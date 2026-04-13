    Американская блокада Ормузского пролива будет работать на Иран
    Орбан признал поражение на парламентских выборах в Венгрии
    Подсчитаны потери военной авиации США в войне с Ираном
    Эксперт объяснил неуспех переговоров Ирана и США в Исламабаде
    США назвали время начала блокады иранских портов
    Иран запретил военным судам приближаться к Ормузскому проливу
    Путин и Пезешкиан обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
    Глава Eni призвал ЕС приостановить запрет импорта российского СПГ
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    Михаил Котов Михаил Котов Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    13 апреля 2026, 02:30 • Новости дня

    Мадьяр: Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии

    @ Martin Fejer/estost.net/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На предстоящих переговорах с Россией Венгрия не будет представлять интересы Украины, заявил глава партии «Тиса», которая побеждает на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр.

    «Никто не хочет проукраинского правительства в Венгрии», – приводит слова Мадьяра РИА «Новости» со ссылкой на Nepszava.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Виктор Орбан, который сейчас возглавляет кабмин Венгрии, согласился с тем, что его партия «Фидес» потерпела поражение на парламентских выборах. При этом Мадьяр заявил, что переговоры с президентом России Владимиром Путиным неизбежны, поскольку географическое положение России и Венгрии не изменится.

    12 апреля 2026, 22:30 • Новости дня
    Орбан признал поражение своей партии на парламентских выборах в Венгрии
    @ Dwi Anoraganingrum/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действующий глава правительства Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах.

    «Результаты выборов понятны, хотя и не окончательны. Эти результаты для нас болезненны», – приводит слова Орбана РИА «Новости».

    Орбан заявил, что его партия продолжит служить стране, находясь в оппозиции. «Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан.

    Глава венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр также сообщил, что Орбан по телефону поздравил его с победой на парламентских выборах, передает ТАСС.

    После обработки данных 53,45% голосов, «Тиса», предварительно, лидирует на парламентских выборах в Венгрии, получая 136 мест в парламенте из 199. Альянс «Фидес» – «Христианско-демократическая народная партия» получает 56 мест, у крайне правой «Нашей Родины» семь мест.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье в Венгрии состоялись парламентские выборы. В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 по мажоритарной системе в одномандатных округах и 93 по партийным спискам. После подсчета 14,72% голосов партия «Тиса» лидировала, претендуя на 125 из 199 мест в законодательном органе.

    12 апреля 2026, 16:59 • Новости дня
    Песков заявил о разногласиях с Киевом из-за считанных километров
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Разногласия между Россией и Украиной по вопросу территорий, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, оцениваются в считанные километры, включая часть Донецкой народной республики.

    Разногласия между Россией и Украиной касаются считанных километров, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают «Вести». По его словам, речь идет о 17-18% территории Донецкой народной республики, которую, по словам Пескова, еще необходимо освободить для выхода на административные границы региона.

    Песков таким образом прокомментировал заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который отметил, что переговоры по урегулированию конфликта сосредоточены вокруг спора о «нескольких квадратных километрах» территорий. «Нет, это действительно считанные километры... грубо говоря, там 18-17% Донецкой народной республики, которую осталось нам освободить, и это будет означать выход на административные границы», – заявил пресс-секретарь российского лидера.

    Он напомнил, что президент России Владимир Путин уже более года назад открыто говорил о существующих разногласиях и о территориальных вопросах, связанных со спецоперацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине продолжится после завершения пасхального перемирия, если Владимир Зеленский не решится на мирное соглашение с Россией.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    12 апреля 2026, 15:36 • Новости дня
    На Украине сообщили о риске потери FPV-дронов без китайского оптоволокна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские подразделения рискуют остаться без беспилотников из-за резкого роста стоимости комплектующих материалов, которые поставляются азиатскими производителями, заявил один из бойцов ВСУ.

    Вооруженные силы Украины могут лишиться FPV-дронов на фоне взрывного роста цен на комплектующие, сказал боец 115-й бригады с позывным «Мори», передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинскую прессу.

    По его словам, китайские поставщики увеличили стоимость оптоволокна в 300 раз, подняв цену до 34 долларов за километр.

    «Вот мы можем посчитать, сколько нам стоит полет на 20 километров просто маржинально в долларах. Это даже без дрона, а просто километр оптоволокна», – пояснил военнослужащий.

    Он добавил, что при дальнейшем удорожании материалов такие аппараты станут недоступными для армии по финансовым причинам.

    Солдат подчеркнул полное отсутствие гарантий стабильности рынка. Экспортеры способны продолжить повышение стоимости своих поставок, поскольку не имеют никаких ограничений. В итоге может наступить момент, когда оптоволокно полностью исчезнет, резюмировал боец.

    Ранее сообщалось, что украинские военные массово перешли на использование оптоволоконных дронов-камикадзе. При этом Украина не имеет собственного производства оптоволокна для беспилотников.

    12 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    ВСУ нанесли более 1 тыс. ударов дронами с начала перемирия

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска использовали свыше 1 300 беспилотников и нанесли удары по Курской и Белгородской областям, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, пострадали мирные жители.

    Украинские войска, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, применили два беспилотника самолетного типа по Курской и Белгородской областям, в результате чего ранены мирные жители, включая ребенка, передает РИА «Новости». В сводке Минобороны России отмечается: «Украинские формирования применили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа по территории Курской и Белгородской областей. В результате, ранения получили мирные жители, в том числе ребенок».

    До начала перемирия подразделения российской группировки «Север» нанесли удары по трем бригадам теробороны ВСУ в Сумской области и по подразделениям в Харьковской области, уточнили в Минобороны России. Потери противника составили до 125 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, семь автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Также российская группировка «Запад» до перемирия нанесла поражение украинским формированиям у населённых пунктов Новониколаевка, Сеньково и Великая Шапковка в Харьковской области. Потери ВСУ достигли более 200 военнослужащих, бронетранспортёра М113 производства США, трех боевых бронированных машин, 18 автомобилей, трех артиллерийских орудий и станции радиоэлектронной борьбы. По данным Минобороны, уничтожено четыре склада боеприпасов.

    В свою очередь, группировка «Центр» до перемирия уничтожила более 325 бойцов ВСУ, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы и 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США. Удары были нанесены по нескольким бригадам ВСУ, включая спецназ «Азов» (признан террористической организацией, запрещен в России), а также по национальной гвардии в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике.

    С начала пасхального перемирия, по данным Минобороны, подразделения ВСУ 258 раз обстреляли российские приграничные территории и позиции войск, осуществили 1 329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов, включая 67 дронов октокоптерного типа и 15 – самолетного. Все эти нарушения были зафиксированы до 08.00 воскресенья.

    Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили 134 украинских беспилотника самолетного типа и шесть управляемых авиационных бомб, сообщает Минобороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 12 апреля украинские формирования предприняли три атаки на позиции российских войск в Днепропетровской области, которые были успешно отбиты.

    12 апреля 2026, 16:48 • Новости дня
    Рекордная явка зафиксирована на парламентских выборах в Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    К середине дня на венгерских выборах в парламент страны свои голоса отдали почти 5 млн граждан, что значительно превышает активность на прошлом голосовании, сообщили в венгерском Национальном избирательном офисе.

    Активность граждан на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 15.00 по местному времени (16.00 мск) достигла отметки в 66,01%, передает РИА «Новости».

    Согласно последним сведениям, участие в избирательном процессе приняли уже почти 5 млн человек. На предыдущих выборах в 2022 году явка к этому же часу составляла лишь 52,75%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в 6.00 по местному времени. К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште.

    12 апреля 2026, 21:44 • Новости дня
    «Тиса» вышла в лидеры на выборах в парламент Венгрии после подсчета 14,72% голосов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным венгерского национального избирательного бюро, политическая партия «Тиса» закрепила успех на парламентских выборах после подсчета 14,72% голосов.

    Оппозиционеры к моменту подсчета этого процента голосов претендуют на 125 из 199 возможных кресел в законодательном органе страны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение бюро.

    Успех движения складывается из побед как по одномандатным округам, где получено 89 мест, так и по партийным спискам, принесшим еще 36 мандатов. Тем временем правящий блок партии «ФИДЕС» и христианских демократов пока может рассчитывать лишь на 65 кресел.

    Из этого числа 16 мандатов коалиция забирает по округам, а 49 – по спискам. Кроме того, в парламент проходит праворадикальная партия «Наша родина», которой на данный момент достается восемь депутатских мест.

    К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан Венгрии.

    Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд в 74,23% к 17.00 по местному времени.

    12 апреля 2026, 10:25 • Новости дня
    ВСУ атаковали российские позиции в Днепропетровской области во время перемирия
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на 12 апреля украинские формирования предприняли три атаки на позиции российских войск в Днепропетровской области, которые были успешно отбиты, сообщили в Минобороны РФ.

    ВСУ ночью трижды атаковали позиции российских военных в Днепропетровской области, несмотря на объявленное пасхальное перемирие, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. По словам представителей ведомства, удары были нанесены из района Покровское в направлении населенных пунктов Гай (дважды) и Отрадное. В сообщении подчеркивается: «Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, формирования ВСУ в ночное время трижды атаковали позиции российских войск… Все атаки отражены».

    Помимо этого, еще четыре попытки прорыва со стороны ВСУ были зафиксированы в Сумской области – в районах Кондратовки и Новой Сечи (дважды), а также в районе поселка Каленики Донецкой народной республики. Все попытки прорыва были сорваны.

    По информации Минобороны, за период с 16.00 11 апреля до 8.00 12 апреля зафиксировано 1971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ. При этом российские войска, согласно приказу президента Владимира Путина, строго соблюдают режим прекращения огня на всех участках зоны спецоперации с 16.00 11 апреля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины нанесли удар с помощью беспилотников по Новой Каховке в Херсонской области, нарушив пасхальное перемирие. Владимир Зеленский заявил о готовности Украины к зеркальным шагам в ответ на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия.

    12 апреля 2026, 19:13 • Новости дня
    Шансы Мадьяра возглавить правительство Венгрии превысили 80% на Polymarket

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На фоне рекордной явки избирателей ставки на смену премьер-министра европейского государства резко возросли, достигнув исторического максимума в день голосования.

    Утренние данные о явке указали на потенциальный рекорд активности избирателей. При этом шансы действующего главы правительства Виктора Орбана сохранить свой пост упали до 18%, пишет Bloomberg.

    Общий объем торгов по вопросу о будущем премьере страны на платформе Polymarket достиг 67 млн долларов. Ожидается, что результаты выборов обнародуют после закрытия участков в 19.00 по местному времени.

    Напомним, к вечеру 12 апреля явка граждан в Венгрии на выборах составила рекордные 74,23%.

    12 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Явка на выборах в Венгрии превысила показатель 2020 года

    Tекст: Ольга Иванова

    В Венгрии на парламентских выборах к полудню проголосовали более 2,8 млн граждан, что значительно превышает показатели предыдущей кампании.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии к полудню по Москве составила 37,98%, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Национальном избирательном офисе страны.

    По данным ведомства, свои голоса уже отдали более 2,8 млн избирателей. Представители офиса отметили, что такие показатели значительно превышают уровень явки на аналогичный момент четыре года назад, когда свой выбор сделали лишь 25,77% граждан.

    Рост числа проголосовавших эксперты связывают с высокой активностью избирателей и значительным интересом к текущей избирательной кампании. Окончательные итоги голосования станут известны позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Венгрии начали работу избирательные участки на выборах в парламент.

    12 апреля 2026, 10:07 • Новости дня
    Орбан с женой проголосовал на выборах в парламент Венгрии
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с женой Анико Леваи принял участие в голосовании на парламентских выборах, посетив участок в столице.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вместе с супругой Анико Леваи проголосовал на парламентских выборах, передает РИА «Новости». Орбан с женой прибыл на избирательный участок, который расположен в общеобразовательной школе в двенадцатом районе Будапешта.

    После голосования глава венгерского правительства пообщался с журналистами. В стране проходит очередной парламентский цикл, в котором избирается 199 депутатов.

    Из них 106 мест распределяются по мажоритарной системе в одномандатных округах, еще 93 – пропорционально по партийным спискам. Национальный избирательный офис сообщил, что более 8,12 млн венгерских граждан имеют право голоса как внутри страны, так и за ее пределами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра по местному времени.

    Глава венгерского правительства пообещал придерживаться исключительно мирного курса в случае победы своей партии.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании европейских политических сил видеть новый успех Виктора Орбана.

    12 апреля 2026, 07:12 • Новости дня
    Избирательные участки на парламентских выборах открылись в Венгрии
    @ Attila Volgyi/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Венгрии начали работу избирательные участки на парламентских выборах, сообщают информационные агентства.

    Участки открылись в в 06.00 по местному времени (07.00 мск) и будут работать до 19.00 (20.00 мск), передает РИА «Новости».

    В парламент страны избираются 199 депутатов: 106 из них по мажоритарной системе в одномандатных округах, еще 93 – по партийным спискам. Право голоса имеют более 8,12 млн граждан Венгрии, в том числе проживающие за пределами страны.

    Главный вопрос голосования – сохранит ли правящая партия «Фидес» во главе с премьер-министром Виктором Орбаном позиции в парламенте, либо их место займет партия «Тиса», выступающая за более тесные отношения с ЕС и НАТО.

    Также в выборах участвуют крайне правая партия «Наша Родина», левая «Демократическая коалиция» и сатирическая «Партия двуххвостой собаки». Проходной барьер по партийным спискам составляет 5%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по опросам партию «Фидес» Орбана готовы поддержать 39% венгров, а оппозиционную «Тису» Петера Мадьяра – около 49%.

    12 апреля 2026, 10:59 • Новости дня
    Орбан спрогнозировал открытие «Дружбы» после победы на выборах

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил уверенность, что нефтепровод «Дружба» будет открыт Украиной сразу после возможной победы его партии на выборах.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ожидает, что Украина откроет нефтепровод «Дружба» сразу после его возможной победы на парламентских выборах, передает РИА «Новости». На вопрос о сроках возобновления транзита российской нефти в Венгрию через территорию Украины Орбан ответил: «Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют».

    Власти Венгрии неоднократно обвиняли Киев в намеренном вмешательстве в венгерскую предвыборную кампанию, включая остановку работы нефтепровода «Дружба». По этой магистрали страна получала поставки российской нефти.

    С конца января 2026 года транзит нефти по южной ветке «Дружбы» в Словакию и Венгрию через территорию Украины был приостановлен. Киев объяснил прекращение поставок повреждением трубопровода, однако Будапешт связывает это решение с политическими причинами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель Еврокомиссии заявила, что ЕК не имеет данных о европейской миссии, выехавшей на территорию Украины для проверки состояния трубопровода «Дружба». Киевский режим ранее не позволил Венгрии провести инспекцию данного нефтепровода.

    12 апреля 2026, 07:50 • Новости дня
    Рота ВСУ почти в полном составе «пропала без вести» на Сумском направлении

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумском районе в боях с группировкой российских войск «Север» практически в полном составе «пропала без вести» рота военнослужащих вооруженных сил Украины.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников в Сумском районе показал, что в лесных массивах между селами Новая Сечь и Варачино существенные потери понесла 71 оаэмбр, пятая рота которой практически в полном составе «пропала без вести» на данном участке фронта», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в Max.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовые подразделения ВСУ доукомплектовываются насильно мобилизованными украинцами, преимущественно жителями Киевской области. Также сообщается, что в тылу командование ВСУ формирует резервы из отрядов испаноязычных иностранных наемников.

    В Глухове украинская полиция вскрывает пустующие квартиры и дома выехавших жителей для размещения военнослужащих ВСУ. Украинские войска дистанционно минируют участок между селами Должик, Сытное и Шалимовка, где остаются мирные жители. Несколько человек, включая подростка, уже пострадали от этих действий.

    Украинские волонтеры собирают деньги на ремонт автомобилей скорой помощи, используемых для доставки украинских националистов к линии фронта.

    В Краснопольском районе некрологи националистов подтвердили, что для пропагандистской акции по демонстрации контроля над освобожденной Покровкой командование ВСУ использовало наиболее подготовленных бойцов, которые были уничтожены на подступах к селу.

    Анализ публикаций украинских волонтеров показал, что из Ахтырского района Сумской области на Харьковское направление были переброшены подразделения ВСУ.

    На Липцовском направлении изменений не зафиксировано, ВСУ не проявляли активности. На Волчанском направлении продолжается принудительное привлечение мирных жителей Харьковской области предпенсионного возраста к работам по оборудованию позиций ВСУ и установке противодронных сеток. Работники системы ЖКХ Харькова также используются в качестве рабочей силы, что привело к их массовому оттоку на запад и в центр Украины.

    «За сутки враг неоднократно нарушал перемирие, нанося неизбирательные удары РСЗО, БПЛА и артиллерией», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, приуроченный к Пасхе режим прекращения огня, объявленный Россией, действует с 16.00 мск 11 апреля. Режим тишины продлится до конца дня 12 апреля.

    12 апреля 2026, 02:38 • Новости дня
    Орбан заявил о беспрецедентном вмешательстве в выборы в Венгрии

    Tекст: Антон Антонов

    Венгерским властям пришлось столкнуться с беспрецедентным вмешательством иностранных сил в выборы, глава венгерского МИД Петер Сийярто уже не может «позвонить бабушке» без прослушки со стороны чужих спецслужб, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что властям страны «пришлось смириться, или, по крайней мере, жить» с беспрецедентным иностранным вмешательством в избирательную кампанию, передает РИА «Новости».

    «Петер Сийярто даже не может позвонить своей бабушке, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба», – сказал Орбан.

    Орбан прокомментировал обвинения в адрес главы МИД Венгрии. Он признался, что «чуть не умер со смеху», услышав инсинуации о якобы передаче Сийярто секретной информации Москве, и добавил, что все министры на заседаниях в ЕС используют смартфоны, что делает их уязвимыми для прослушки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Венгрии опубликовали аудиозапись журналиста Сабольча Пани, который признался в передаче номеров телефонов министра иностранных дел Петера Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

    Портал VSquare опубликовал материал на основании прослушки разговоров Сийярто с главой МИД России Сергеем Лавровым. Лавров прокомментировал утечку разговора с венгерским коллегой.

    Издание Washington Post заявило, что Сийярто якобы регулярно звонит главе МИД России во время перерывов на заседаниях Евросоюза. Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока опроверг эту информацию, назвав публикацию фейком.

    Сийярто заявил, что консультации с третьими странами, включая Россию, после заседаний советов глав МИД Евросоюза являются естественными и оправданными, если обсуждавшиеся вопросы касались этих стран.

    Служба национальной безопасности Венгрии предоставили парламентскому комитету доказательства финансирования украинскими структурами венгерской оппозиционной партии «Тиса».

    12 апреля 2026, 18:59 • Новости дня
    Явка на выборах в Венгрии установила исторический рекорд

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд количестве к вечеру дня голосования.

    Явка на парламентских выборах в Венгрии по состоянию на 17.00 по местному времени (18.00 мск) составила рекордные 74,23%, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на венгерский Национальный избирательный офис.

    Этот показатель значительно превысил итоговые данные голосования 2022 года.

    Свои голоса отдали более 5,5 млн человек. Для сравнения, на предыдущих выборах в 2022 году явка к 17.00 составляла 62,92%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, избирательные участки на парламентских выборах в Венгрии открылись в шесть часов утра по местному времени. Премьер-министр страны Виктор Орбан вместе с супругой проголосовал на участке в Будапеште. К 16.00 по московскому времени активность граждан достигла отметки в 66,01%.

