Минпросвещения отменило школьные оценки за поведение для первоклассников
Оценки за поведение не будут выставляться в 1-м классе, следует из приказа Минпросвещения России.
Оценки за поведение в первом классе выставляться не будут, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на приказ Минпросвещения России. Согласно документу, контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка может сопровождаться выставлением оценок поведения по шкале: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое», однако эти положения не распространяются на первоклассников.
В приказе отмечается: «Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся… может сопровождаться выставлением оценок поведения обучающихся в порядке, установленном локальными нормативными актами организации, по следующей шкале: »образцовое«, »допустимое« и »недопустимое«. Положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов».
Ранее в Минпросвещения пояснили, что апробация системы оценивания поведения проходит в пилотных регионах для учеников с первого по восьмой класс в 2025/26 учебном году. В 2026/27 учебном году систему планируют внедрить в десяти школах каждого региона России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Минпросвещения Сергей Кравцов анонсировал внедрение трехуровневой системы оценки поведения школьников.
Единая модель контроля дисциплины появится во всех образовательных учреждениях страны с 1 сентября 2027 года.
Изначально ведомство планировало выставлять соответствующие отметки учащимся абсолютно всех классов.