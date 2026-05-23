Зеленский отверг предложение Мерца по ассоциированному членству Украины в ЕС

Зеленский отказался от предложения Мерца по членству Украины в ЕС

Tекст: Тимур Шайдуллин

Владимир Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца об ограниченном членстве в ЕС, пишет РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. По данным агентства, украинский лидер направил письмо руководству Евросоюза, в котором заявил: «Украина заслуживает справедливого подхода и равных прав в Европе».

Как отмечает Reuters, Зеленский выразил мнение, что уход Виктора Орбана с поста премьер-министра Венгрии открывает возможность для прогресса в переговорах о вступлении Украины в Евросоюз. Он связал перспективы интеграции с изменением расстановки сил внутри объединения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил распространить на Украину обязательство о взаимной обороне из Договора о ЕС и дать ей статус ассоциированного члена.

Ранее Мерц заявил о невозможности быстрого вступления Украины в Евросоюз и исключил ее прием в ЕС с 1 января 2027 года. Как газета ВЗГЛЯД, теперь Киеву предлагают новую ассоциацию с Евросоюзом. За громким названием скрывается урезанный набор привилегий и поставленные под большой вопрос гарантии безопасности.