Tекст: Мария Иванова

Группировкой нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны около Писаревки, Иволжанского и Ободов в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ рядом с Бугаевкой, Терновой, Белым Колодезем, Грановым и Избицким.

Противник при этом потерял до 195 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны возле Егоровки, Новониколаевки, Дружелюбовки, Великой Шапковки, Подлимана Харьковской области, Красного Лимана, Святогорска и Пришиба Донецкой народной республики (ДНР).

При этом потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, американские бронетранспортер М113 и две бронемашины HMMWV. Уничтожены орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Куртовки, Рай-Александровки, Дружковки, Тихоновки, Артема, Николаевки, Краматорска и Константиновки ДНР.

Противник потерял более 85 военнослужащих, два американских бронетранспортера Stryker, три бронемашины, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии у Кутузовки, Доброполья, Новониколаевки, Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Белицкого, Василевки ДНР, Ивановки, Водолажского и Новопавловки Днепропетровской области.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 310 военнослужащих, танк, три броемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Добропасово в Днепропетровской области.

Ранее они освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области, а до этого взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области.