористический акт, который повлек жертвы наших ребят совсем еще юных и молодых», – подчеркнул он, отвечая на вопрос о том, может ли отказ послов европейских стран покинуть Киев повлиять на решимость российской стороны, передает ТАСС.

    Шойгу напомнил, что о возможном ударе по Киеву российская сторона уже предупреждала и, по его словам, продемонстрировала, какой силы он может быть. Шойгу добавил, что у России есть все необходимое для его нанесения.

    Напомним, МИД России анонсировал системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    28 мая 2026, 18:38 • Видео
    Германия хочет сменить канцлера

    В правящей партии Германии – ХДС – обсуждают замену канцлера, поскольку нынешний Фридрих Мерц рекордно непопулярен у населения: деятельность правительства поддерживают всего 15% немцев. Кто придет ему на смену? Что это изменит?

    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    28 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию

    Политолог Рар: Никто в Германии не знает, как справиться с наплывом украинских беженцев

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущие потоки украинских мигрантов из Польши создают Германии дополнительные трудности. Никто в ФРГ не знает, как соцсистема страны справится с таким количеством беженцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее немецкие спецслужбы выразили беспокойство увеличением количества украинцев, прибывающих в Германию.

    «Германия немного сократила пособия для вновь прибывающих украинских беженцев, но поток приезжающих с Украины людей только вырос. Причина в том, что немецкое «гуманитарное» законодательство разрешает объединение семей. Поэтому родственники людей, перебравшихся в ФРГ на постоянное жительство, могут беспрепятственно попадать в страну», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, никто в Германии не знает, как соцсистема страны будет справляться с таким количеством беженцев, учитывая, что при эскалации конфликта на Украине потоки только усилятся. «Пока у Германии находятся деньги на поддержку беженцев. Многие украинцы устраиваются на работу, другие живут на пособия, пользуются оплачиваемой для них немецкой медициной и другими услугами. Даже после окончание конфликта немецкое правительство не собирается возвращаться к прежнему визовому режиму», – продолжил спикер.

    «Проблемы с массовой миграцией украинцев в Европу нарастают. При этом власти в странах ЕС под нажимом Брюсселя твердят, что во всех бедах виновата только «агрессивная Россия», – добавил собеседник.

    Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности, что власти Германии опасаются наплыва украинских беженцев из Польши, где большая их часть лишилась льгот. Варшава с марта значительно сократила социальную помощь украинцам. Теперь субсидии на жилье, питание и специальные медицинские услуги доступны только тем, кто считается «особо уязвимым». К ним относятся несовершеннолетние и жертвы пыток или изнасилований.

    До недавнего времени в Польше проживало 960 тыс. украинцев. Большинство из них получали базовую социальную помощь. В Германии их число достигло 1,35 млн. Решением о сокращении льгот правительство премьера Дональда Туска отреагировало на соответствующий запрос общества. Большинство поляков выступает против приема новых беженцев с Украины.

    По данным немецких правоохранительных органов, поток людей, незаконно переезжающих из Польши в ФРГ, стремительно растет. Среди них – более половины украинцев. В основном это мужчины призывного возраста, которым запрещено покидать Украину.

    Правительство Чехии также одобрило законопроект, согласно которому для получения гуманитарного пособия мигрантам с Украины придется устроиться на работу и находиться на чешской территории не менее 16 дней в месяц. На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина.

    Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обращал внимание коллег на усиление антиукраинских настроений в странах ЕС. По его словам, европейские государства демонстрируют явную усталость от потока вынужденных переселенцев.

    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил публичное молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    28 мая 2026, 11:20 • Новости дня
    TWZ: Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов

    TWZ: Украина планирует произвести десятки тысяч наземных беспилотников за год

    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь минимизировать потери личного состава, украинские войска массово внедряют многоцелевые наземные дроны, оснащая новые боевые платформы системами искусственного интеллекта, пишет TWZ.

    Украина стремится произвести десятки тысяч наземных беспилотников в 2026 году, чтобы удовлетворить растущие потребности армии, сообщил глава украинского оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк изданию TWZ.

    По его словам, около 99% используемых на передовой дронов произведены внутри страны.

    «Мы двигаемся согласно плану, который был озвучен президентом Зеленским. И это очень амбициозная цель, но мы чувствуем себя достаточно уверенно, что сможем выполнить этот план и эту задачу, а вооруженные силы получат во много раз больше дронов, чем в предыдущие годы», – заявил Гриценюк.

    Наземные дроны делятся на три основные категории: логистические, эвакуационные и боевые. Последние оснащаются пулеметами различных калибров и гранатометами. Они применяются для атак на живую силу и бронетехнику, а также в качестве средств ПВО для уничтожения воздушных дронов. Важную роль в эффективности боевых систем играет машинное зрение и элементы искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина запланировала закупку 25 тыс. наземных робототехнических комплексов в первой половине 2026 года. Сообщалос, что украинские подразделения усилили использование подобных аппаратов для перевозки грузов и эвакуации раненых.

    28 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Доходы ТЦК от взяток направлялись в черную кассу Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным российских силовых структур, деньги от коррупции в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) уходили в неофициальный фонд, связанный с украинским лидером Владимиром Зеленским.

    Большинство средств, полученных сотрудниками территориальных центров комплектования на Украине за взятки, направлялось в нелегальный фонд Владимира Зеленского, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По их словам, речь идет о деньгах, собранных при уклонении граждан от мобилизации через ТЦК, которые на Украине выполняют функции военкоматов.

    Собеседник агентства заявил: «Большая часть денежных средств с коррупции тэцэкашников идет в черную кассу Зеленского. Тех же сотрудников ТЦК, кто присваивает себе больше положенного, задерживает Служба безопасности Украины».

    Ранее депутат Верховной рады Георгий Мазурашу сообщал, что сотрудники ТЦК ежедневно зарабатывают на взятках около 1 млн долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной серия арестов военкомов ТЦК в Одессе, Полтавской, Волынской, Киевской и других областях выявила масштабную коррупцию и превращение этих структур в рынок вымогательства.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил о системных коррупционных схемах в украинских ТЦК с получением денег за освобождение мобилизованных и их последующим распределением между ограниченным кругом лиц.

    До этого глава Киевской специализированной прокуратуры Артем Новов во время заседания Верховной рады сообщил о требованиях сотрудников ТЦК взяток от 4 до 80 тыс. долларов за освобождение от мобилизации и о быстром росте числа жалоб на их действия.

    28 мая 2026, 22:51 • Новости дня
    Валенса снял флаг Украины и отказал Зеленскому в поддержке

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший президент Польши, нобелевский лауреат Лех Валенса заявил, что снял с груди флаг Украины и не будет больше поддерживать Владимира Зеленского из-за чествования украинских националистов в Киеве.

    Нобелевский лауреат и экс-президент Польши Лех Валенса больше не будет поддерживать украинского лидера, передает РИА «Новости». Причиной резкого заявления стало недавнее участие Владимира Зеленского в церемонии перезахоронения останков Андрея Мельника, одного из руководителей ОУН (запрещена в России как экстремистская организация).

    «Президент Украины, отмечая бандитов из УПА, ранил меня и всех погибших наших соотечественников. В связи с этим я публично снял украинский флаг с груди... Президенту Зеленскому я отказываю в поддержке!» – написал политик в социальной сети.

    С начала спецоперации на Украине политик регулярно появлялся на публике со значком в цветах украинского флага.

    Известно, что боевое крыло ОУН ответственно за Волынскую резню в 1943 году, когда погибли десятки тысяч поляков и мирных жителей. Ранее в СМИ появилась информация о планах киевских властей перезахоронить на Украине и других деятелей националистического движения, включая Степана Бандеру.

    В середине мая прах лидера ОУН Андрея Мельника эксгумировали в Люксембурге для перезахоронения на Украине.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер назвал прославление украинских националистов открытым плевком в лицо каждому поляку.

    Российский МИД вызвал посла Люксембурга из-за выдачи останков Мельника Украине.

    28 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевских властей присоединиться к европейскому сообществу в 2027 году оказались нереализуемыми, хотя первый этап переговоров может начаться уже наступившим летом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    «Требование о вступлении невыполнимо», – заявила Кос в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

    Политик отметила, что искусственное сближение заявок украинской стороны и Молдавии способно ускорить процесс. Ожидается, что стартовый блок обсуждений откроется уже в июне текущего года.

    Диалог о присоединении к объединению требует полной адаптации правовой базы государства-кандидата под европейские стандарты. Подобные процедуры зачастую занимают более десяти лет, при этом строгих временных ограничений не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о невозможности установить точные сроки приема страны в объединение.

    Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству республики.

    28 мая 2026, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Нововасилевку
    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установлен контроль над Нововасилевкой в Харьковской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Рубежным, Казачьей Лопанью и Белым Колодезем Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны около Храповщины, Лужков, Писаревки, Пустогорода и Вольной Слободы.

    Противник при этом потерял до 185 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Нечволодовки, Моначиновки Харьковской области, Красного Лимана, Яцковки и Рубцов Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери ВСУ при этом составили более 180 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны в районах Славянска, Краматорска, Пискуновки, Новоселовки и Константиновки ДНР.

    Противник при этом потерял до 90 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе американский бронетранспортер М113, и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Белицконр, Кучерова Яра, Райского и Водянского ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов.

    Ранее они освободили Запселье и Рясное в Сумской области, а до этого Добропасово в Днепропетровской области.

    28 мая 2026, 14:31 • Новости дня
    РПЦ запретила ушедшего к раскольникам угандийского священника за многоженство

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Перешедший в раскольническую «Украинскую православную церковь Киевского патриархата» (УПЦ КП) священник Русской православной церкви (РПЦ) из Уганды иерей Харлампий Осен был запрещен в служении за многоженство в 2024 году, заявил председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки РПЦ иерей Георгий Максимов..

    Председатель миссионерского отдела Патриаршего экзархата Африки РПЦ иерей Георгий Максимов сообщил о лишении сана угандийского священника Харлампия Осена, передает РИА «Новости».

    В мае 2026 года клирик обратился к главе раскольнической «Украинской православной церкви Киевского патриархата» с просьбой о вступлении в организацию и получил согласие.

    «Харлампий Осен направил прошение в КП, в котором ложно представил себя архимандритом и скрыл тот факт, что находится под запретом. То есть и в «новой церкви» начинает со лжи», – рассказал Максимов. Священник был принят в экзархат на этапе его создания, но в 2023 году лишился поста координатора на востоке Уганды из-за мошенничества.

    Позже вскрылись факты двоеженства и сговора Осена с раскольниками. В 2024 году церковный суд доказал его вину, заслушав свидетелей и изучив доказательства, после чего клирика запретили в служении. Неоднократные прошения о восстановлении, последнее из которых поступило в мае 2026 года, были отклонены из-за неустранения причин наказания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отстраненный от службы грузинский священник устроился в украинскую раскольническую церковь в США.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил о недавних жестоких нападениях на верующих Африканского экзархата.

    Украинские военкоматы с начала текущего года насильно мобилизовали не менее 21 клирика канонической православной церкви.

    28 мая 2026, 17:28 • Новости дня
    Каллас заявила об отказе Евросоюза от нейтралитета на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас исключила роль Евросоюза как беспристрастного посредника на Украине, ЕС намерен отстаивать интересы Киева.

    Брюссель намерен открыто защищать интересы Киева и не планирует выступать объективным переговорщиком в рамках урегулирования текущего конфликта на Украине, заявила во время пресс-конференции на Кипре глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, европейские страны твердо стоят на стороне украинских властей, передает ТАСС.

    «Европа никогда не будет беспристрастным посредником в конфликте на Украине, она находится на стороне Украины и защищает свои интересы», – сказала она.

    Дипломат также озвучила основные требования к Москве для возможных будущих переговоров. Среди них отказ от признания новых российских регионов, сокращение численности армии и выплата компенсаций. Кроме того, европейская сторона настаивает на сотрудничестве с международными судами и выводе войск из сопредельных государств.

    Ранее Каллас потребовала ограничить Вооруженные силы России при начале мирных переговоров.

    В Кремле отметили, что выдвинутые главой европейской дипломатии требования к Москве представляют собой не заслуживающие внимания слова, к которым давно привыкло международное сообщество.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал подобные требования Евросоюза идиотскими.


    28 мая 2026, 21:50 • Новости дня
    МИД Финляндии не смог ответить на вопрос российского посла об ударах ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    В министерстве иностранных дел Финляндии не смогли дать четкий ответ на вопрос, считают ли они удары ВСУ по российским гражданским объектам нарушением гуманитарного права.

    Финские дипломаты не смогли прокомментировать атаки украинских войск по гражданской инфраструктуре России, включая образовательные учреждения, передает РИА «Новости». Об этом агентству рассказали в российском посольстве.

    «На прямой вопрос посла о том, считают ли в Хельсинки, что удары ВСУ по российским гражданским объектам, включая учебные заведения, являются грубым нарушением международного гуманитарного права, представители МИД Финляндии дать какой-либо вразумительный ответ не смогли», – сообщили в дипмиссии.

    Посол России Павел Кузнецов провел беседы в финском ведомстве 26 и 27 мая. Дипломат акцентировал внимание на призыве Москвы эвакуировать персонал из Киева. Однако финская сторона отказалась это сделать, объяснив решение намерением продолжать поддержку Украины.

    Страны Евросоюза отказались эвакуировать своих дипломатов из Киева.

    Российское внешнеполитическое ведомство анонсировало переход к системным ударам по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса.

    Ранее секретарь Совбеза Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором ранее предупреждала российская сторона, может быть нанесен в любой момент.

    28 мая 2026, 20:08 • Новости дня
    Глава МИД Финляндии потребовала предоставить Европе место за столом переговоров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров.

    Глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен потребовала от России немедленного прекращения огня на Украине и предоставления Европе места за столом переговоров, передает  РИА «Новости».

    В соцсетях министр заявила: «Европе нужна роль в переговорном процессе по Украине, но не в качестве нейтрального посредника, а как стороне, имеющей собственные интересы».

    По словам Валтонен, Европа должна участвовать в возможных переговорах как полноправный участник процесса, а не наблюдатель. Она также призвала Москву к полному режиму прекращения огня и, как отмечается, потребовала принять решительные меры для укрепления доверия между участниками конфликта.

    Валтонен ранее заявила о необходимости длительного давления на Россию и демонстрации силы ЕС для достижения стабильного мира на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства фактически напрямую участвуют в войне на стороне Киева и не могут выступать независимыми посредниками в мирном урегулировании.

    До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил возможность начала переговоров европейских лидеров с Владимиром Путиным в случае расхождения интересов Европы и США по украинскому конфликту.

    28 мая 2026, 15:37 • Новости дня
    В Германии испугались коллапса бюрократии из-за наплыва беженцев с Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Муниципалитеты Германии ожидают массового наплыва заявлений на получение гражданства от украинских переселенцев в связи со скорым истечением сроков действия статуса временной защиты, отмечают немецкие СМИ.

    Власти ФРГ всерьез обеспокоены возможным кризисом системы выдачи паспортов, передает ТАСС со ссылкой на газету Die Welt. В стране проживает около 1,3 млн беженцев с Украины, многие из которых намерены остаться навсегда. В марте 2027 года их статус временной защиты перестанет действовать.

    К этому времени переселенцы достигнут необходимого срока проживания для натурализации. «Ведомства по делам гражданства и без того уже сейчас сильно загружены», – говорится во внутреннем документе. Эксперты прогнозируют ситуацию окончательного коллапса в случае резкого роста числа обращений.

    Директор Берлинского ведомства по делам иммиграции Энгельхард Мазанке отметил, что о проблеме критического увеличения количества заявлений предупреждали еще с января 2025 года. По его данным, треть трудоспособных украинцев имеют официальную работу, что создает огромный потенциал для получения немецкого паспорта.

    Министерство труда и социальных вопросов ФРГ сейчас ведет дискуссии о долгосрочных перспективах пребывания интегрированных в рынок специалистов. В то же время, Ассоциация городов Германии потребовала от правительства четкого ответа о праве беженцев на натурализацию при их текущем статусе.

    Накануне немецкие спецслужбы уже предупредили о риске резкого роста числа приезжих из-за отмены льгот в Польше.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, политолог Александр Рар указал на неготовность социальной системы ФРГ к наплыву беженцев.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил Владимира Зеленского остановить поток молодых украинцев в Германию.

    Россельхознадзор: Продукция АПК Армении не соответствует требованиям России
    Венгрия отказалась поставлять оружие и технику на Украину
    Грузия призвала Каллас быть «последовательной» из-за вопроса военных баз России
    В Госдуме подсказали, как подросткам устроиться на работу на летних каникулах
    Доходы ТЦК от взяток направлялись в черную кассу Зеленского
    Иностранец получил 20 лет за подготовку теракта в Ессентуках
    Сборная России уступила Египту в товарищеском матче

    Разворот в ЕС лишит Армению газа

    Москва предупредила Ереван о денонсации соглашения о льготных поставках газа, нефтепродуктов и алмазов, если тот продолжит реализацию курса на вступление в ЕС. В этом случае, считают эксперты, экономику Армении ждут существенные потрясения из-за роста цен на энергоносители – высокая инфляция, падение уровня жизни населения, потеря конкурентоспособности армянских товаров в мире. А заменить российский газ Еревану будет крайне затруднительно даже по рыночным ценам. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Французского миллиардера выводят из политической игры через российскую журналистку

    Агрессивная пиар-кампания организована во Франции против живущей в стране россиянки, бывшей главы французского отделения компании RT Ксении Федоровой. В чем именно обвиняют активно выступающую во французских СМИ журналистку – и при чем тут один из богатейших людей Франции, медиамагнат Венсан Боллоре, а также предстоящие вскоре в стране президентские выборы? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

