Новый премьер Венгрии сообщил о создании управления по расследованию коррупции
В Венгрии появится новое независимое ведомство, которому предстоит расследовать коррупционные преступления и факты незаконного вывода государственных активов за последние 20 лет, заявил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр.
Новое правительство страны подготовит закон об учреждении профильного ведомства, передает РИА «Новости». Об этом Петер Мадьяр сообщил во время своего первого выступления в должности премьер-министра государства.
«В числе первых мы представим законопроект о Национальном управлении по возвращению и защите активов... Его задача будет заключаться в выявлении злоупотреблений государственным имуществом за последние двадцать лет, расследовании коррупционных схем и схем вывода активов, оказании содействия в уголовных процессах и принятии мер по возвращению незаконно присвоенного государственного имущества», – заявил глава кабинета министров.
Мадьяр уточнил, что создаваемая структура будет подчиняться исключительно парламенту, а не правительству. При расследовании случаев незаконного вывода капитала за границу новый орган сможет официально запрашивать международную поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, венгерские депутаты проголосовали за назначение Петера Мадьяра новым премьер-министром страны.
Политик запланировал расследование законности приватизации времен первого срока Виктора Орбана.
До этого лидер партии «Тиса» обсудил с председателем Еврокомиссии создание специальных антикоррупционных органов.