Трассу из Ярославля в Москву перекрыли после атаки беспилотников
Движение автомобилей на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно ограничили ради обеспечения безопасности, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы – от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», – указал Евраев в Max.
Глава региона пояснил, что ограничения связаны с атакой дронов.
Он призвал воздержаться от поездок в этом направлении, а также в окрестности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 25 мая силы противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники на подлете к Ярославлю. В результате этой атаки местная жительница получила незначительное осколочное ранение.